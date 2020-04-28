台灣防疫成果全球讚譽，我國衛生福利部部長陳時中與美國衛生及公共服務部部長阿札爾(Alex Azar II)昨晚熱線交流防疫措施，阿札爾重申美國將持續全力支持臺灣擴大參與WHO與全球衛生事務。圖/衛福部提供

台灣防疫成果全球讚譽，我國衛生福利部部長陳時中與美國衛生及公共服務部部長阿札爾(Alex Azar II)昨晚熱線交流防疫措施，阿札爾部長讚許臺灣在對抗COVID-19疫情之成就，並重申美國將持續全力支持臺灣擴大參與WHO與全球衛生事務，讓臺灣能與國際社會分享、貢獻其衛生專業，促進全球衛生安全。

這次台美衛生官員熱線於臺灣時間4月27日晚間8時(美東時間4月27日上午8時)舉行雙邊電話會議。會中阿札爾部長讚許臺灣在對抗COVID-19疫情之成就，並感謝我國捐贈口罩，雙方就防疫策略進行深入交流，也交換彼此對於全球衛生安全及其他重要衛生議題之看法，尤其是臺灣應完整參與世界衛生組織(WHO)之議題。

陳時中也對於美國與臺灣合作對抗COVID-19疫情及堅定支持臺灣參與WHO表達誠摯感謝，希望美方能持續支持臺灣以觀察員身分參與今年世界衛生大會(WHA)及完整參與WHO相關會議、機制及活動。阿札爾部長重申美國將持續全力支持臺灣擴大參與WHO與全球衛生事務，讓臺灣能與國際社會分享、貢獻其衛生專業，促進全球衛生安全。

雙方並同意未來繼續深化及擴大衛生領域之作，尤其強調在COVID-19疫苗、藥物研發以及防疫物資等臺美防疫合作。最後兩人均表示期盼再次會面。

這次會談會談時間約30分鐘，在座亦有美國在台協會(AIT)酈英傑(Brent Christensen)處長、外交部政務次長徐斯儉、北美司司長姚金祥及國組司司長陳龍錦、衛福部疾管署署長周志浩、衛福部技監劉麗玲。