美國教育部表示，正在對哈佛大學和耶魯大學展開調查，理由是這兩所常春藤名校涉嫌隱瞞來自中國等外國的捐贈。

教育部在一份聲明中說，耶魯沒有申報的外國資金可能至少有3.75億美元，而且在過去四年沒有申報任何捐贈。

聲明還說，在哈佛大學化學系主任查爾斯·利伯（Charles M. Lieber）被起訴後，教育部擔心，哈佛可能缺乏對外國資金的恰當控制，並且沒有按法律要求充分申報所有外國捐贈和合同。美國權威化學家利伯上個月被逮捕，他被控參與中國政府主導的「千人計劃」，從中國一所大學獲得150萬美元，但卻對與他有合作項目的美國國防部以及國立衛生研究院（NIH）作虛假陳述。

在致哈佛的信中，教育部官員要求學校提供與中國、卡達、俄羅斯、沙烏地阿拉伯和伊朗政府有關的捐贈或合同。他們還要求學校披露與外國公司和機構有關的任何捐贈或合同，包括中國的華為和中興公司、孔子學院。

在當天給耶魯的通知中，教育部還要求學校詳細說明耶魯大學法學院蔡中曾中國中心（Paul Tsai China Center）和耶魯傑克遜全球事務學院（Yale Jackson School of Global Affairs）的外國資金來源。

教育部說，自去年7月以來的調查發現，美國高校沒有披露的外國資金達65億美元，這些資金來自中國、卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國。

據教育部公開信息，喬治城大學、德州農工大學、康奈爾大學、新澤西州立大學（羅格斯大學）、麻省理工和馬里蘭大學這六所大學過去半年來都陸續收到了調查通知。

根據規定，美國的院校在一年中接受外國捐贈單筆或總額超過25萬美元，就需要向教育部披露。

教育部長德沃斯（Betsy DeVos）說：「不幸的是，我們越深挖，就越發現，很多都少報，甚至根本沒報。」

《華爾街日報》認為，有關高校披露外國資金的法律存在了數十年，但是教育部最近才開始嚴格執法，其背後的推動力是對外國試圖利用美國學術環境施加影響的擔憂。

教育部在12日的聲明中說，美國高校正積極從可能與美國政府敵對的政府、機構和個人那裡獲取資金，而這些外國捐贈者可能在尋找機會竊取研究成果和「散佈有利於外國政府的宣傳」。

美國政界和情報界官員不斷警告說，中國正在利用各種渠道對美國進行滲透，包括教育和學術領域。

美國國務卿蓬佩奧星期二在一個電視節目中就再次發出這樣的警告。他說，美國人還沒有深刻意識到中國正在逐步滲透到美國社會和國家結構中，並繼續允許這種滲透。他提到中國的孔子學院，並反問道：「如果那真的只是民間交往，為什麼我們無法在中國的機構做同樣的事？」

美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷去年在一個國會聽證上說，孔子學院「存在相當程度的間諜模式」，而且是中國共產黨政府宣揚軟實力和擴大影響力的一部分。他說，孔子學院的項目還允許中國政府限制學術自由並進行審查。

美國國會參議院調查委員會2019年的一份報告說，接受孔子學院管理機構中國漢辦資金的美國學校中，有近70%沒有合規向教育部報告。

報告說，自2012年1月至2018年6月間，15所美國學校報告直接從漢辦接收資金1547萬美元，但是委員會向100所與中國合作開辦孔子學院的美國學校調取的財務紀錄顯示，漢辦直接向美國學校提供資金超過1.1億美元，遠遠超過學校的上報。

近來，多所美國大學陸續中斷與中國孔子學院的合作，包括開設了北美第一家孔子學院的馬里蘭大學。