●印太●歐俄●美洲●亞非●
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印太
日本
美軍29日表示將協助日本對抗中國「前所未有的」入侵東海日本所屬島嶼，即指尖閣群島(釣魚台)。
印度
為了提振疫情下受創的經濟，印度29日允許外國大學在印度建校，以改善教育提升經濟。
菲律賓
菲律賓過去曾興建東南亞唯一的核電廠，耗資23億美元，於1984年完工，卻馬上遇到車諾比事件與馬可仕倒台，因此從未啟用，至今仍為無核國家，但能源部長積極想引進核能，杜特蒂尚未完全接受其建議，不過成立一個跨部會委員會來評估，29日能院部長表示這是向核能邁進一大步。
歐俄
德國
美國29日表示將從德國撤軍1.2萬人，美軍歐洲總部遷出德國斯圖加特，遷至比利時。川普6月時宣布，因德國不肯達到北約的軍事費用標準，且在貿易上佔美國便宜，將削減美軍駐德國部隊至2.5萬人。
法國
法國國內對非法移民的反對聲浪高漲，法國警方29日強制拆除1500名移民的非法聚居處。
英國
英國29日任命外交官與情報官理查摩爾(Richard Moore)為情報單位MI6新主管，以對抗中國與俄國的情報戰。MI6就是電影007系列中007所屬的機關。
梵諦岡
美國資安公司Recorded Future表示，自5月起，中國駭客就入侵梵諦岡網路竊取機密，包括入侵梵諦岡的香港代表。梵蒂岡與中國今年將進行重大談判，討論是否延續2018年簽訂的雙方關係協定。
白俄羅斯
白俄羅斯收到情報指出200名俄國傭兵入境想干預大選，因而逮捕了其中33人，白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)29日要求俄羅斯解釋。
俄羅斯
由於酒駕肇事情況嚴重，俄羅斯考慮推動汽車內建吹氣酒測。
美洲
美國
川普29日表示推翻歐巴馬時代惡法，爭取郊區選民支持。
歐巴馬2015年推動確定《更深入平等住房法案》，要求接受政府資金補貼的社區，要做到「住屋平權」也就是要求白人社區硬插入黑人，並且若沒做到，必須提出改正方案，此舉是嚴重政府擴權，侵害人民自主財產權利，硬被插入的黑人也無法得到好的生活，只會適得其反，是赤裸裸擴權又不切實際的左派惡政。
川普表示：「很高興通知所有想過著郊區生活夢的美國人民，你們再也不用擔心因為社區遭硬插低收入戶，而造成(房地產下跌的)財務損失...你的房地產價值會符合市場，犯罪率會下降，我已經推翻歐巴馬─拜登推出的《更深入平等住房》惡法，享受吧!」
美國住房及城市發展部表示下周就會終結此法案，表示此法「根本無法執行，要地方配合更是徹底的浪費時間。」
川普29日至德州推廣能源政策，取得700萬美元募款。
奧勒岡州長29日表示聯邦警力同意撤出波特蘭。
亞非
敘利亞
美國29日對敘利亞進行新一波制裁，目標在剝奪阿薩德政府資金，逼迫阿薩德政府和談結束內戰。
伊朗
伊朗波灣軍事演習中，從地下掩體發射彈道飛彈。