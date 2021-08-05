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每日國際焦點

印度派遣4艘軍艦前往南海，包括1導向飛彈驅逐艦、1飛彈巡洋艦，佈署2個月，加入歐美扼制中國的行列。

日本陸上自衛隊計畫在石垣島設置飛彈部隊以遏制中國。

美國國務院通過軍售台灣40輛M109A6自走榴彈砲，並包含升級舊有火炮。

遭劫持的瀝青公主號船員表示藉由破壞引擎阻止了伊朗劫船者將船駛向伊朗的計劃，之後美國與阿曼軍艦抵達獲救。

日本

陸上自衛隊計畫在石垣島設置飛彈部隊以遏制中國。

豐田、本田業績均創佳績，但受疫情影響，豐田廣東廠、泰國廠，本田武漢廠停工。

日產汽車電池夥伴Envision AESC將斥資500億日圓於茨城縣建設新廠。長期將投資超過1000億日圓於該廠。預定2024年開始量產。

南韓

派遣22輛原為警消用的恢復車，提供冷氣與零食飲料，供篩檢人員於炎夏中休息恢復。

中國

新華社旗下經濟參考報批判網路遊戲是「精神鴉片」造成騰訊以下中國遊戲股崩跌市值蒸發4500~5000億人民幣，連忙移除「精神鴉片」敘述，其他官媒批判放緩。

印度

派遣4艘軍艦前往南海，包括1導向飛彈驅逐艦、1飛彈巡洋艦，佈署2個月，加入歐美扼制中國的行列。

澳洲

消費者與公平競爭委員會以試圖淡化高田安全氣囊問題的風險控告賓士。

菲律賓

香港營運的巴拿馬籍貨輪野心航行號因引擎問題在菲律賓東外海停擺，21船員均已撤出。

馬來西亞

總理慕尤丁拒絕下台，稱已經重新獲得國會多數支持，將於下月舉行信任投票證明。

新加坡

計畫至2030年大增警方監視器至20萬台。目前有9萬台。

緬甸

限制銀行雇用外國人，大型銀行僅能雇用25人，中型15人，小型8人，且雇用30天前要授權。

阿富汗

聯合國憂心拉什卡爾加民眾受困在政府軍與塔利班激戰之中。

塔利班承認3日國防部長宅邸攻擊案是其所為。4日情報局附近又發生爆炸。

巴基斯坦

中國滬東中華造船為巴基斯坦海軍建造054型飛彈護衛艦，3日於上海舉行4艘中的第3艘下水典禮。

孟加拉

希布甘傑婚禮民眾於博多河上乘船前往新娘家時，遭閃電擊中，17死14傷。

歐盟

與美國藥廠諾瓦瓦克斯簽約購買2億劑疫苗。

英國

提供16~17歲青少年施打第一劑輝瑞疫苗。

法國

法國最高行政法院因政府減少空汙努力不足罰款1000萬歐元。

德國

韓國現代汽車投資德國加氫站營運商H2 Mobility，金額未公開。其他投資人包括石油大廠道達爾、殼牌，與汽車大廠戴姆勒等。

俄羅斯

野火肆虐已燃燒60萬公頃，98%位於薩哈。

西班牙

私人資本聯盟投資西班牙甲級足球聯賽，以27億歐元取得未來10%營收以及活動合資公司10%股權，使得西甲估計市值達242.5億歐元，各聯賽球隊將可望得到可觀挹注，但7成必須用於基礎建設，最高只能用15%來挖角球員，另外15%用於償債。

瑞士

日本軟銀買下瑞士藥廠羅氏50億美元無投票權股份。

烏克蘭

法院宣判大亨Dmytro Firtash擁有49%股權的Zaporizhzhia 鈦鎂廠，應回歸國有，因其未能達成更新廠房的承諾，還掏空工廠。

捷克

慕尼黑駛往布拉格火車，於比爾森州Milavče村，闖越停止信號，與通勤列車對撞，造成3死，含雙方的駕駛。

梵蒂岡

教宗方濟各手術後首度公開演講，表達高度意願訪問黎巴嫩。

希臘

野火逼近雅典奧運舊址。

美國

紐約汽車展因擔憂印度變種病毒而取消。

國務院通過軍售台灣40輛M109A6自走榴彈砲，並包含升級舊有火炮。

墨西哥

控告美國各大槍業，稱它們未能良善營運導致墨西哥毒梟猖獗。

巴西

總統波索納洛對最高法院對他控訴巴西電子投票可能舞弊展開調查大怒，聲稱要以超出憲法手段回應。

尼加拉瓜

前選美皇后因有意參選總統，遭尼國政府逮捕。總統奧蒂嘉不斷逮捕可能的對手。

以色列

黎巴嫩南部真主黨民兵發射2發火箭攻擊以色列，以色列發動空軍轟炸回擊。

以色列航空測試機上病毒篩檢。

熱浪侵襲以色列最高溫可達攝氏42度。

阿拉伯聯合大公國

派遣2運輸機支援醫療物資協助突尼西亞。

土耳其

總統艾爾段表示野火史上最嚴重。土國野火已經燒掉過去年平均面積的3倍，延燒到發電廠。

伊朗

遭劫持的瀝青公主號船員表示藉由破壞引擎阻止了伊朗劫船者將船駛向伊朗的計劃，之後美國與阿曼軍艦抵達獲救。

黎巴嫩

貝魯特大爆炸周年，法國總統馬克宏在國際募款3.7億美元大會上抨擊黎國政治失敗。

衣索比亞

美國國際開發署長Samantha Power訪衣國與鄰國蘇丹，對提格雷戰事表達憂心。

阿曼

確認瀝青公主號遭劫船，表示劫船危機已結束，並派遣海空軍巡邏。

奈及利亞

綁架犯要求每人100萬奈拉(67萬新台幣)才釋放上月綁架的伯特利浸信會高中80名學生。

突尼西亞

復興黨領袖Rached Ghannouchi原本稱總統Kais Saied解散國會為政變，如今態度軟化稱為改革契機，但表示需回歸民主。

阿爾及利亞

阿爾及利亞國家石油公司前執行長Abdelmoumene Ould Kaddour因貪汙案遭通緝，於杜拜被捕，遣送回國審判。

南蘇丹

副總統Riek Machar遭開除黨主席與軍事領袖職位。

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