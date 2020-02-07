武漢肺炎疫情升高，中國政府擴大採取封城行動，企業短時間不能生產，影響生存；台灣歐洲聯盟研究協會理事長周朝國呼籲政府，讓國營銀行率先採取賑災方案，企業利息先延後繳納1〜2個月，而後視狀況而調整。

周朝國表示，除了武漢，溫州、杭州、南京等城市陸續宣佈封城。以目前疫情蔓延狀態下，延後開工及封城狀況只會陸續增加，政府相關單位應及早因應，啟動協助企業度過難關的相關措施，包括延緩繳息或對於企業予以增貸資金等，以協助企業降低影響。

周朝國指出，目前中國大陸企業紛紛延後至2月10日上班，或者因應疫情惡化，及封城影響，持續往後延期復工，在企業延期上班狀況下，原應於春節過後收款之款項，目前多呈現遲延，甚至不知實際收款日期的狀態，極可能產生資金流動性的連動問題。政府及銀行應對於受武漢肺炎影響，導致收款延宕之企業，如何適時延緩繳息期限，是防疫之外，相當重要的措施。

周朝國分析，這次武漢肺炎對全球影響，損失約估1600億美元。2003年SARS疫情經濟損失400億美元，這次武漢肺炎影響應是SARS三至四倍損失。專家分析，武漢肺炎對中國經濟影響下降二個百分點。自中美貿易戰後，中國GDP預估在5%，加上武漢肺炎，其GDP在3%，對中國經濟造成極大損害。地方政府難以運作，而台商在中國佈局很廣、深、長，勢必受到極大影響。台商因應趨勢已在調整佈局，但短時間還無法分散，生產線又不能恢復，將對出貨造成極大影響。

因應武漢肺炎疫情升高擴大，央行表示為協助本次事件影響票款清償能力的產業，將從寬處理，給予申請紓困業者6個月暫緩通報為拒絕往來戶的寬延期。

銀行業者已發現有民眾因武漢肺炎疫情，無法返回國內，或目前正在自主健康管理狀態，以及投入第一線救護工作的醫療人員等，無法即時繳納相關費用，因此祭出緩繳帳單的措施。

部分國銀已開始針對個人信用卡及貸款客戶，啟動相關紓困服務，包括台北富邦、台新銀行及元大銀行等，都宣佈針對受疫情影響，而無法按期繳交信用卡卡費、貸款的客戶，將提供延後繳款服務，要與民眾一起對抗疫情。

周朝國認為，除了個人貸款，政府更應注意企業所受之影響，希望政府讓國營銀行率先採取賑災方案。企業利息先延後繳納1〜2個月，再視狀況而調整。