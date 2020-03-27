精神醫學專家指出，空間社會距離，可能衍生心理社會距離，不容忽視。此次新冠病毒造成的諸多問題，心理的社會距離，應是新生的課題。圖/取自那一年我們在曼谷-曼谷幫

此次新冠病毒，從中國大陸丶歐洲美國肆虐，兩個多月仍然方興未艾，何時結束，迄今撲朔迷離。由於疫情不易控制，各國紛紛採取封鎖國界，對於國人居家管束，勸戒民衆保持距離，避免感染。社會距離一詞不脛而走，公共衛生專家大聲疾呼，人與人之間不宜接近，保持1-2公尺。社會距離，一種空間概念，也是一種心理狀態，人類自1918年以後，百年罕見的疫情，衝擊社會經濟，損害無法估計。首次人與人之間隔離的現象及其影響，頗値正視。

包括封鎖國界，在全球化丶國際化丶資訊化時代造成的影響之外，一國之內，強制的居家隔離，要求避免群聚活動，社會距離對於社會體制的影響，不言而喻。保持1-2公尺距離，是種顯而易解的具體空間距離。居家隔離，不可外出家門自由活動，禁止數人以上群體活動，也是具體的空間距離。一些精神醫學專家指出，此種空間社會距離，可能衍生心理社會距離，不容忽視。此次新冠病毒造成的諸多問題，心理的社會距離，應是新生的課題。

社會學在1920年代即有社會距離的討論，社會距離被界定為：用以表明社會上人與人之間，就社會關係上，所感覺到彼此互相距離的程度。經過多年的累積研究，一些社會距離量表測試人與人或人與團體間的同理性了解的程度。美國社會學有關的研究，著重美國多元社會，不同種族丶區域丶性別丶年齡丶階級丶職業丶宗教之間的社會距離。從心理到行為，以及形成的社會問題及社會變遷。其他國家也陸續發展相關的研究，對於國際之間丶一國之內，社會距離的探討，有不少理論及實際情況描述。

有關社會距離的討論，設計一些社會距離的量表。此類心理量表主要測試人與人之間的接受或排斥程度，接受包括各式各樣，例如親密互動到一般接受等。排斥亦然，保持距離丶歧視到各種衝突。人所屬族群對於不同族群(包括個人）的社會距離，最受矚目，許多國際及國內政治丶社會衝突，與此有關。台灣的統獨爭執，不同世代的分歧，甚至同婚等價值觀異同，與社會距離或許相關。

「心理社會距離」是衝突根源

此種偏向心理層次的社會距離討論，在21世紀全球化丶資訊化，新興問題不勝枚舉時代，更凸顯重要性。例如網路數位時代，空間的社會距離，以及心理社會距離。不同宗教信仰丶族群丶價值觀的世代，彼此的社會距離，尤其心理層次，實際互動行為，產生的社會對峙及政治問題等。民主多元社會，容忍異見彼此尊重，但是社會距離，不論空間或心理，特別心理社會距離，常是政治社會衝突的根源之一。

經過此次疫情，偏重空間的社會距離，成為熱門議題。在台灣少被提及的社會距離理論，重新檢視，除了喚起對於心理社會距離的了解，國內的現象，疫情的變化及可能社會距離的影響，値得國人探討。