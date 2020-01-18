媒體報導，如果要向中國釋出善意，可以從內閣改組微調來做起，對此，行政院長蘇貞昌今（18）日表示，台灣是主權獨立的國家，「不用其他的國家來指指點點」。

聯合報今天報導，「兩岸決策核心人士表示，在520之前，政府唯一能向對岸釋出的善意是內閣人事改組，而對岸能釋出的包括恢復陸客來台自由行、團客人數放寬、鬆綁台兩岸決策核心人士表示，在五二○之前，政府唯一能向對岸釋出的善意是內閣人事改組，而對岸能釋出的包括恢復陸客來台自由行、團客人數放寬、鬆綁台辦官員訪台等，現在球在對岸，只要北京願意釋放善意，相信蔡英文總統會接」。

對此，蘇貞昌今天出席「2020屏東熱帶農業博覽會開幕儀式」受訪時表示，台灣是主權獨立的國家，台灣人民剛剛用選票肯定了蔡英文總統的施政，蔡英文展開連任，必有一番新的布局、作為，「這不用其他的國家來指指點點」。

媒體詢問，蘇嘉全是當總統府秘書長的合適人選嗎？包含蘇貞昌、傳將任立法院長的游錫堃、蘇嘉全，檯面上都沒有新潮流派系的人，是因為新潮流之前被罵得太慘，所以現在是派系平衡嗎？

蘇貞昌回應，蘇嘉全是很好的人才，現在是立法院長，未來蔡英文在新的任期必有新的人事布局，都尊重蔡英文的安排；民進黨是民主政黨，在黨內競逐時難免有派系的競爭，但是最重要的是，當人民把政權交給民進黨，民進黨最重要是要做出符合人民期待，蔡英文經過一任後，人民再次把政權託付給她，她必定有一番符合民意的作為，最重要的是，要怎麼樣才是適才適所，這個時候不會有派系的考量。

此外，罷韓第一階段已經完成，若經費不足，中央是否可能協助？蘇貞昌則說，選舉罷免是人民的權利，人民要行使各種權利，政府都會妥善因應，中選會是獨立機關，如果到時候有任何選舉罷免的需要，中選會自然會考量。