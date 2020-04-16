外交部今天表示，WH誤用聯合國決議阻擋入會，還諉稱與台灣有良好及廣泛的互動。外交部呼籲WHO不要淪為打壓臺灣人民健康人權的幫凶。圖/取自WHO推特

對於「世界衛生組織」(WHO)秘書處於4月15日記者會上錯誤引用聯合國大會第2758號決議及世界衛生大會（WHA)第25.1號決議回應臺灣參與WHO事宜，並持續諉稱我與WHO已有良好及廣泛的互動，外交部表達強烈不滿，重炮抨擊WHO秘書處所言以偏概全，未呈現事實全貌，呼籲WHO不要淪為打壓臺灣2,300萬人民健康人權的幫凶。

外交部強調，聯大第2758號決議及WHA第25.1號決議僅確認「中國代表權」的歸屬，並未提及臺灣是「中國」的一部分；二項決議均未妥適處理臺灣2,300萬人參與聯合國及其專門機構的問題，更未授權中華人民共和國在聯合國體系中代表臺灣。

換言之，聯大第2758號決議及WHA第25.1號決議均與臺灣人民無關。臺灣是國際社會讚譽的民主國家，具有完整的國格，擁有先進完備的醫療照護體系；也只有臺灣的民選政府，才能在國際上代表臺灣2,300萬人民，並為臺灣人民的健康福祉負責。

外交部表示ㄝWHO作為國際間最重要的醫衛專業組織，擁有諸多合作與交流的機制，每年並辦理上千場會議。近年來，在國際友人持續的大力協助之下，臺灣參與WHO的情形雖略見改善，但在WHO僵硬偏頗的政治考量下，實際的參與仍處處受限，遠遠不敷臺灣實際需要。

外交部抨擊WHO秘書處所言以偏概全，並未呈現事實全貌，呼籲WHO應加強改善與我國的交流及互動。

外交部強調，WHO應該正視臺灣與中國互不隸屬的現況，順應國際社會強烈支持臺灣以觀察員身分參與WHA的強烈呼聲，儘速邀請臺灣以觀察員身分出席本年的WHA及完整參與WHO所有會議、機制及活動。