台灣擁有舉世無雙的健康保險制度，社會福利政策也完全比照已開發國家的標準。我們要珍惜我們所有的資源，給予需要幫助的人適時的幫助。這樣的過程中，醫療人員有時候需要謹慎的面對兩難的困境，收不收住院只是其中一個挑戰。示意圖／陳惠卿

今年6月初，在武漢肺炎疫情嚴峻的一天下午門診，志工用輪椅推進來一位五十歲的女生，左腳的膝蓋以下截肢，兩手沒有手掌，臉部與頸部以下看到經歷嚴重燒燙傷的結疤。她的主訴是情緒低落、睡不著、無助感與生活的困頓，要求住院。

接著的會談中，她緩緩的訴說過去二十年，在各大醫院精神科的住院與門診的治療經過。醫師也給她開立，可以減免健保醫療費用部分負擔的重大傷病卡。從她所敘述的個人史，可以看到，她曾經是一位有才華的文藝青年，擔任文書處理的工作。婚姻的狀態出問題而自焚，又遭遇嚴重車禍導致截肢。隨後長期的療傷，加上生活的困頓，使她幾乎要流浪街頭。

會談的過程可以看出，她呈現的狀態是身障者，在面對長期生活壓力下的情緒低潮，需要有經濟支持的安定生活。她已經離婚多年，現在有一位年輕人住在一起，她要求要住院的原因之一是，可以讓這位年輕人去工作，賺一些錢來貼補家用。

將病人求診的來龍去脈弄清楚之後，讓筆者陷入「收與不收住院」的兩難局面。也就是，短期住院並無法改善她的憂鬱與煩惱的情緒；但是不收住院的話，是否讓她流浪街頭？或是發生事情？有沒有其他的資源可以應用？

因為沒有空床，所以就先登記在住院的等床名單上，一方面聯絡精神科社工師，協助瞭解個案的社會支持系統，並且瞭解個案在其他醫院的就醫狀況；預約兩星期回診。兩星期後她依約回診，症狀沒有變化，但是訴說已經被房東趕出。這次提及她有商業醫療保險，假如住院，保險公司每天會補助住院費用，可以補貼生活費用。再一星期後，主治醫師說雖然通知住院，但是病人不住院，沒有說明不住院的理由。

決定精神疾病需不需要住院並不困難，主要是依照精神衛生法第四條的規定，收治嚴重病人，是指「病人呈現出與現實脫節之怪異思想及奇特行為，致不能處理自己事務，經專科醫師診斷認定者」。所以精神病人可以在醫師的安排下，同意自動住院。倘若嚴重病人有傷害他人或自己或有傷害之虞，經專科醫師診斷有全日住院治療之必要，卻拒絕接受全日住院治療的話，依照精神衛生法第四十一條，就要啟動強制住院的程序。我國強制住院的流程是違憲的議題，已有專文討論，不是本文討論的重點。

身體障礙加上精神障礙是多重障礙，非常需要注意與協助。筆者相信，我國的身心障礙者權益保障法從1980 年立法以來，歷經11次的修法，目前應該可以回應需求，其中包括：保健醫療、教育權益、就業權益、支持服務、經濟安全及保護服務。

依照該法的規定，地方政府應提供居家護理、居家照顧、家務助理、友善訪視、電話問安、送餐到家、居家環境改善等居家服務項目；在社區照顧服務，應提供障礙者復健服務、心理諮詢、日間照顧、臨時及短期照顧、餐飲服務、交通服務、休閒服務、親職教育、資訊提供、轉介服務等服務。為了生涯福利需求得以銜接，應溝通、協調，制定生涯轉銜計畫，以提供障礙者整體性及持續性的服務。經濟安全的措施包括：生活及托育養護費用補助、輔助器具費用補助、參加社會保險補助等等各項服務。

筆者請精神科社會工作師協助，瞭解此個案在各醫院的就醫狀況，在其主要就醫的醫院的醫囑遵從性，瞭解其生活環境與支持系統，使用地方政府提供的各項福利措施的情形。她就醫的各個醫院的社工師，都一致鼓勵她在其原來就診的醫院繼續接受治療與服務，不要轉換醫院。這決定讓筆者的內心掙扎告一段落。

從這位個案，讓筆者回憶起另外一個事件。台北市與世界其他許多大城市一樣，有許多流浪漢，白天行乞，晚上睡在街頭或車站。然而在這些流浪漢當中，並不常看見身障者。2016年有一天，第一次在急診室外的行人步道上，看到一位雙腳截肢的身障者，趴在地上叩頭行乞。筆者連續經過了幾星期，每次都會在心裡想，台灣的社會福利制度有問題嗎？去問了社會工作的同仁，說這已經一段時間了，他們努力幫忙過；去附近的警察局詢問，對於這樣困苦的人，警察可以幫什麼忙嗎？警察的回答是說，只要不妨害交通，他們不會驅離。直到有一天的中午下著雨，經過的時候看他還是趴在地上叩頭，終於忍不住了，撐著雨傘蹲在地上，瞭解他的狀況。他不避諱說出他的姓名，是四十幾歲的離婚男性，育有兩子由母親照顧；他說他的戶籍在新北市，是低收入戶，但是政府補助不足於應付生活支出，所以必需行乞。聽完之後，也不知道能夠幫什麼了。走開後，回頭看了一下，在雨中的這位張先生，仍然頂著同樣姿勢努力張羅著他們一家的生活費用，忘記問他沒有吃午餐。

這個短暫的面談之後，在台北市政府社會福利委員會，筆者提案詢問主管機關的社會局，請他們說明台北市的身障行乞者的情形。社會局長回答說：他們知道這些狀況。在台北捷運信義淡水線的沿路的三大醫學中心都有，甚至知道他們是什麼時候出現，什麼時候離開。社會局會協助這些行乞者。果然，一段時間之後，就沒有看到這位張先生了。後來又出現一位，但是隔天就不見了。如今筆者所服務的這所醫學中心的急診門口旁的人行步道邊上，沒有再出現類似身障者的行乞者。

台灣不是聯合國的會員國，但是台灣擁有舉世無雙的健康保險制度，社會福利政策也完全比照已開發國家的標準。我們要珍惜我們所有的資源，給予需要幫助的人適時的幫助。這樣的過程中，醫療人員有時候需要謹慎的面對兩難的困境，收不收住院只是其中一個挑戰。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台

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