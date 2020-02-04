為了防疫，全球持續鬧口罩荒!經濟部今天在臉書po出各國口罩價格及購買狀況，文中指出，在武漢肺炎疫情發展下，各國都在搶購口罩，不僅價格高漲，甚至美國、日本、英國、澳洲等國家都不易買到口罩。經濟部會加強國內的生產能量，一個月後把產能提高到每日可生產1000萬片口罩。

中央流行疫情指揮中心宣布口罩販售實名制即將在6日上路，口罩由郵差配送至全國健保特約藥局，每家每天配發200片成人口罩、50片兒童口罩。民眾一周只能購買二片口罩，許多人抱怨口罩不夠用，對此，陳時中強調，口罩是一個戰備的概念，不需要全民戴口罩，健康的人也不需要戴口罩，需要時再戴口罩，政府的做法，只是讓大家都能買到口罩，人人都會有一個戰備的口罩備用。

經濟部也在臉書po文說明，武漢肺炎蔓延已經成為全世界的問題，連帶也使得全世界對於口罩的需求都快速增加。最近有很多住在國外的台灣人，在網路社群中分享自己在國外買口罩的情況，有些國家價格暴漲，有些國家則是很難買到。

經濟部表示，我國駐外經貿組最近有回報各國情勢，在口罩購買上，很多國家都出現價量皆不穩的情況，國際口罩價格不僅提高，美日澳等國也已不易在市面上購買到口罩。

經濟部強調，台灣是口罩進口國，但在武漢肺炎疫情發展下，各國都在搶購口罩，部分國家也陸續管制口罩出口，這些因素都讓進口難度提高很多，目前正在加強產能，一個月後把產能提高到每日可生產1000萬片口罩。