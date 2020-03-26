行政院今（26）日宣布，第二波紓困的「艱困企業薪資補助方案」，由原補助每月員工薪資1萬元加碼至2萬元上限，共3個月，總金額達70億元。（圖為福壽山千櫻園）／取自觀光局臉書

行政院日前通過觀光旅宿艱困企業薪資補助方案，原本補助每月原薪資2成，上限1萬元，共3個月，行政院（26）日宣布再加碼，將補助員工每月薪資4成、上限2萬元，共3個月，總金額達70億元。

行政院日前公布第二波紓困方案，針對觀光旅宿遊樂業，業績衰退達5成以上，記也不採勞動部「減班休息補助」方案，且減薪未達2成的員工，政府補助其每月原薪資2成，上限1萬元，共3個月， 航空業則專案融資500億。

行政院今天宣布加碼補助，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）今天與政務委員龔明鑫召開記者會說明「觀光業艱困企業薪資補助方案」。

龔明鑫表示，考量旅館、民宿、旅行、遊樂業等4類艱困產業，約有14萬從業勞工的就業穩定，經行政院長蘇貞昌與蔡英文總統協調後，決定加倍補助。

龔明鑫說明，薪資補助方案，將從原先每人每個月1萬元，加碼至每人每個月2萬元，上限為2萬元，而補助條件為雇主須保障員工原薪資8成，也就是政府補助其每月原薪資2成 ，加碼補助到4成，政府和企業各分攤4成，共補助3個月，4月到6月可申請，交通部艱困企業薪資補助方案，原編列42億元，補助加倍後，預計總經費會提升到70億元左右，不足部分由就業安定基金支援，

他補充，適用範圍包括旅館業3500家、民宿8000家、旅行業3140家、觀光旅遊樂業25家，約有14萬人受惠，預計4月上路，待交通部近日提報行政院核定並公告子法後，就可開放申請。