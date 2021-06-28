紅瓦屋無人住，燕子都跑來有人住的水泥房屋，做了許多個巢。圖／呂自揚攝影

冬去春來燕飛翔，銜泥作巢在屋梁；

養子長大皆飛去，明年飛來各成雙。

誰家瓦屋人丁旺，燕來作巢滿屋梁；

瓦老屋空人去後，找人作伴到樓房。

—〈燕子〉

台灣自古是鳥語花香，梅花鹿成群的美麗島，鳥的種類很多。

1686年《台灣府志》，記載平地常見的野鳥，就有鶺鴒、烏秋、烏鴉、老鷹、燕、鳩、白頭翁、白鷺、畫眉、麻雀、黃鶯等27種。

依1980年代的資料，台灣高山平地的野生留棲鳥，至少有150多種。

這些野生鳥，台灣人最喜歡和親近的，是在住家房屋作巢的燕子，第二喜歡的是在田裏耕作，常騎在水牛背上或跟隨在牛旁邊的烏秋和白鷺鷥。

燕子體形小巧可愛，叫聲清脆，都是在春天3、4月，天氣溫暖時飛來，秋冬天冷時飛去，停留超過半年，不是冬天來去匆匆的過境候鳥。

燕子春天飛來時，都是一對一對，出入成雙，而且一來就開始銜泥做巢，準備生蛋孵蛋傳衍後代。有舊巢就銜一粒一粒一丸一丸的泥土，把舊巢修補，或在舊巢旁邊築新巢。巢大多像瓶形，也有碗形的。有的另找房屋做新巢。

燕子可能知道有人的地方，較不會有其他動物侵害。所以，都選有人居住的房屋做巢。有的也會在野外可遮風雨的橋梁或懸崖做巢。



飛到紅瓦屋神明廳正中央，做碗形巢的，是家燕。圖／呂自揚攝影

燕子很小隻，飛行力和記憶力卻好得令人驚嘆。每年冬去春來，這些小巧受人喜歡的燕子，不知是從台灣島南方多遙遠的天涯海角，飛多久，飛多少日出黃昏，飛越過幾千、幾百公里的千山萬水，飛越過多少千林萬樹，千百村落，在茫茫大地中，也都能一對一對的找到原來做巢的地方，來與房屋的主人再作伴。

以前鄉村都是土角或紅磚的紅瓦屋，燕子都在屋簷紅瓦底下，從屋頂脊梁鋪伸下來的竹木與橫梁間做巢。如是水泥洋房，就在天花板與牆面交接處做巢，也會在燈具旁邊做巢。巢裏鋪有羽毛草枝。孵出小燕後，雌雄燕都共同去捕蟲來餵小燕長大。



燕子做在紅瓦屋簷下，橫樑竹枝間的舊破巢，和新洋房做的新巢。圖／呂自揚攝影

燕子不吃五穀，是益鳥，雖會有鳥屎掉落滿地，人們也都喜歡燕子來家裏作巢，認為會帶來福氣，很少會去破壞。燕子蹲在巢出口，看著人們在巢的下面走來走去，都不會怕，也不會亂叫吵人或啄人。

有的燕子會飛入人家屋內做巢。每天黃昏時就飛進巢裏，第二天早上天亮，主人把門打開，就飛出去覓食。人和燕子住在同一間房屋裏，進進出出，親近如同一家人。

燕子有家燕、赤腰燕、洋燕、雨燕等多種，羽毛都是黑色，大小差不多，腰部橘紅色的是赤腰燕，脖部橘紅色是洋燕。家燕頸脖是深紅色。



頸脖橘紅色的大埤湖洋燕，和飛落地面的赤腰燕。圖／呂自揚攝影

燕子白天在空中飛來飛去，有時會在屋頂上跳來跳去，也會成群停在電線上排成一排，叫聲清脆。

每當天有烏雲開始下小雨時，燕子都會成群在空中，斜飛來斜飛去。那是草木上的飛蟲，每逢下小雨時，都會飛高，燕子看到了，就一隻一隻快速地斜飛下來捕吃飛蟲，然後又飛高上去，看到飛蟲就又斜飛下來。雨一下大，就都飛回巢了。

這是鄉村下雨天常可看到的風景。我在〈六龜諦願寺〉詩中就寫說：「荖濃溪水流不盡，雨輕秋燕愛斜飛。」

有燕巢的房屋若已無人居住出入，燕子都會放棄舊巢，另找有人居住的房屋做新巢。所以，無人居住的房屋再大再漂亮，也無燕子。若有人居住，雖是獨立家屋，也會有燕子來做巢。

現在鄉村人口外遷，仍住鄉村的農家，大多改建水泥房屋居住，所以，原來在紅瓦屋做巢的燕子，都跑到有人住的水泥新樓房來了。而且，古色古香仍有人住的紅瓦屋，越來越少了。



燕子在有人住水泥樓房燈管旁邊做巢。圖／呂自揚攝影

唐劉禹錫詩說：「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家。」中國晉朝時的王道、謝安家族官大繁華。一旦沒落，人去屋空，原來在王家、謝家飛來飛去的燕子，就都飛到有人居住的尋常百姓人家去做巢了。

附記：

一、作者老家，在高雄田寮月世界山村南勢湖，以前都是土角紅瓦厝。小時居住的三合院大廳和護龍，都有燕子來做巢。很多鄰居的房屋也有燕子做巢，很多燕子。

從小看著燕子在屋前屋後和空中飛來飛去，感覺很親切很可愛，很喜歡。燕子有時會飛得很低，剛長大的小燕也會飛到地面上來玩。

母親都叮嚀我們兄弟說：「燕子不會偷吃粟仔，是好鳥。來我們家做巢，是喜歡跟我們作伴。飛低下來時，都不可打牠們，也不可以追!」

現在月世界老家仍有鄰居在居住，他們的房屋仍有燕子來做巢。

每次回月世界南勢湖老家，仍常看到燕子在飛來飛去，就會思念起母親的身影和慈祥的叮嚀：

少喜燕飛低，

母言莫相欺；

依舊燕來去，

思親傷別離。

二、鄉村人家紅瓦厝，有二種野鳥，常飛來屋頂厝角跳來跳去，叫厝角鳥。一種是麻雀，一種是羽毛有黑有白，很美的白鶺鴒。田裏割下的稻子台語叫粟仔。曬粟仔時，麻雀都會飛來偷吃，農家都稱麻雀叫食粟鳥，燕子不吃粟仔。



在紅瓦屋頂，跳來跳去的厝角鳥—白鶺鴒。圖／呂自揚攝影