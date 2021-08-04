二次大戰美日在偷襲珍珠港及中途島之戰，及之後的太平洋各項在麥帥及山本五十六海軍大將所分別統帥美日之間太平洋戰爭，其成敗勝負之關键因素，乃在於科技與情報及軍隊訓練之素質，如美、日等國早就有約定軍艦製造型態之大小，但日本軍國主義者卻故意違反彼此原先之约定。其製造的軍艦大和艦，乃是當時世界上最大的戰艦，而其早就預謀攻打美國，尤其在偷襲珍珠港之前夕，日本駐美外交員裝做若無其事前往華府做和平談判事宜，而留守在珍珠港的美軍雷達偵測值班人員雖早已發現敵軍之情報，但真可惜其上级未能警覺而導致日軍如入無人之境，使美軍一時措手不及。幸好當時美國主力戰艦沒有停泊在珍珠港，否則後果真是不堪設想。

待中途島之戰時山本大將之戰術策略，是誘引美軍集中深入中途島，但美軍之情報官早已譯出山本之戰略，因而日軍遭致吞敗，連那麽神勇的海軍之神山本大將，後來也為國捐軀於太平洋了。可見科技、情報及軍隊的訓練素質是多麼重要。而這次日本舉辦東奥用1800架無人機拼成旋轉地球，展現的科技能力，同樣令人印象深刻。

國際間國與國之間一切是講求實力，且一切的考量皆以自己國家之利益為優先，而國際關係是沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，如美日德在二次大戰中彼此皆死敵，但在二次大戰後又立即化敵為友，尤其美日之間又訂了立安保絛約，成為堅若盤石之盟友，而世界上無論是任何國家，公家機關私人企業集團，或是個人處理自己的人際關係，或是國際關係亦當深切了悟這個權宜之變，因時因地因人制宜之道理。

像這次新冠疫情肆虐嚴峻之秋，無論過去我們與世界上任何國家或公私企業機構或個人之關係如何？處在當今這個關係我們同胞生命健康安危的疫苗問題之際，誰在我們正處於最危難之際，能伸出救援之手，（依筆者從媒體的報導得悉美、日、立陶宛、斯洛伐克等國家有捐贈疫苖予我國），來給我們雪中送岸，救助我們於危難之中，誰才是我們真正的患難之交，這個很事實的問題，當然自可立即不辯自明矣。