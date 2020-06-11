美國國務院發布的2019年度全球宗教自由報告指出，中國政府持續對宗教實行控制，限制他們認為威脅國家或中共利益的宗教活動和個人自由。美國國務卿蓬佩奧譴責中國政府對所有宗教的鎮壓持續加劇。

他在報告發布之時對記者說，中國政府要求所有宗教團體服從中共領導，並將共產黨教條注入在他們的教義和宗教活動中。中國政府對新疆維吾爾人的大規模拘留，以及對佛教徒、藏人、法輪功和基督徒的鎮壓都在繼續。

蓬佩奧還提到上星期和六四民主人士王丹、蘇曉康等人會面的情形。他表示，美國近日的抗議活動，被中國政府利用以推動其政治進程。然而，兩國政府的形式實際上截然不同。

蓬佩奧說：「說到中國，上星期，我很榮幸與30年前發生在天安門廣場的中共大屠殺倖存者見面。我還發表了一份聲明，內容關於中國齷齪地企圖利用美國的局勢來推動其政治進程，你們很多人都看到了。美中兩國政府的形式完全不同。我們有法治，中國沒有。我們有言論自由並擁抱和平抗議，中國沒有。正如我剛才所說，我們捍衛宗教自由，而中國繼續進行數十年來對信仰的戰爭。兩者間的對比再清楚不過了。在最好的時候，中國也在殘酷地實行共產主義。而美國在面臨最艱鉅的挑戰時，我們仍致力於確保所有人的自由。」

蓬佩奧表示，美國政府在遇到像喬治·弗洛伊德之死這樣的悲劇發生時，便立即採取行動，然而專制政府並不這麼做。

蓬佩奧說：「當發生像喬治·弗洛伊德經歷的那樣悲慘而可怕的事件時，我們的政府會做出回應。我們看到地方執法部門和司法部迅速採取行動處理那個情況。現在，我們看到人們呼籲對執法人員的工作方式進行改革。雖然這不是我作為國務卿的工作範圍，但你可以看到這場辯論已經在美國展開。但你不會看到這在全世界所有國家發生。31年前在天安門廣場，數千人被屠殺，他們壓制了記者，很多人被失踪。本質上就是完全不同的。」

蓬佩奧強調，美國是一個很特別的國家，今天美國面臨這樣的挑戰，將帶來一個讓大家參與的政治進程，以及廣泛的公開辯論。

蓬佩奧說：「我們的國家真的好特別。它是有史以來最偉大的國家。它真的很特別，因為我們會迎頭去處理我們目前所面臨的挑戰。我們會有一個讓大家參與的政治進程，會有一個公開的辯論。而我們的核心原則，就是我們尊重每一個人，因為眾人都是按照上帝的形象所造就的，而這樣的想法將反映在美國應對挑戰的方式上。我認為這對我們的外交官來說是個好機會，向各地人們講述美國面對內部挑戰時的應對方式，這反應了我們開國元勳所希望的美國能達到的最理想的目標。」