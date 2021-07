每個人的內在,都有另外一個自己不認識的人。他在夢中與我們交談,告訴我們他看待我們的方式,和我們看待自己的方式有多麼不同。因此,當我們發現自己處於無路可走的困境時,有時他可以點燃亮光,徹底改變我們的態度。——榮格

夢,生命力量自然而必要的表達,提供進入無意識領域的渠道。它們給予許多適時且特定的訊息,可以協助做夢者解決問題、提供藝術靈感、促進心理發展,以及深化精神層次。

夢同時對療癒也很重要。對治療師來說,每個夢都揭露了做夢者過去或現在內心深處的心靈結構或是情結,傳遞著關於做夢者與他人關係的訊息,同時陳述其心理動力、發展模式和能力。做夢者靈性上和個人生命面向的關係,以及與大我(Self)、原型和能量的關聯,甚至是造成個人生命扭曲的致病模式,都會藉由夢的意象顯示出來,若能善加運用,可以提供心理治療歷程寶貴的引導。

在《夢,通往生命的泉源》中,兩位資深榮格分析師惠特蒙和佩雷拉,提供了釋夢的重要指引。以實務為取向,本書主要為欲整合夢境分析至臨床治療的分析師和治療師而寫,主題包括了夢的意象語言;個人層次與原型層次之間的相互作用;夢的戲劇結構;以及夢中的身體意象。經由釋夢,我們可以嘗試明白靈魂早就知道的一切。



《夢,通往生命的泉源》的作者艾德華.惠特蒙(右上)與席薇亞.佩雷拉(右下)。圖/心靈工坊,網路擷取,民報合成

作者簡介

艾德華.惠特蒙(Edward C. Whitmont) 執業心理分析師,於維也納大學(University of Vienna)獲得醫學學位,並在美國和歐洲接受榮格派分析心理學訓練。他是紐約榮格學院(C. G. Jung Institute in New York)的創辦人之一,也是該中心董事會的榮譽主席,同時也是國際分析心理學會(International Association for Analytical Psychology, IAAP)的創始成員。著有《象徵性的探究》(The Symbolic Quest)、《女神的回歸》(Return of the Goddess)等書。

席薇亞.佩雷拉(Sylvia Brinton Perera) 知名榮格分析師,於紐約和康乃狄克州生活、執業和教學。她在紐約榮格學院獲得心理學碩士學位,於美國各地和歐洲授課,並在每年於愛爾蘭古代遺址舉行的凱爾特神話與臨床執業之相關性的學習之旅中擔任共同領導。著有《替罪羊情結:走向陰影和愧疚的神話》(The Scapegoat Complex: toward a mythology of shadow and guilt)、《降為女神》(Descent to the Goddess)等書。

譯者簡介

王浩威 高雄醫學院醫學系畢業,曾任臺大醫院、和信醫院及花蓮慈濟醫院精神部主治醫師;《島嶼邊緣》、《醫望》雜誌總編輯;目前為專任心理治療師、臺大醫院精神部兼任主治醫師、華人心理治療研究發展基金會執行長、心靈工坊文化公司發行人。著有《獻給雨季的歌》、《台灣查甫人》、《憂鬱的醫生,想飛》、《生命的十二堂情緒課》、《我的青春,施工中》、《好父母是後天學來的》、《晚熟世代》等書。

校閱簡介

徐碧貞 Pi-Chen Hsu, PsyD 臺灣諮商心理師、美國加州臨床心理師(PSY29148)、榮格分析師。曾任高中輔導教師,獲取California Institute of Integral Studies臨床心理學博士、Fordham University諮商心理學碩士及國立臺灣師範大學教育心理與輔導學士。譯有《與內在對話:夢境.積極想像.自我轉化》、《永恆少年:以榮格觀點探討拒絕長大》、《童話中的陰影與邪惡:從榮格觀點探索童話世界》、《解讀童話:從榮格觀點探索童話世界》、《我的榮格人生路:一位心理分析師的生命敘說》等(皆由心靈工坊出版)。