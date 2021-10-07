美國海軍負責人透露，海軍方面將在本週晚些時候發布國家戰略指南文件，就美國海軍和美國海軍陸戰隊如何保持全球海上優勢，加強戰略夥伴關係，成功遏制中國威脅提出具體規劃。

據美國軍事網站防務新聞（Defense News）報導，剛剛上任兩個月的美國海軍部長戴托羅（Carlos Del Toro）周二（10月5日）晚上在美國海軍學院演講時向學員們提前透露了這份戰略指南報告。

他表示，「渴望的目標，很坦率地講，不是與中國開戰。沒有人希望陷入衝突……遏止他們獲取他們在試圖獲得的，包括佔領台灣，是我們的最終責任。所以，我們現在做出必要的投資，今年，能夠實際上更聚焦中國和我們有時在全球面臨的其他許多威脅，是極為重要的。」

戴托羅明確表示，中國不僅對美國，而且對美國盟友和夥伴都構成了威脅，而且還威脅到二戰以後維護世界和平的整套的國際規範。他表示，結成全球性的聯盟和夥伴關係，將是這個戰略文件的一個重要的組成部分。

戴托羅在回答如何應對中國對台灣的威脅問題時表示，美國海軍要打造起與澳大利亞、印度、菲律賓、印度尼西亞等許多受到中國威脅的印太地區的國家的聯盟和合作夥伴關係。他強調，為台灣提供進行自衛所必要的武器和技術是「極為重要的」。

這位海軍最高級別的官員告訴海軍學院的學員們，「中國環顧周圍可能會說，我們沒有任何朋友，我們沒有任何願意幫助我們的海上盟友。這或許不是一個正確的選擇。」

戴托羅強調，希望能夠通過這樣的震懾迫使中國放棄它的武統台灣的「終極目標」。

戴托羅對媒體表示，美國海軍不僅要保持在南中國海的存在，還要保持其在全球各地的存在，原因是「中國人無處不在」。

防務新聞雜誌引用戴托羅（Carlos Del Toro）的話說，「他們（中國人）去了中南美洲的太平洋沿岸，去了非洲西海岸，等等。對於我們非常重要的是，要能夠繼續與我們在全球各地的海洋夥伴們保持聯繫，以便更好地理解這些國家為什麼要在中國的『一帶一路』項目上進行投資，是否有更加安全的方法，比如美國可以幫助這些構架解決它們自身的問題而不必在經濟或軍事上依賴中國」。

這位美國軍方的高級官員指出，中國正在全方位快速發展，對美國軍力構成挑戰。他說：「人工智能、網絡安全、無人平台、定向能量、高超音速武器、分佈式電源等前沿領域，將定義我們對中華人民共和國的優勢。關鍵是，我們要在這些領域快速發展起來。」

這位美國軍方高級官員還談到了氣候變化對美國保持軍事優勢的影響。他說，海岸線的退卻、冰山的融化、極端氣候和自然資源的限制都會引發國際衝突。他警告說，「氣候危機是一個破壞世界穩定的力量」，「我們必須與我們的盟友和合作夥伴對此有所籌劃、有所準備」。