大前研一說，網路時代來臨，讓我門陷入一個「後真相時代」。加上特定媒體操作，真相越來越迷糊，每一個案件都變成羅生門，這種情況太多，連偵探也投降。圖／取自大前研一臉書

從美國專程回來，支持國民黨的大學同學，開票晚上知道老韓競選失敗，立即退出群組，返回美國，大學同學之中，藍綠立場各半，勉強弄出一個群族，聯絡感情，大家約法三章不談政治，所以遇到個人挫敗，退群是最高尚的動作，也可以避免無謂爭吵，我感覺，2020年大選，造成的撕裂，恐怕是最嚴重的一次，現在居然還有韓粉，吵著驗票，真的太離譜，最近聽到夫妻失和，甚至父子反目，都因為選舉的政治立場導致，如何修補療傷，實在是台灣社會共同的課題。

對立和衝突的來源，其實就是我們各收到不同的訊息，而且無力驗證，信以為真，因此對立就出現了，更糟的是，台灣土地原來的族群立場，經不起外來中國因素的操弄，結果就變成沒有真相的社會，日本趨勢大師大前研一說，網路時代來臨，讓我們陷入一個「後真相時代」，加上特定媒體以正反邏輯，因果詭辯的論述操作，真相也越來越迷糊，每一個案件都變成羅生門，這種情況太多，連偵探也投降。

甚麼叫做「信者恆信，不信者，恆不信」，簡單說，越多的資訊，讓我們越偏見，甚至越主觀，越排斥專家，越不願意理性對話，每一個人手上有「谷歌」，就自傲起來，變成專家，即便是假訊息，因為事實查核太慢，最後也變成羅生門。

2015年，美國一個保守派的網站，主持者是艾倫威斯特，有一天，網站上登出一張美軍集體跪拜的照片，旁邊的標語寫著，「你看政府逼迫我們的美軍弟兄，幹了甚麼好事」？這張照片被快速轉傳百萬次，不滿的聲浪直逼華府，這就是假訊息所要的目的，事實上，照片當然是真的，但是，完整的故事並非如此，美軍裡面，的確有少數穆斯林信仰者，這些人只是每天執行國家給予的宗教信仰自由權利，並沒有被逼迫跪拜的問題，華府對傳播假訊息的艾倫提告，並且提出澄清，但是，「反歐巴馬的團體」一下子撿到槍，還是不相信政府的澄清。

這次選舉中，紅藍綠白陣營，各自都有網軍，因為，2018年選舉，民進黨被紅色媒體和網軍搞到束手無策，失去半壁江山，終於得到教訓，所以，這一次面對假訊息來襲，事實查核動作，和澄清速度比較快，加上有「臉書」幫忙管控，但是，很多各擁立場爭論，仍然無法避免，以「反滲透法」來講，台灣算是阻擋紅色滲透最慢立法的國家，民主防衛動機正當，還是被打成破壞言論自由，相對的，美加紐澳這幾個國家，沒有出現反對者，剛好反應出台灣反對立法者內心有鬼。

楊蕙如網軍事件，也是如此，2018年，中共網軍製造一個中國大使館，熱心營救受困機場災民的畫面，藉此凸顯台灣駐日使館不盡力，一下子引發台灣網民撻伐聲浪，網軍在臉書，PTT正反言論攻防，替自己人辯護，下場卻是逼死一位沒人替他辯護的外交官，真正應該被追究的中國網軍逃了，楊蕙如起訴案，還在法院排隊候審，國民黨政客也撿到槍，真正應該關心的紅色滲透，卻被忽略了。

多數人寧信謊言 不追求真理

台灣所面臨的問題，和美國沒有兩樣，2018年地方選舉，紅色滲透台灣嚴重，假訊息包山包海，一個鳳梨丟到水溝假訊息，就足以把政府打趴，可以想像假訊息威力無窮，哲學家盧梭說，「多數人寧願相信謊言，不願追求真理，因為追求真理很辛苦，謊言只要相信就好」，心理學家說，從眾心理，追求名人，這些人所說的話，通常比較容易被相信，尤其是媒體，長期以來，台灣社會認為媒體不會說謊，現在看來，並不是如此，很多媒體已經變成失去公平，反對真相，假訊息的製造者，選前，特定支持國民黨的媒體，故意把台商回歸的投資寫成零元，藉此打臉政府所稱，台商已經回到台灣投資的政策，幸好經濟部立即澄清，但是，閱讀的習慣固著，仍然很多人相信這一個紅色媒體集團的報導，這個媒體可以顛倒是非，報導文章專門為中國說好話，所以被諷刺為「紅色媒體」，絕不是沒有原因的。

人類多數不會針對事件本身去探究，而是看看誰說的話，值得信任，湯姆尼可斯在《專業之死》一書中，舉出一個好例子，

好萊塢一名過氣女星葛瑞絲，發明一種蒸餾器，名為，「陰道蒸餾器，說明書上說，「使用這種蒸餾器把下體放在上方，蒸餾器中會釋放艾草等草藥，可以使妳的子官放鬆，並且平衡身心，下體潔淨」，這種創新用品，由這位女星宣傳，一下子廠商發大財，一位知名的婦科醫生看不下去，於是在《紐約時報》寫了一篇文章批判，「這是無效的醫療，因為，子官放鬆最簡單的方法就是作愛，不是用蒸餾器，只有用蒸氣，蒸餾表皮，也無法達到潔淨」，照理說，醫生的說明應該被認同，但是事實卻相反，相信女星的人反而比較多，驗證了這個社會反智和理盲的現況。

媒體要傳播一件事情，一定會找被相信的名人，或影星擔任代言人，同樣的，政治要讓人相信，也會先製造一位被相信的神，接著是製造大量追隨粉絲，透過他的話，傳達政治訊息，或者製造對立，仇恨，撕裂社會，這一次大選中，我們看到假訊息完美操作，社會被分成兩種極端，我們一起成為受害者。

終於選完了，不管你是那一方，忘記選舉，放下歧見，擁抱彼此，台灣需要一段很長的療傷時刻。