美國五角大廈考慮在太平洋地區設立一個常設的海軍特遣艦隊，遏制中國在該地區日益增長的軍事力量。

美國網路媒體POLITICO引述熟悉政府高層內部相關議題討論進展的消息人士的話說，這項計劃還準備設立一個命名的太平洋軍事行動，為國防部長給中國項目增撥經費和資源提供條件。

這兩項計畫目前還沒有最後確定，一旦確定，將會給美國總統拜登處理中國問題提供更加有力的支持，並向中國發出信號：本屆美國政府對壓制中國在太平洋地區的軍事擴張和強勢行為是非常嚴肅的。

就在這個消息公布的同時，北約領導人更加緊密地與華盛頓站在一起對抗北京。美國前任總統川普在任內四年中把對抗中國變成了頭等優先的對外政策。北約盟國這個星期宣布中國對北約安全構成系統性挑戰。北約強調，中國正在竭力破壞世界秩序。

組建海軍特遣艦隊的討論源自拜登總統在今年3月下令成立的五角大廈特別中國小組的工作。該小組的負責人是被提名的五角大廈印太政策最高官員伊利·拉特納（Ely Ratner）。拉特納最近完成了這個小組的工作，向國防部長奧斯汀提出了政策建議。

國防部的一名官員強調：「我們正在研究來自國防部各機搆的好几個印太行動建議，以便改善對有關活動的統籌和協調。」

這位人士說，「正如國防部長所說，現在是行動的時候了，但有許多細節需要確定。」

POLITICO引述美國專門進行大國競爭研究的智庫「馬拉松倡議」的負責人埃爾布里奇·科爾比（Elbridge Colby）的話說，雖然這些計畫本身不能夠確保中國問題得到解決，但這些舉措是一個令人鼓舞的跡象，五角大廈承諾將從中東抽調資源，提高太平洋地區的需要。科爾比是川普時期的美國國防部官員。

這個海軍特遣艦隊將仿照北約在冷戰前在歐洲建立的「大西洋常備海軍部隊」的模式，在發生危機的時候能夠迅速作出反應。北約國家為這支部隊提供了10艘軍艦，通常保證有6艘軍艦供這支部隊日常使用，軍艦使用期一般不超過六個月。這些軍艦包括驅逐艦、護衛艦和輔助艦隻。

諮詢公司Telemus Group的分析師、《海軍的供給與維護》一書的作者杰里‧亨德里克斯（Jerry Hendrix）則建議，一支有效的太平洋特遣艦隊應該包括歐洲盟國，如英國、法國，以及日本和澳大利亞等國家。