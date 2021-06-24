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每日國際焦點

牛津大學研究顯示，阿斯特捷利康、輝瑞BNT兩種疫苗，對抗兩種印度變種病毒都有效。

牛津大學表示正在研究伊維菌素作為抗病毒藥物的可行性。

巴黎首都圈的法蘭西島大區，Valérie Pécresse在第一輪選舉中得票近36%，為阻止她回歸，左翼組成聯盟對抗，4個勢力第一輪相加有34%選票。

以色列加入加拿大為首的41個國家在聯合國人權委員會上要求中國讓聯合國調查新疆。此舉為美國要求。

日本

23日重新啟動美濱核電廠3號機，是3年來再度重啟核電，日本311後暫停運作的33座核電廠目前僅10座重啟。

烏干達奧運代表隊已有第二人確診。

馬自達因晶片短缺7月日本廠將暫時停產。

南韓

網路公司Kakao股價大漲，使創辦人金范洙成為韓國首富。

線上金融服務Toss的經營公司Viva Republica募資4,600億韓圜(4.06億美元)，使得預估市值高達8.2兆韓圜(72億美元)。

放寬移民法後，可取得資格的3,920人中，有3,725人是中國人，引起韓國民眾嚴重反彈。1990年南韓只有2萬中國人，2019年暴增到62萬人，日本則維78.5萬人。南韓所有外國移民中，有高達半數是中國人，引起嚴重反中情緒。

計畫2028年成為全球首個商用化6G通訊的國家。

京畿道打擊加密貨幣逃稅，自1.2萬人扣押價值530億韓圜(4,700萬美元)的比特幣、以太幣與其他加密貨幣。

北韓

表示不考慮與美國做任何接觸。

與中國貿易未能恢復，貨幣暴跌，物價暴漲。

中國

美國阿利·伯克級柯蒂斯·威爾伯號驅逐艦例行性穿過台灣海峽，中國憤怒叫囂。

印度

4月直接外資投資達62.4億美元，年增38%。

巴基斯坦

拉合爾住宅區遭炸彈攻擊4死14傷。

阿富汗

塔利班攻下北阿富汗Shir Khan Bandar鎮。庫納爾省醫院遭火箭攻擊，塔利班否認犯案。

土耳其表示將不會派遣額外部隊前往阿富汗維護機場安全。

尼泊爾

最高法院認定過渡總理不能做大規模內閣人事變動，一口氣否決20位總理K.P.Sharma Oli 新任命的閣員。

泰國

美國國際貿易委員會稱，韓國、台灣、泰國出口美國的輕卡車輪胎傷害美國製造商，商務部將擬訂制裁。反而是美國商務部認定傾銷的越南輪胎影響可略。

緬甸

俄國國防部長Sergei Shoigu向訪俄的軍政府領袖敏昂萊表示俄國承諾強化與緬甸軍事關係。

澳洲

計畫8~9月繼續以阿斯特捷利康疫苗為主，施打60歲以上民眾，10月後預期該年齡層已經施打完畢，將改以其他疫苗為主，阿斯特捷利康疫苗只應要求施打。

雪梨房地產飆漲，一座老舊損壞不宜居住的占地500平方公尺磚房，也賣到160萬澳幣，雪梨郊區沒水沒電廢棄屋賣到470萬澳幣，看中拆除重建利益。

英國

牛津大學研究顯示，阿斯特捷利康、輝瑞BNT兩種疫苗，對抗兩種印度變種病毒都有效。

牛津大學表示正在研究伊維菌素作為抗病毒藥物的可行性。

法國

區域選舉投票率低，66%選民未投票，共和前進議員Roland Lescure表示這是所有政黨的失敗。

巴黎首都圈的法蘭西島大區，Valérie Pécresse在第一輪選舉中得票近36%，為阻止她回歸，左翼組成聯盟對抗，4個勢力第一輪相加有34%選票。

德國

美國國務卿布林肯會見德國外交部長Heiko Maas表示，由俄國直通德國的北溪二號天然氣管線，是俄羅斯地緣政治計畫，威脅烏克蘭的安全。美國要確保俄羅斯不會拿能源作為威脅任何歐洲國家的工具。

瑞士

國際清算銀行表示全力支持各國央行發行國家央行數位貨幣。

即使疫情促進數位支付，43%超市與餐廳消費仍以現金支付。2017年時為70%。

西班牙

加泰隆尼亞獨立領袖獲特赦出獄後表示將繼續加泰隆尼亞獨立運動。

最高法院授權引渡防毒軟體麥考菲創辦人約翰麥考菲至美國以審判逃稅，麥考菲隨後在巴塞隆納監獄中自殺。

捷克

南韓工業部長文勝煜訪問捷克首都布拉格會見總理Andrej Babis討論核電合作。捷克將於2022年招標新建杜科瓦尼核電廠新反應爐計畫，預定2029年開工，預算60億美元。南韓目前興建過27座反應爐，其中包括為阿拉伯聯合大公國興建首座核電廠巴拉卡核電廠。南韓本身計畫至2034年自現有24座核電廠減少至17座，為維持核工業運作，希望至2030年出口80座核電廠。南韓向捷克表示南韓來投標不會像中國、俄國有政治問題。該標案可能由南韓與美國、法國競爭。

俄羅斯

稱在克里米亞半島外海向英國軍艦發射警告砲彈驅逐離開海域。英國承認驅逐艦HMS Defender行駛經過烏克蘭海域，但否認有遭砲彈驅逐。

美國

國家衛生院開始研究孕婦施打疫苗。

總統拜登就任後槍擊案激增，共和黨譴責為民主黨刪減警方預算結果。拜登則計畫推出打擊非法槍商、非法槍枝買賣計畫。

總統拜登任命已故的約翰·馬侃參議員遺孀，辛蒂馬侃，為美國糧食與農業聯合國代表。另外任命前民主黨德拉瓦州長Jack Markell為美國OECD代表。

總統拜登開除川普時代任命的聯邦住房金融局長。

已有323名12~29歲年輕人接種輝瑞BNT與莫德納疫苗後得到心肌炎，比例比同年齡層為施打疫苗者高。

加拿大

2021年至今購併案來到創紀錄的2,065億美元，IPO來到56億美元，投資銀行增加雇用、加薪。

墨西哥

美國海關於機場攔截要前往墨西哥的非授權製造的抗病毒藥瑞德西韋。許多瑞德西韋仿藥自孟加拉與印度以飛機運至美國，由墨西哥走私客走私到墨西哥。

巴西

環境部長Ricardo Salles辭職。遭調查是否阻止警方調查亞馬遜雨林非法伐木。

阿根廷

巴黎俱樂部債權國表示，接受阿根廷承諾，阿根廷將可避免債務違約。

智利

78%人施打第一劑疫苗，61%完全接種，疫情依然嚴重，主因主要使用中國科興疫苗，施打兩劑後的保護力也僅67%。總統表示研究是否打第三劑。

祕魯

美國國務院表示祕魯選舉為民主模範。落選的藤森惠子則繼續控訴選舉不公。

古巴

美國在聯合國投票反對停止對古巴禁運。

尼加拉瓜

奧蒂嘉已逮捕至少14名反對派人士，美國譴責為「恐怖選戰」。

以色列

加入加拿大為首的41個國家在聯合國人權委員會上要求中國讓聯合國調查新疆。此舉為美國要求。

美國國務卿布林肯將在羅馬會見以色列新任外長。

土耳其

與多個國家談判貨幣交換以緩和外匯危機，亞塞拜然可望率先談成。

伊朗

表示美國將解除伊朗出口石油禁令。美國表示並未同意。

伊拉克

政府計畫10月舉行大選回應民眾改革期望，但各勢力武裝衝突不斷，民主運動人士大量遭暗殺或威脅，選舉岌岌可危。

阿拉伯聯合大公國

遭人權組織控訴迫害什葉派穆斯林巴基斯坦移工。

卡達

2022足球世界盃籌備委員會主席承諾改善勞工福利。

巴林

開始鑽探離岸油氣。

埃及

總統塞西指派駐卡達大使，為兩國關係正常化一步。

衣索比亞

22日提格雷Togoga鎮遭空襲43死。提格雷反抗軍近來又重燃戰火。

利比亞

外長Najla Mangoush在柏林國際會議上表示交戰雙方的外國傭兵將很快退出利比亞。德國外長Heiko Maas補充雙方撤軍將階段性保持平衡不會一夕撤離。

茅利塔尼亞

以貪污罪嫌逮捕前總統 Mohamed Ould Abdel Aziz。

布吉納法索

警方遭伏擊死亡者增加到15人。

馬達加斯加

聯合國世界糧食計劃署表示馬國遭嚴重乾旱面臨飢荒。

莫三比克

南部非洲發展共同體16國決議派遣部隊到莫三比克打擊伊斯蘭國民兵。

象牙海岸

法院判決目前流亡歐洲的前總理與反抗軍領袖Guillaume Soro陰謀政變，判無期徒刑。Guillaume Soro否認並稱之為政治審判。

奈及利亞

攸關奈國石油產業引進外資現代化的石油法案，因為各方獅子大開口，可能延後到年末才能通過。

民主剛果

北基伍省約140民兵放下武器投降。

福和會官方網頁：www.fratwn.org