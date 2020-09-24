聯邦參議員魯比奧表示，他「的確認為最終它對中國是一個紅線議題，如果有必要的話，最終他們會使用武力來行使他們對台灣的主張。」圖／擷自魯比奧推特影片，資料照

在中國不斷以軍機侵擾台灣領空之際，美國佛羅里達州聯邦參議員魯比奧說，台灣終將是中國的「紅線」議題，在必要情況下他們會採取武力行動以伸張對台灣的主權宣示，美國必須謹慎行事，在協助台灣提高中國武力犯台代價以阻止中國軍事冒進的同時，必須極力避免過度刺激引發衝突，但也不能因不刺激而引來衝突。

共和黨聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio, R-FL）星期三（9月23日）在保守智庫哈德遜研究所一場關於美國外交政策的視訊對話中，答復該研究所研究員沃爾特·米德（Walter Russell Mead）對於台灣是否可能成為美中之間的熱點問題時做出上述表示。

魯比奧說，這是一個「棘手」的情況，顯然中國在台灣的地位已經受到侵蝕，正如最近台灣選舉時可以見到的，「很清楚的是反對與中國大陸有聯繫的人，其重要性和政治實力都在增長。」

但與此同時，魯比奧說，美國也在與台灣的關係上「越來越自信」，如今在過去一個半月已派出兩位高層官員訪台，但人們也看到中國侵入台灣防空識別區的情形也在增加，「如同一種發信號的演習。」

魯比奧說，他「的確認為最終它對中國是一個紅線議題，如果有必要的話，最終他們會使用武力來行使他們對台灣的主張。」他說，在許多方面來說，中國在香港所做的就像是一個試驗一般，那就是他們理想上最希望的，「他們會很想要台灣的政治人物操縱現有的制度來使那個情況發生，但他們已準備好，正如他們對香港一樣，在有必要時派兵進去。」

不過魯比奧也表示，唯一可以防止那種情況發生的，就是如果這麼做代價太高，所以他認為，美國「第一件要做的事就是幫助台灣，不是要在一個與中國的全面衝突中致勝，那是不可能的，而是要有能力提高中國軍事冒進的代價，而那個代價要高到中國不願意付的程度，但是美國要非常謹慎駕馭那個情況，目的在於避免引發衝突。」

魯比奧說，他認為這就是目前能夠管控那個關係最好的情況，不過也是一個非常困難的情況。「這是一個非常挑戰性和棘手的問題。我的確認為，我們必須非常小心駕馭其中，不能過度挑釁，但也不能相反地因不挑釁而在下一個10年中的某個時候，幾乎引來中國在那裡的行動。」