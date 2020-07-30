●印太●歐俄●美洲●亞非●

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印太

日本

美軍29日 表示 將協助日本對抗中國「前所未有的」入侵東海日本所屬島嶼，即指尖閣群島(釣魚台)。

印度

為了提振疫情下受創的經濟，印度29日 允許 外國大學在印度建校，以改善教育提升經濟。

菲律賓

菲律賓過去曾興建東南亞唯一的核電廠，耗資23億美元，於1984年完工，卻馬上遇到車諾比事件與馬可仕倒台，因此從未啟用，至今仍為無核國家，但能源部長積極想引進核能，杜特蒂尚未完全接受其建議，不過成立一個跨部會委員會來評估，29日能院部長 表示 這是向核能邁進一大步。

歐俄

德國

美國29日 表示 將從德國撤軍1.2萬人，美軍歐洲總部遷出德國斯圖加特，遷至比利時。川普6月時宣布，因德國不肯達到北約的軍事費用標準，且在貿易上佔美國便宜，將削減美軍駐德國部隊至2.5萬人。

法國

法國國內對非法移民的反對聲浪高漲，法國警方29日 強制拆除 1500名移民的非法聚居處。

英國

英國29日 任命 外交官與情報官理查摩爾(Richard Moore)為情報單位MI6新主管，以對抗中國與俄國的情報戰。MI6就是電影007系列中007所屬的機關。

梵諦岡

美國資安公司Recorded Future 表示 ，自5月起，中國駭客就入侵梵諦岡網路竊取機密，包括入侵梵諦岡的香港代表。梵蒂岡與中國今年將進行重大談判，討論是否延續2018年簽訂的雙方關係協定。

白俄羅斯

白俄羅斯收到情報指出200名俄國傭兵入境想干預大選，因而逮捕了其中33人，白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)29日 要求俄羅斯解釋 。

俄羅斯

由於酒駕肇事情況嚴重，俄羅斯 考慮推動 汽車內建吹氣酒測。

美洲

美國

川普29日 表示推翻歐巴馬時代惡法 ，爭取郊區選民支持。

歐巴馬2015年推動確定《更深入平等住房法案》，要求接受政府資金補貼的社區，要做到「住屋平權」也就是要求白人社區硬插入黑人，並且若沒做到，必須提出改正方案，此舉是嚴重政府擴權，侵害人民自主財產權利，硬被插入的黑人也無法得到好的生活，只會適得其反，是赤裸裸擴權又不切實際的左派惡政。

川普表示：「很高興通知所有想過著郊區生活夢的美國人民，你們再也不用擔心因為社區遭硬插低收入戶，而造成(房地產下跌的)財務損失...你的房地產價值會符合市場，犯罪率會下降，我已經推翻歐巴馬─拜登推出的《更深入平等住房》惡法，享受吧!」

美國住房及城市發展部表示下周就會終結此法案，表示此法「根本無法執行，要地方配合更是徹底的浪費時間。」

川普29日至德州推廣能源政策， 取得700萬美元募款 。

奧勒岡州長29日 表示 聯邦警力同意撤出波特蘭。

亞非

敘利亞

美國29日對敘利亞進行 新一波制裁 ，目標在剝奪阿薩德政府資金，逼迫阿薩德政府和談結束內戰。

伊朗