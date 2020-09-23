習近平自己出身紅二代，他的政治力量很大部分是得力於同輩紅二代的支持，也正因如此，他對這些同樣出生背景的哥兒們，心中格外防備甚至猜忌。周永康、薄熙來是如何的下場，加諸他們身上的罪名不外貪腐、瀆職、外加洩密等等，當初都是上山下鄉的高幹子弟，甚至可能兒時還在大院裡一起爬樹、掏鳥，泥地裡打滾的玩伴，他習近平有幾斤幾兩，哥兒們都知道。如今他坐上金交椅，還要萬世千秋當皇帝，許多夥伴是不甘心的。對付異議份子容易，但是對付體制內的反對力量，特別還加上一些故舊的牽絆，就更難了。任志強就是這麼一個尷尬人物，看看習政權怎麼辦他，就知道習大大肚裡，別說撐船，就連幾張白紙黑字都容不下。

任志強的經濟犯罪名

2020年9月22日，據北京市第二中級人民法院網站消息，北京市第二中級人民法院依法對北京市華遠集團有限公司原董事長任志強涉嫌貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、國有公司人員濫用職權罪一案公開宣判，數罪並罰，合併執行有期徒刑十八年，並處罰金人民幣四百二十萬元。

法院審理的罪行：被告人任志強於2003年至2017年間，利用職務便利，貪污公款4974萬餘元；收受賄賂125萬餘元；挪用公款6120萬元；濫用職權致使國有控股企業遭受特別重大損失1.167億餘元，其中國有股東華遠集團財產損失5378萬餘元，任志強個人獲利1941萬餘元。

明明一個因言獲罪的「大砲」，現在成了個萬貫家財的貪腐賊。根據前《中國青年報》「冰點」欄目的主編李大同的說法，任志強是高薪的董事長，他的財務都經過政府審計機構十分嚴格的離職審計，並沒有什麼問題，這都向社會公開了，怎們現在突然冒出這麼些鉅額的貪賄款項，根本不能取信於人。

體制內的因言獲罪者

一、倡導民主。2012年，任志強一方面宣稱他的理想是「做一個優秀的共產黨員」，一方面他在微博上經常發表呼籲中國建立西式民主政治的言論，部分言論甚至被指是「反共」。比如：2013年，任志強在北京大學演講，號召學生「聯合起來推倒面前這道牆，重新建立社會民主制度」。2015年2月14日，任志強在出席「中國經濟50人論壇2015年年會」時發言說，「政府過度強調了槍桿子和刀把子，反對西方的價值觀，『文革』之風又起來了。」

二、批評黨媒。2016年，中共總書記習近平視察中央電視台，央視居然無恥地打出「央視姓黨，絕對忠誠，請您檢閱」的標語，任志強對此尖銳批評。他在微博上指出：「人民政府啥時候改黨政府了？花的是黨費嗎？」還稱「這個不能隨便改！」「別用納稅人的錢去辦不為納稅人提供服務的事。」任志強吶喊道：「當所有的媒體有了姓，並且不代表人民的利益時，人民就被拋棄到被遺忘的角落了！」

三、支持「台灣政權」。任志強一直支持「中華民國」政權。中國大陸向來有一批開明派，對海峽對岸的台灣是理解與同情的，民國政權畢竟是「百年老店」，兩岸畢竟同宗同族同語言同文化。中華文化自古有：煮豆燃豆萁，漉豉以為汁。萁在釜下燃，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急！而中共近年來嚷嚷著「武統」台灣，軍機、軍艦整天繞台恐嚇威脅，就這樣視對岸的2300萬條生命於不顧，是可忍，孰不可忍！

四、大罵習近平。2020年2月，網絡流傳一篇任志強的文章〈人民的生命被病毒和體制的重病共同傷害〉，批評執政的共產黨對言論自由的嚴格管制加劇了冠狀病毒的疫情。指習近平是「是一位渴望權力的『小丑』」，「那裡站著的不是一位皇帝在展示自己的『新衣』，而是一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑。」文章還稱習近平「絲毫也不掩飾自己要堅決當皇帝的野心，誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡的決心！」。



任志強審判書。圖／擷自網路，田牧提供

誰給了任志強「反黨」的底氣

疫情之初，香港《蘋果日報》發表文章《習近平管得著譚德塞管不住任志強》，該文真不是憑空而言。俗語道：借你幾個膽，也不敢在太歲頭上動土。而任志強是勇者，敢於太歲頭上動土。任志強上述批習近平的話：「誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡。」還真應到自己身上了。任志強在社交媒體上的大膽言論為他吸引了百萬粉絲，他儼然成為一個公共知識份子了。也許是這種被公眾推崇追捧所造成的榮譽感，讓他義無反顧地批評當朝政權。

網上有傳言，「任志強是王岐山學生，與王岐山關係一直非常好。」指王岐山是任志強後台。其實，王岐山、任志強、習近平都屬於「紅二代」，也是早年一同混跡江湖的小子。

本是同根生，都是「紅二代」。任志強也是「紅二代」，父親任泉生曾任商業部副部長。三人中王岐山略年長，1946年生人，任志強是1951年生人，習近平是1953年生人。「文革」中的1969年初，三人同赴陝西省延安地區插隊的知青，習近平去了延川縣文安驛鎮公社梁家河大隊插隊，王岐山、任志強去了延安縣馮莊公社，兩地相距80公里，習、王自那時起就成為摯友，應該說習近平與任志強至少也熟識。

早年網上就傳：任志強「半夜三更喜歡給領導打電話」，若問誰給他「反黨」的勇氣？網上將矛頭直指王岐山。

近期，也能看到，任志強只是「紅二代」反習的代表而已，在中共執政高層有一批「倒習」的政治力量。這些天有傳言「判了任志強，動搖了中共自身根基」。習近平重判任志強，這是一步險棋，是否能對體制內那些對他竄改憲法、神話個人、狹隘陰險、囂張狂妄的作風，極為不滿的群體，起到殺雞儆猴的震攝作用，還是有待觀察。任志強在黨的高層人脈甚廣，除了王岐山，還有俞正聲、劉鶴都跟他有深交，他們如今只能明哲保身，否則引火燒身，會成為陪葬。

令人驚愕的是，這麽倔強的孤膽勇者，宣判後，任志強居然當庭表示服從法院判決，不上訴。這背後是否又拖著「株連九族」的威脅，他的兒子和員工都已經被牽連了，他大約實在不忍再拖更多人下水，這幕後的交易，日久也許能浮出水面。

世道險惡，人心不古，白俄羅斯的今天，也將成為中共獨裁政權的明天！