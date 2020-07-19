這幾天，亞洲地區很不平靜，除了多國正在進行軍事演習以外，美國兩艘航母進入南海，同時間，美國國務卿蓬佩奧，發表措辭嚴厲的談話，指責中共軍事占領南海島礁，完全非法。

美國正在擴大戰場

16日又傳出，美國死神無人機，從中國南方領空一路北上，飛越中國領空，靠近北京，中共再度叫囂，台灣的紅色媒體以斗大標題稱「美國在南海挑釁」，但是，這款媒體對共機超過海峽中線，一個月有六次對台灣挑釁，卻不敢置一詞，這種報紙真是令人吐血。

中共長期主張擁有南海，並自主畫出「牛舌狀9段線」，雖然南海距離中國領土有一千英里，但是，中共企圖把南海變成內海的野心，一直沒有改變，並且在美國不在乎情況下，快速把南海島礁軍事化，變成控制貿易船隻，抵抗美軍的基地，如今，這些計畫工程已經陸續完成。

歐巴馬時代，美國對南海問題一直沒太多關心，嘴裡雖然喊出「美國重返亞洲」口號，但是實際作為卻很少，如今，川普政府一反常態，對南海問題態度變得強硬，外國媒體解讀：美軍正在擴大戰場，簡單說，就是把注意力從台灣轉移到南海，以免台海衝突聚焦過熱。從另一個角度來看，美軍此舉有另一種含意，正在警告中國，如果敢在台海開戰，那麼要想清楚，戰場不會只是台海而已，包括南海、東海、印度洋都會陷入戰火之中，美軍已將表態，印度會加入盟軍，日本因為亞太協防，以及台灣地位對日本太重要，肯定當仁不讓；中南半島國家或許維持中立，但是，美國、日本、印度、台灣，以四國對上中國，中國必須考慮發動戰爭，俄羅斯若要幫助中共，必須有很好理由，這些動作目的就是迫使中共想清楚侵略台灣所付出代價，這才是美軍進入南海，進行武力展現的主因。

2012年，中共突然以軍事力量，佔領菲律賓鄰近黃岩島，驅逐漁民，引起菲律賓不爽，菲律賓向歐巴馬政府投訴，雖然美國和菲律賓之間有軍事協議，但是，美國對這些島礁沒太大興趣，導致菲律賓政府大大失望。後來，菲律賓打國際法庭訴訟官司，訴訟中，中國敗訴，中國隨即否定國際法庭的審判，但是，菲律賓贏了官司，卻轉向中國示好，兩國達成協議，菲律賓准許中國占領黃岩島，但是，中國也不驅逐菲律賓漁民，並承諾購買魚貨，雙方和解，因此中國擴大南海勢力，逐漸以各個擊破方法，拿到利益，而且大大成功，這種方法叫做切香腸。

防止美軍介入台海

奪取黃岩島的成功啟示，使中共擴大在南海的島礁掠奪，包括美濟礁、渚碧礁，這兩個島礁面對菲律賓的仁愛礁，目前解放軍已經在島礁上建好飛機跑道，以及地對空飛彈，對外說詞是因為保護來往船隻航行安全，真正目標卻是針對美國航母，美濟礁的空照圖顯示：島礁上面有陸基型導彈，這種導彈被稱作美國航母殺手，一旦美軍介入中共的武統計畫，這是中共阻擋美軍介入的設施。

中共將南海軍事化，像老鼠偷偷進展，速度也相當驚人，從南沙群島到西沙群島，包括華陽礁、永暑礁，已經擁有預警雷達，永暑礁上面飛機掩體庫房，可以藏進24艘戰鬥機，但是，最大的島礁是靠近越南的永興島，永興島有中國和越南居民一千多人，這個島是所有島礁設備最齊全的地方，島上已經有一條2700公尺的跑道。2016年，波林衛星拍攝到島上有紅旗9地對空導彈，射程一百英里，以及鷹擊62地對空飛彈，射程300英里，這些武裝對美國海軍形成重大威脅。

中共對南海的掠奪，簡單說就是各個擊破，中共很清楚，中南半島國家對中國有經濟依靠，這也是眾多國家無法形成團結對抗的主要因素。

1988年，中共奪取越南的赤瓜礁，並且殺死島上64名越南漁民，雖然引發越南抗議，但是最後還是中共贏了，越南吞下「反中的怒火」，最後呈現在對華人工廠的破壞，越南也是中南半島對中共最沒有好感的國家。但是，經濟無法獨立，就必須仰賴中國鼻息，這句話是菲律賓總統杜特帝的名言。

如今，美軍大方介入南海，大力宣示南海不屬於中國，一方面給周邊小國抒發鳥氣，一方面也對中國警告；南海屬於國際社會，不是中國說了算，看來，美中衝突最可能發生的地方是南海。