疼痛必有根源，痛表示受傷或發炎，諸種疼痛的根源在於筋肉（肌肉muscle、筋膜fascia）傷，而與炎症無關，因炎症痛短期內就消失；一旦受傷，傷處長年留存累積，不治則時痛時隱，終生不癒。示意圖／Pixabay

多數病人的病況 其實「觸診」就能被診斷

有一次我從檀香山飛往洛杉磯，機上呼叫醫師，我一向志願幫忙，便去看個究竟。一位年輕醫師捷足先登，他已把病人平躺在走道上，囑咐空服員每五分鐘量血壓。我蹲下向病人探問狀況，她才廿來歲，健康無病，也沒服藥，先前無恙，上廁時不小心，頭碰到輕薄的廁門，稍感頭暈。我在她指出的頭部碰撞處，用手指輕按，找到痛點，這就是頭暈的來源，只須輕按五分鐘即可化解。這位年輕醫師對我大聲喝住，不讓我碰觸病人；我說頭暈係頭皮下的筋膜扭傷縮緊所引發，輕撫五分鐘就好了。他不加理睬，堅持我勿插手，偏要全權處理，沒查明頭暈的原因，卻說她的頸椎可能斷了，頭頸千萬動不得，會導致全身麻痺。（輕碰一下廁門會打斷頸椎嗎？頸椎斷了只會頭暈嗎？）我多說也沒用，只好袖手退下。見他驅走乘客空出四個座位，讓病人靜躺幾小時，並要空服員繼續每五分鐘量血壓，即使每次都正常，甚至聯絡洛杉磯機場，備好救護車待命，抵達時送她去醫院急診。這事令我搖頭三嘆，他反應過度、小題大作，將輕微頭暈當成緊急大病，缺乏理智的醫療判斷，胡搞一番，簡直太離譜了！可憐的病人，平白遭受如此折騰驚嚇，無謂地浪費時間與費用，著實替她叫屈。

一位跛腳的病人由神經科醫師轉診過來做復健，他身體健壯無異樣，唯跛腳走路已有幾天。我觀察他的步態，看出腳底有問題，問他痛不痛，他說腳底痛，檢查之下發現有厚繭痛，我在厚繭處貼上軟墊避開負重，走起路來隨即不痛不跛。他說神經科醫師已開處方，要他去驗血、照腦部 CT scan，把跛腳當作是腦的病變。我問他該醫師知不知道你的腳底痛，他說醫師沒問，也沒檢查。我向該醫師報告實情，他才取消所有的檢驗。

一位病人頸前右側有一小硬塊，按之會痛，便知是扭傷縮緊的肌肉，我輕按十分鐘就化解消失。她的家庭醫師卻視為甲狀腺的腫瘤，藥物治療多年，甲狀腺機能一直都正常。我很納悶，硬塊不在甲狀腺上，也沒連結，而是相距2-3 cm之外；若是腫瘤，按之不痛也不消失，該醫師竟沒觸摸檢查，逕以甲狀腺腫瘤治之。難道頸前的腫塊就必是甲狀腺而不會有其他嗎？還有一位病人腰痛了數天，醫師以為是腎結石，做了很多檢驗才罷休，腎結石引起突發性劇痛而異於腰痛，難道是腰痛的首選、沒有別的考慮嗎？

躁動手（restless hand）一概認定為神經的問題，許多病人被誤作帕金森氏病 （Parkinson’s disease）經年服藥。要之，前者的躁動（特發性震顫essential tremor）幅度甚大，動作時才發生，休息時則靜止不動，波及身體許多部位，不只手指。後者只有手指在靜止時出現微顫（fine tremor），即所謂滾丸狀（pill-rolling）微顫，手一動就消失；另外，帕氏病還有運動過慢（bradykinesia）、鉛管樣（lead-pipe） 或齒輪樣（cogwheel）僵硬（rigidity）、姿勢前傾站不穩、碎步走路越走越快（慌張步態festinating gait）、表情木訥等症狀。兩者的症狀懸殊，非常明顯，如此混淆，真是要不得。

我一位病人半夜腹痛，到急診室求醫，醫師說是胃痙攣，做一大堆檢驗，搞了幾小時仍找不出病因，準備做腹腔鏡。她遲疑婉拒，翌晨來找我，我一聽就知是腹肌的筋肉傷，不是胃腸的毛病，輕按半小時就治好。事後她心有不甘，打電話去急診室痛罵一頓。

我另一位病人頭暈，去急診室做了許多檢驗，還住院兩天觀察，都搞不出名堂。隔天找我看病，我輕按十五分鐘就根治，頭暈原是頭皮下的筋膜因傷縮緊之故，並非其他的問題，鬆開就是了。

疼痛的真相 徒手檢查可找出確切的傷處

醫學界這類的糗事何其多！茲以我專業的「疼痛」為課題，根據親身的閱歷，再舉例略述之：首先應該把疼痛的真相弄清楚：疼痛必有根源，痛表示受傷或發炎，諸種疼痛的根源在於筋肉（肌肉muscle、筋膜fascia）傷，而與炎症無關，因炎症痛短期內就消失；一旦受傷，傷處長年留存累積，不治則時痛時隱，終生不癒。疼痛不可能來自沒痛神經的組織，脊椎、關節、血管無痛覺，因此腰痛與脊椎、膝痛與膝關節、偏頭痛與血管，互不相關；身體仰賴神經才有感覺，能感覺痛表示神經完好，否則神經損壞便已喪失痛覺，疼痛並非神經的問題。疼痛來自機械性扭傷的肌肉和筋膜，有如頭髮糾纏打結。徒手檢查可找出確切的傷處，X光、CT scan、MRI無以顯示。各類療法若不梳理扭纏的傷處，即屬無效，例如藥物、打針、冷熱敷、電療、推拿、矯整附件、開刀、針灸等；任何刺激傷處的動作，易致惡化，亟宜避免，包括牽引、拉筋、推拿、運動、按摩壓揉、鍛練肌肉等。若在確切的傷處施以輕按候住及輕拉候住的精準療法，筋肉傷以及急性炎症痛皆可輕易祛除，輕按或輕拉啟動自癒功能的生理反應而鬆解筋肉，候住則維持反應直到復原。

醫學論述對筋肉傷略而不述，致令醫師對筋肉的傷痛所學有限，不知其然更不知其所以然，全予忽略，沒做檢查也無從治療。事實上，所有疼痛均源自筋肉傷，醫學書在這方面卻付諸闕如，可以說助益很少也不可靠，讀者多遭訛傳誤導，落得「盡信書不如無書」。

我一直懷疑那些撰寫醫學教科書的學者教授，是否依據問診檢查病人並親手治療所獲取的實際臨床經驗？究竟有幾個親自去診治病人？搞懂傷處在哪？或只沿襲傳統既有的謬誤，而對真確關鍵的病因茫然無知、視而不見、置之不理？遂致以訛傳訛延續窠臼，卻已悖離實情而不自知。結果，診斷偏差而無以「搔到癢處」，治療隨之歧誤而沒能「對症下藥」，診、療皆錯。

腰酸背痛的病因，眾口皆曰椎間盤突出或骨刺，壓迫了神經引起坐骨神經痛，實則腰痛與脊椎或坐骨神經並無因果關係；脊椎的內部結構沒有痛神經，絕不致痛，壓迫神經引發的痛極其短暫，腰痛根本就是脊椎周圍的筋肉傷在作祟，按觸之下便可找出。醫師都沒檢查筋肉，只知遵照教科書，因循盲從，必然偏誤。

手痛概皆認定是腕隧道症候群（carpal tunnel syndrome）壓迫正中神經、網球肘不外是肱骨外上髁炎（lateral epicondylitis of the humerus）發炎造成、肩痛都是軸轉肌袖口撕裂（rotator cuff tear）、五十肩係黏稠性包囊炎（adhesive capsulitis）沾黏、膝痛即是半月板撕裂（meniscus tear）、偏頭痛乃是腦血管的張縮所致、月經痛起因於荷爾蒙失調。這些全錯了，都是筋肉傷。

腳麻當成糖尿病性末梢神經症（diabetic peripheral neuropathy），連同皮蛇痛 （shingles pain）、三叉神經痛（trigeminal neuralgia） 都指向神經的病變。殊不知吾人依賴神經來感覺麻痛，能感覺麻痛表示神經正常，若神經損傷或病變，便就失去感覺，不麻也不痛；麻痛與神經病變，兩者不可能同時存在，有其一便無其二，所以疼痛與神經病變毫不相干，沒有神經痛（neuropathic pain）這回事。

關節內部結構沒有痛神經，不管關節何種狀況皆無痛，即使骨磨骨、半月板撕裂、關節炎也不痛，痛在關節外具有痛神經的筋肉。膝、臀痛與關節無涉，乃是關節外的筋肉扭傷所致，觸診即可找出痛處，一、二小時就能治癒。可惜醫師都不予檢查， 卻誣賴關節，大費周章把膝關節、髖關節換掉。

呼吸困難多是胸肋、橫膈膜、腹肌的筋肉傷，致使胸式、腹式呼吸受限，比心肺的疾病更常見。乾咳來自喉嚨而非肺部，治療氣管肺臟則徒勞無功。鼻塞喉癢是胃液逆流 （acid reflux）最顯著的症狀，甚少出於喉嚨發炎或過敏。小腿抽筋不是因為缺鉀缺水，而是筋肉傷。腳痛絕非腳底筋膜炎（plantar fasciitis），實是筋肉（筋膜多於肌肉）扭傷，並沒發炎。

疼痛都是筋肉傷惹的禍

一般大眾以及醫療人員對疼痛的病源，因誤導而缺乏正確的認知。腰酸背痛其實來自肌肉與筋膜扭傷，並非書上所說的骨刺、椎間盤突出、壓迫神經、坐骨神經痛、關節炎或其他脊椎的問題。筋肉傷的診斷，只須徒手檢查，按觸疼痛的部位、肌肉的緊硬，檢測肌力的強弱、彎轉的幅度，觀察姿勢的歪扭、走路的姿態，很容易就可以準確地找出疼痛的根源，無需其他的檢驗來作診斷。認清病源並找到確切傷處之後，有了正確的診斷，腰痛即可輕易有效治之，而且節省花費；不是靠吃藥、打針、開刀，而是徒手施以輕按候住及輕拉候住的精準療法，筋肉傷很快就能治癒而不再有痛，不啻名副其實的「妙手回春」。療法不對或不足，則終久纏身無解。疼痛都是筋肉傷惹的禍。診斷若不檢查筋肉，便誤入歧途；治療若不及於筋肉，就徒勞無功。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台