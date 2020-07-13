離開高雄市長的補選只剩一個月了。民進黨候選人陳其邁顯然佔了優勢，但是他沒有自滿，每天行程滿滿，密切同民眾的接觸，而且表明要把未來兩年的市長工作當作四年來做，因為前兩年被韓國瑜「浪費」掉了。

民眾黨候選人吳益政應該排小三，原因是民眾黨在南部缺乏基礎，吳益政是親民黨黨員，柯文哲沒有同宋楚瑜打招呼就把他挖走。像這樣只是為了擴大在南部影響的做法，自然不會有什麼期望，何況民眾黨就連8月6日的黨員大會的氣勢目前也弱。

因此能夠與民進黨稍微較量一下的還是具有組織力的國民黨候選人李眉蓁。然而她本來僅僅是市議員而缺乏歷練，與韓國瑜關係不清楚，國民黨內部也不團結，尤其對兩岸關係根本講不出一個所以然出來，連跑行程又非常懶惰。這樣要創造奇蹟是非常困難的。為此國民黨主席江啟臣首先下了毒誓，如果市長補選前的高雄市議會補選議長（因為原議長許崑源為韓國瑜被罷免而墜樓）拿不到手他就要辭去主席職務，那麼如果市長補選輸了不是更應該辭去主席職務？

江啟臣的改革阻力重重，因為人脈威望都不足，又前怕龍後怕虎缺乏決斷精神，做的很辛苦，可能也有倦勤之意。因此一旦他辭職，國民黨主席的競爭又有一番看頭。

朱立倫動向受矚目

現在人們的注意力都放在朱立倫身上，因為他各方面的條件都具備，人脈、資歷、年紀都合適，還有新北市長侯友宜的支持，因此外省籍權貴與本土地方派系都比較可以接受，連美國都會接受，因為他沒有反美。然而他在國民黨內沒有對手嗎？

現在能夠與他一較高下的是馬英九。這是從馬英九近來的異常表現看出來。那就是馬英九突然活躍起來，對許多事件說三道四，不但極力反對江啟臣將九二共識的弱化，更不斷攻擊蔡英文總統，包括防疫政策、兩岸政策，而且力排眾議一再維護香港港共政府的送中修例與港版國安法，不惜與全球民主國家為敵。這些舉動都表現為親中反美，向北京宣佈效忠，表示他與林鄭月娥一樣，是未來台灣特首的最佳人選。為此他必須先奪取國民黨主席的寶座，然後為習近平「解放台灣」做出貢獻。而他的年紀雖然已屆古稀，但是有美國民主黨的拜登作為先例，他也可以選總統，何況是國民黨主席。

如果未來國民黨果然是馬朱之爭，那顯然也是中美之爭。那就必然會有一番熱鬧，最終可能要解決國民黨的名稱問題。