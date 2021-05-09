沈祖杰，1923年8月1日，出生於日治時代的台南新營，沈家是地方望族，他自小天資聰穎成績優異，公學校畢業後考入時人夢寐以求的台南一中，畢業後立志習醫前往日本。1942年進入岩手醫學專門學校就讀，當時戰事已緊，生活極為苦悶，學業無法擺脫戰爭的陰影，但他仍堅持完成學習不改其志，1945年終得順利畢業，並留在該校附設醫院皮膚科學習。二次戰後，1946年回到故鄉新營執業，並與鹽水世家台北高女畢業的方淑雲女士結婚，生有二男一女，伉儷情深鄰里稱羨！

1955年沈祖杰進入台大附設醫院皮膚科服務，1958年杜聰明博士南下創辦高雄醫學院，邀請他擔任副教授和江金培教授共同南下負責皮膚泌尿科教學，起初皮膚泌尿科尚未分科，由江金培教授擔任主任，1962年他升任教授之後，院方因發展需要將該科分為泌尿科與皮膚科，由他出任皮膚科首位主任，當時杜院長還聘其兼任圖書館館長。1963年沈祖杰為研習皮膚科之發展，再度前往日本進入東京大學醫學院研究，將其在高醫數年研究成果完成論文之提交，獲得母校岩手醫科大學授予博士學位。返台之後帶回日本新進皮膚科治療方法，如密封療法、局部皮下注射治療乾癬……等技術，使得許多久病難癒的病人獲得突破性改善，當時台大皮膚科呂耀卿教授與在高醫的他被稱為「北呂南沈」，備受病患推崇。

1975年台大呂耀卿教授發起成立中華民國皮膚科醫學會，沈祖杰義不容辭支持響應並出錢出力，常自掏腰包邀請日本的皮膚科學者來台參加醫學會做貴賓演講，也透過此方式推薦後輩年輕的皮膚科醫師獲得出國進修的機會。高醫皮膚科後來前往日本東大獲得醫學博士的余幸司教授就是傑出後起之秀的學者，後來不僅接棒成為高醫皮膚科主任，更曾出任高醫大校長，這是沈祖杰最感欣慰的成就。南部地區各大醫院的皮膚科後來也幾乎都是由高醫皮膚科訓練栽培的人才出去服務，可以說沈祖杰的學生桃李滿天下，大家對這位嚴格的恩師不吝提拔後進的精神都充滿感佩！

回憶初到高醫，當時只有一片水田、兩棟校舍，一切從無到有的艱辛過程，沈祖杰感謝當時台大皮膚科謝有福教授向杜聰明博士的推介，讓他的人生走上不同的命運。他回想日本母校增田元之助教授曾訓示他：「學問會進步，要不斷進修」。1993年從高醫榮退後，他仍手不釋卷繼續回院擔任顧問醫師服務病患。2001年沈祖杰離世，享年78歲，他的次男沈國雄傳承皮膚科志業，於日本行醫，而他的女婿陳國薰則在高醫皮膚科服務，足以告慰其在天之靈！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集