《秀琴，這個愛笑的女孩》帶領讀者重回六O年代臺語片黃金年代，攢動著愛情、明星夢、地方角頭與戒嚴時期政治力量的權力傾軋......交織出一齣生猛的鄉土悲喜劇。

字裡行間仍舊是黃春明一貫的悲憫筆調，將底層人物的哀傷與喜樂、卑微又尊嚴的眾生相描寫深刻入微，而始終不變的仍是對小人物的同情與關懷。

國寶級作家黃春明今年推出全新長篇小說《秀琴，這個愛笑的女孩》，黃春明在小說的自序中說道，這個故事早在三十年前就已經有了腹稿，終於在今年「清倉」成這本小說，帶領讀者重回臺語電影的黃金年代，懵懂的愛情、飄渺的明星夢、黑道角頭與戒嚴時期政治力量的權力傾軋，交織出一齣生猛的鄉土悲喜劇。字裡行間仍舊是黃春明一貫的悲憫筆調，始終不變的仍是對小人物的同情與關懷。

故事大綱

時間來到六O年代的宜蘭羅東小鎮。秀琴，是太和料理店店東的女兒，天生麗質，臉上總是掛著似有若無的笑意，騷動著在地男孩子們的情愫。一次，來自北投的臺語電影公司來到料理店內用餐，說笑之餘慫恿讓秀琴去當電影女主角。而後就在電影公司的誘騙與黑道角頭的脅迫之下簽訂片約。然而，眾人沒想到的是，酒家女艷紅的角色徹底挑戰了秀琴的價值觀。秀琴對於角色的羞赧不適嚴重影響電影拍攝進度。電影公司於是在夜晚安排公關酒宴，模擬電影情境，半哄半強迫讓秀琴慢慢適應。就在杯觥交錯間，秀琴也漸漸放下心魔，看似電影即將順利復拍之際，安全局于局長的介入卻引發了一場料想不到的意外，使得秀琴陷入頻臨潰堤的邊緣…….。



黃春明與新出版小說《秀琴，這個愛笑的女孩》。圖／擷自維基百科，聯合文學，民報合成

黃春明新書分享會

時間：10月24日 (六) 晚上七點至九點

地點：紀州庵文學森林2樓（台北市中正區同安街107號）

主講：黃春明

對談：作家鄭順聰

作者簡介

黃春明 生於台灣宜蘭縣羅東鎮，為台灣當代重要的鄉土文學作家。黃春明創作多元，以小說為主，其中許多作品在1980年代，由導演侯孝賢將小說《兒子的大玩偶》、《小琪的那頂帽子》、《蘋果的滋味》改編為三段式集錦電影《兒子的大玩偶》，隨後《看海的日子》、《莎喲娜啦．再見》、《兩個油漆匠》、《我愛瑪莉》等七部著作，亦改編為同名電影。其它還有散文、詩、兒童文學、戲劇、撕畫、油畫等創作，其作品曾被翻譯為日、韓、英、法、德語等多國語言。小說《鑼》於1999年入選「臺灣文學經典三十」小說類，並曾獲吳三連文藝獎、國家文藝獎、中國時報文學獎。