台灣為一島國，自東海而台海，據有大小不等眾多外圍島嶼。其中有可守者也有不可守者，有地理位置攸關本島安危者也有不甚相關者。將來一旦有事，若要一律堅守，所謂「寸土不讓」，勢必陷於備多力分，無所不備則無一能備險境。圖／擷自維基百科，公有領域

首先，仿效古時八股文所謂「破題」規則，對本文標題做一簡介。

一江山是一島名，位於浙江大陳島西北約12公里，原是主島屏障之一。但1955年國軍海空優勢喪失，已無法提供有效支援，而軍方仍遲不撤回駐軍。結果共方兩棲進犯，守島部隊全軍覆沒。所謂不再製造一江山，即是呼籲當今政府勿忘教訓，莫再硬要守不必守也守不住島嶼據點，徒增不必要損失。

日前有日媒報導，中國擬在8月間舉行奪島軍演，模擬攻佔台灣佔據東沙群島，並謂演習將是「規模前所未有」。消息傳來，自然引發國內紛紛議論，也無可避免涉及更遙遠的太平島。有所謂專家以及立委均指稱東沙和太平島嶼均屬「易攻難守」，「無險可守」。

略具軍事知識國人應都知道，上述島嶼易攻難守，也無險可守，不須軍事專家和立委點破。真正要探討的是一旦有事，是否一定要硬守該等島嶼，以及保衛甚至擁有各該島嶼，又究竟有何意義。日媒報導奪島演習，應正好讓國人以冷靜務實態度正視這一局勢。

東沙島東北距高雄約450公里，相當於大陳去基隆距離，太平島又遠距台灣1600公里。兩島若遭中國攻擊，以台灣海空軍實力，殊不可能有效馳援而只有聽憑其陷落。這一不利態勢，應很能令人憶起65年前一江山失陷痛史。

何況今天中國海軍實力早非當年可比。單憑台灣自身軍力硬守死守東沙或太平島，都必然重演昔日一江山悲劇，將子弟送上戰死或被俘之路。

堅守南海島嶼有賴美國協助

所以，今天的蔡政府，或將來可能出現的賴政府侯政府，若真準備堅守所佔有南海島嶼，絕對必須取得美國明確承諾表明絕不坐視該等島嶼被他國攻佔。若不能取得這一承諾即必須另作考量，不能因礙於面子重蹈一江山覆轍。

更基本一項疑問是，台灣究竟有無必要捲入南海諸國紛爭，有無必要執意保衛目下所佔據南海諸島？

要知中國正致力於所謂偉大復興，要將勢力伸入南海「揭大漢天威」不足為異。但台灣無此動機，何須捲入這等距本土數百里外島嶼主權紛爭？

現下藍綠諸黨政客，誰都不敢坦言必要時放棄南海諸島而保全實力，方稱更符合國家利益，以免自身被扣帽子。然而所謂時論所舉必須保有諸島三大理由，都未必經得起認真檢視，本文即略做分析如次。

其一是根據憲法（又來了）國家領土主權不能擅自放棄。

但今天台灣擁有東沙太平洋等島，純然是當時的中華民國，於1946年派軍艦執行軍事佔領，所造成既成事實，所謂領土主權，並無堅強法理或道德基礎，也從未被國際承認。這一局面，也正有似今天中國之於西藏，佔領佔據而已。

所以，國人實不宜囿於未必能成立主權之說，堅信各該島嶼不能放棄，寧可再製造出新一江山也在所不惜。

其二是南海擁有海底油田等豐富資源，所以台灣不能放棄所佔有各島。也包括中國協商共同開發，但恐容不得台灣也插上一腳坐上會議桌。這一事實，也不會因台灣繼續擁有東沙島太平島，或繼續聲稱擁有南海主權而改變。這也正猶要入股合夥開公司，自己要得有資本才行。

其三是一旦失去南海諸島，對外海上交通線即告截斷，影響到台灣所需原油，天然氣與媒等動力資源之輸入供應，足能癱瘓台灣經濟。

面子之爭陷國家於危境

這一第三項理由確具有相當程度說服力。但若一細細思考，也即發現其難以成立。要知假定中國已把心一橫決定攤牌，要置台灣於絕地，以其所擁有絕對優勢海空軍，要截斷台灣所需資源南海供應線，不是困守東沙太平島嶼海防部隊或正規軍所能阻撓牽制，各島嶼掌握在台方控制下，影響不到中國海軍封鎖作業。

所以，上述三項理由，均不足以讓台灣處於不能放棄南海諸島處境。

台灣現在不是，未來也不可能成為東亞海上強權。篤實保國之道，是據險固守防敵入侵以觀世局之變，而非硬要在遙遠南海插上一腳爭面子。當年鄭氏父子屢次介入中國本土紛爭而大傷元氣，最後導致東寧王國覆滅，即是上好歷史鑑戒。

再深一層討論，台灣是一島國，自東海而台海，據有大小不等眾多外圍島嶼。其中有可守者也有不可守者，有地理位置攸關本島安危者也有不甚相關者。將來一旦有事，若要一律堅守，所謂「寸土不讓」，勢必陷於備多力分，無所不備則無一能備險境。

所以，當國者應有一番冷靜盤算。對於其中拱衛本島所必須者，即必構築堅強工事佈署精兵駐防，或至少是有警訊即能迅速調駐禦敵。對於次要或可有可無島嶼，則僅止調派象徵性部隊駐紮，有警訊即主動撤離棄守，以免敵軍來犯時又全軍覆沒，製造出眾多新一江山。如此才是理智護境保國之道。但不知今天的三軍統帥能否計及於此？