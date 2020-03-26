本書簡介

台灣美麗島，美麗台灣詩。

一、台灣第一本以四句小詩，遍寫台灣最著名名勝古蹟與民俗花鳥的精彩詩文集《詩寫台灣》，高雄河畔出版社出版。

《詩寫台灣》作者呂自揚，是高雄知名作家，也是詩詞暢銷書《中國詩詞名句析賞辭典》（原名《歷代詩詞名句析賞探源》編著者，他看中國名山勝景，都有詩人寫下千古傳誦的好詩，日本奧之細道勝景，也都有芭蕉翁寫的俳句詩。

「江山亦要文人捧」，呂自揚認為台灣是美麗島，江山偉秀，鳥語花香，也應有美好台灣詩來吟詠美麗江山，民情風俗，來了解歷史文化，欣賞風物之美，。乃於2005年開始《詩寫台灣》，前後15年。

呂自揚的《詩寫台灣》是台灣文學史，第一本以琅琅上口四句小詩，廣寫台灣最著名歷史古蹟、名山勝景與民俗花鳥之美，並搭配實景攝影的精彩詩集。

《詩寫台灣》也是第一本深入歷史，生動記寫台灣著名歷史古蹟、名山勝水與民俗花鳥之歷史典故與風景之美的散文集。

二、呂自揚親訪名勝古蹟，不但台灣第一、第二高山玉山、雪山和合歡山都登過；連排灣族老七佳石板屋、日本明治神宮大鳥居的台灣扁柏，也都去看過。皆親自攝影來詩文圖對照，來「詩中有畫，畫中有詩」。自己未能拍到的美麗風景，皆請高手提供。

各首詩所寫相關的歷史與地理民俗生態，不是人人皆了解。呂自揚皆詳加探討考證，然後，深入淺出地寫成一篇篇深入歷史的趣味文章，發掘了很多一般人不知道的典故和故事。每篇大多只1000多字，皆輕鬆趣味好讀，人人皆可從中更了解台灣歷史文化，和更了解美麗島台灣有多美麗。陸續發表以來，廣受歡迎。

詩寫台灣的內容來寫，包括一、四百年歷史與古蹟，二、名山大湖勝景，三、民俗文化，四、美麗花鳥。

台灣最著名歷史古蹟，如熱蘭遮城、安平古堡、赤崁樓、鵝鑾鼻燈塔；名山大湖如玉山、阿里山、日月潭、大埤湖、月世界；美麗花鳥如香蕉、斑芝花、黃鶯等皆有寫之外，也選寫有特別歷史文化意義的歷史事件與民俗生態，像福爾摩沙、荷蘭開始統治台灣的搭加里揚之戰、金髮女郎、柴山考古遺址，和稻之歌、高山森林、鼠麴粿、排灣族石板屋、田寮呂家古厝等。

三、詩寫台灣風物之美

〈福爾摩沙 〉 島孤千古不知年，天外飄來葡牙船；福爾摩沙一聲喊，世界地圖有台灣。

〈玉 山〉台灣百岳最高巔，高出雲海欲碰天；冬來積雪白如玉，一片雪光照萬山。

〈安平古堡〉熱蘭遮城牆砲堅，延平趕走紅毛番；改名安平設兩縣，台灣開基四百年。

〈刺桐花 〉 枝幹有刺稱刺桐，春雖已到葉猶空；三月東風輕吹過，花似雞冠勝火紅。

〈日月潭〉萬古山中水沙連，邵族原住水潭邊；潭中有島分日月，青山映水碧連天。

〈斑芝花〉（木棉二）莫道春來葉猶空，一旦花開滿樹紅；杯中花露濃似酒，解飲唯有白頭翁。

〈大埤湖〉（澄清湖）鳳山城北大埤湖，水碧樹青椰幽幽；中興塔高望山海，九曲橋上情人遊。

〈阿里山〉鄒族原鄉阿里山，日出雲海景萬千；森林鐵道穿山嶺，神木參天活千年。

呂自揚皆以獨具的眼光，深入歷史文化的思想視野，深入探訪的觀察了解和豐富的田野生活經驗，來詩寫，寫的都是真風景、真感情，句句如在目前的美麗詩篇。

呂自揚編著《中國詩詞名句析賞辭典》包括遭改名盜版，膾炙華文世界數十年。他是長年欣賞詩詞名句後，親自操刀，來詩寫台灣風物之美。

全書內容獨創一格，充分展現出文學的美度、深度與廣度。

四、呂自揚說，古今最傳誦的好詩，都是寫「常人皆能感之，唯詩人能寫之，是為詩之境界」的共同生活經驗的好詩。所以，他詩寫台灣，寫的都是大家共同生活經驗，共同在欣賞的土地之美，主張「詩當平易近人，帶感情；句得琅琅上口，有餘味。」希望寫出大家的共同感受，詩詩皆力求雅俗共賞，老少皆可琅琅上口，人人讀後皆能輕鬆了解詩意而印象深刻。

全書共收70首小詩，55篇歷史故事，和360張精彩攝影，有詩有文有攝影，等於把三本書合為一本書，是第一本融合歷史地理民俗生態，寫盡台灣風物之美的精采著作。

《詩寫台灣》的四句小詩，是以通行的華語的聲韻寫作，也有押韻，卻不拘格套，以念起來自然順口為原則。雖是以華語詩寫，卻大多可以台語吟唱。

《詩寫台灣》有詩、有文、有攝影，內容豐富，手有一冊，皆可跟隨作者歡遊台灣最著名的名山勝景，喜歡吟詩的讀詩，喜歡聽故事的看文章，喜歡欣賞風景的看圖片。

五、「江山亦要文人捧」，看過呂自揚「寫盡台灣風物美，吾鄉吾土四百年」的《詩寫台灣》，可令人永遠記憶疼惜吾鄉吾土的台灣有多美。

《詩寫台灣》是最值得家家擁有，共同歡喜欣賞台灣有多美的台灣書，也是送親友欣賞認識台灣有多美麗的最佳文化伴手禮。

《詩寫台灣》是最深入台灣歷史文化，最深入欣賞台灣風物之美的突破性、開創性文學著作。

台灣有多美麗，請看《詩寫台灣》。喜歡旅遊的讀者，武漢肺疫流行不便外出，在家看詩寫台彎，一樣可以旅遊欣賞各地名勝之美。

作者簡介與著作

呂自揚 台灣高雄田寮南勢湖人。台南師範普師科、高雄師範學院國文系，長期任教職，河畔出版社／主編，月世界荒山子弟，著作中國古典文學欣賞、散文短詩、平埔族與鄉土文史20多種。

1976出版《思考國文閱讀訓練》，國內第一本獨立思考訓練著作、1979出版《中國詩詞名句析賞辭典》，中國文學史，第一部把歷代詩詞名句加以精選析賞和探源原詩原詞著作，包括遭改作者書名盜版書50多種版本。1979出版《短詩短語短歌》、2014出版《打狗阿猴林道乾—尋找高雄平埔族的身影》根據明代荷蘭第一手史料，論證海盜林道乾未到台灣，屏東阿猴遷自岡山。推翻台灣三百年歷史書的訛傳。2016出版《那流逝的鄉村歲月》、2017出版《經典詩詞250名句》、2019出版《詩寫台灣》，首創融合文學歷史地理民俗生態，以現代四句小詩、生動故事、精彩攝影，廣寫台灣歷史古蹟、名山勝水與花鳥民俗之美。

網路：《呂自揚臉書》《作家呂自揚專欄》

歷年著作

／《中國詩詞名句析賞辭典》—原名《歷代詩詞名句析賞探源》／《中國詩詞名家名句 名句分類辭典》／《經典詩詞250名句》／《中國愛情詩詞名句析賞》﹙彩色版﹚／《眉批新編幽夢影》／《眉批新編浮生六記》（俞國基合著）／《眉批詳註老殘遊記》（俞國基合著）／《古文古人古事欣賞》一、二集／《思考國文閱讀訓練》—原名《多目標國文閱讀訓練》／《短詩‧短語‧短歌》／《台灣民俗諺語析賞探源》／《田寮南勢湖呂家族譜》／《打狗阿猴林道乾—尋找高雄平埔族的身影》﹙彩色版﹚／《文學情緣土地情》﹙彩色版﹚／《那流逝的鄉村歲月》﹙彩色版﹚／《詩寫台灣》﹙彩色版﹚