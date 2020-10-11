1921年，標舉「謀台灣文化之向上」的台灣文化協會成立於台北。1925年，文協於台中召開全島大會，會中決議籌設文化機構；在中部文協成員的努力下，隔年而有台中「中央俱樂部」的籌辦，期待藉此「普及健實之新智識學問，啟發高尚的新生活興味」，其創立趣意書云：

同人等有鑒於時勢之要求，想在臺中市籌辦一俱樂部，內設簡素食堂，靜雅客室，供清潔之茶食冰果等，為往來人士會談安息之所，加以普及良書，便利學徒之趣旨置圖書部，分售國文書籍而外並為不通國文或慣讀中文的朋友便宜計，特為介紹中文書報。置講堂、娛樂室、談話室等，時開各種講習、講演、音樂、演劇、電影等會，藉以增益學識品性，啟發高尚的生活興味，訓練協衷和樂的社交德性，而於花天酒地之外別建崇美健實之文化的歡樂世界。

懷抱崇高文化理想的中央俱樂部成員，於1927年初創立中央書局，地點設在台中市寶町三丁目十五番地（後為台中市中區市府路103號）。其後由於文協左右分裂、經費不足，俱樂部原本規劃的食堂、講堂、旅社並未辦成，只有書局流傳下來。

中央書局的主要發起人與靈魂人物是原籍鹿港的莊垂勝（遂性），創設資金除得到大雅張濬哲、張煥珪兄弟的鼎力相助（兩兄弟以及煥珪子張耀錡為往後七十年間中央書局的主要經營者），也透過募股的方式，匯集林獻堂、葉榮鐘、楊肇嘉、蔡培火、賴和、陳虛谷、李石樵、陳炘、林茂生等當時台灣著名文化人的支持。開幕後中央書局很快就成為中部文人活動的重要據點，尤其是1928年張星建擔任營業部主任以後，就常舉辦西畫講習會，曾邀請廖繼春等著名畫家擔任講師，或為郭雪湖等畫家舉辦個展。另外，張星建也常支持文藝雜誌的出版發行，1932年的《南音》與1934年的《臺灣文藝》就是由他擔任發行人兼編輯。



中央書局的主要發起人與靈魂人物是原籍鹿港的莊垂勝（左2長袍者）與葉榮鐘（右1）。圖／擷自中央書局臉書

1940年代前期，因戰爭的時局變動與日本政府的政治高壓，台灣的文化界漸趨沉寂，中央書局也不例外。1945年戰爭結束，1948年於現址重新開幕。1940年代後期，中央書局曾出版《新知識》與《文化交流》等左翼雜誌，不久遭到查禁。1947年二二八事件爆發，楊逵等人在中央書局進行「輿情調查」，莊垂勝（時任台中圖書館館長）因被市民推舉主持「時局處理委員會」而遭免職乃至關押。

1949年張星建被棄屍於綠川，對中央書局打擊甚大。

1950年代起中央書局與美國有相當程度的連結，如書局二樓曾經作為美國新聞處的圖書室，當時引進不少原文書與翻譯書，並開放一般民眾使用；1953年時任美國副總統的尼克森來台參加東海大學動工典禮，據說他也到過中央書局參訪並舉辦座談。另外，東海大學成立後，不少該校師生也是中央書局的常客，著名新儒家徐復觀與莊垂勝私交甚篤，而與中部文人常有往來，他的代表作之一《學術與政治之間》就是由中央書局出版。而在這之前不久，中央書局也出版了張深切重要的思想作品《孔子哲學評論》。這些著作的出版，可看出戰後台灣中央書局/莊垂勝省思儒教文化的努力。

然而，往後幾十年間，台灣的書局走向聯盟化，獨立書店的經營更加困難，中央書局在1998年結束營業，曾為舞蹈社、婚紗店，以及安全帽專賣店。2014年租約到期之際，幾位台中地區的文化人士如蘇睿弼、劉克襄等為重建中央書局奔走請命，之後由何壽川先生與張杏如小姐私人買下，捐給由張杏如小姐以私人名義捐助的上善人文基金會，經過數年努力籌畫，而於2019年11月試營運，開啟了中央書局的重生之路。

從日治到戰後數十年間，中央書局在中部地區有著高度的文化價值與深遠的影響，學者廖振富認為中央書局的文化意涵包括「知識與文化傳播的前哨站」、「文化活動與出版業的推手」，以及「具有地標意義的文化空間」等。而今得以重建，期盼20世紀的中央書局能風華再現（Rebirth），更期待重生後的中央書局能創造21世紀新的文化價值（Newbirth），而能「於花天酒地之外別建崇美健實之文化的歡樂世界」，重現台中文化城的風采，並啟動新世紀台灣的文藝復興（Renaissance）。



左起：巫永福、吳來興、張星賢、張星建，攝影於臺中中央書局前。圖／擷自維基百科，公有領域

※主要參考文獻：

1. 廖振富，〈知識啟蒙，文化深耕：中央書局的歷史回顧〉，收入廖振富，《老派文青的文學浪漫》（台北：玉山社，2020），頁213-223。

2. 方秋停，《書店滄桑：中央書局的興衰與風華》，台中：台中市政府文化局，2017。

3. 邱于芳，〈中央書局的歷史記憶與文化意涵〉，台中：國立中興大學台灣文學與跨國文化研究所碩士論文，2018。

4. 曾明德，〈臺中九十年的書店：中央書局〉，《臺灣出版與閱讀》，7（2019.09），頁40-46。

5. 李威寰，〈 高壓政治下的抵抗精神――中央書局與臺灣儒教文化的出版事業 〉，《故事》（2019.11.12），擷取時間：2020.07.29。

6. 林莊生，《懷樹又懷人：我的父親莊垂勝、他的朋友及那個時代》，台北：玉山社，2017。

7. 蔡培火、陳逢源、林柏壽、吳三連、葉榮鐘，《臺灣民族運動史》，台北：自立晚報社，1987。

作者註：2020年9月6日，台灣亞太發展基金會與新文化協會合辦「2020 百年台灣 台中先行：台灣文化的搖籃 文藝復興胎動之地」活動，本文為筆者參與該活動時在中央書局演講的摘要，收錄於該活動之導覽手冊中，今略做修改而成。

※本文轉載自《【2020】百年台灣 台中先行 台灣文化的搖籃：文藝復興胎動之地 導覽手冊》，感謝台灣亞太發展基金會、台中市新文化協會同意轉載