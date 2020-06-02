有人講「征服百岳」，這是驕傲的心態，我無同意這種講法。山，何時互你征服？何時順服你？只不過是山好意接納你，容允你來到伊的身邊而已。圖為合歡山群峰—東峰（近），合歡北峰（遠）。圖／擷自維基百科，公有領域

台灣四界攏有山，雖然小小所在，超過三千公尺的山聽講有268座，佇世界是排有名的。愛爬山的朋友就以爬百岳做人生的目標之一。我是真欣羨，毋過，高山症以及山難的消息常常出現佇新聞中，加上長期服用心臟藥，我一直也只是欣羨而已，毋敢採取行動。

這遍一位爬山高手的好朋友劉醫師相招，八位平均七十歲的好友就開二台車對台北直上清境農場，行一逝（chōa）「空中步道」小可熱身以後，就佇旅館歇睏，準備明仔早起爬合歡主峰。可能是山頂空氣薄，彼暗倒落眠床我就感覺呼吸真重真深，無像平常的平順，致到一暝翻（péng）來翻去睏昧落眠。

第二工起來，因為失眠精神無介真好，頭殼小可疼疼。前幾工合歡山風雨無停，氣象預報今仔日也是80%大雨，本來想講若是狀況無好，就毋通勉強，附近行行就好。卻是早起清境農場出日頭，只有遠遠東爿幾片灰（phú）雲，會落雨也應該是午後，雖然心內淡薄膽膽，卻也是照計畫食飽早頓就起身。開車到武嶺停車場，風大霧重，雨仔霎霎（sap-sap），溫度5度左右，就穿上厚的外套，開始對登山口出發。

到主峰約1800公尺遠，是斜坡道路，一步一步升高，越爬身軀會越燒熱，就將連身帽拉落來，拉鍊拉開；若是行到風口，風大霧重，雨仔霎霎，溫度馬上降低，就緊將帽子戴好，拉鍊拉好，屈身誅（tu）風進前。斡（oat）過一彎，風停霧散，雨仔也無，身軀又閣起熱，就閣帽子拉落來，拉鍊拉開。山路彎來斡去，天氣變化是隨時，一路來來回回仝（kāng）諸個（chiah-ê）動作要重複幾若遍。

佇爬山的中間，也是會喘，就一步一步細膩行，無求緊，隨時注意心跳正常，頭殼疼無加重。老某一路問我有問題否？我攏講目前猶會堪得。沿路有老人，少年人，也有父母挈（chhōa）細子，老師挈學生，毋是人山人海，卻也是一路有人。大約一點鐘久，看著木造坡道，總算來到合歡山主峰，海拔3417公尺，夢想真久的名山，可惜濛霧重，周圍風景看昧清。

對登山者來講，爬合歡山是桌頂拈（ni）柑，輕輕鬆鬆。對古稀之年，閣是精神無真好的時，會當完成人生的第一座百岳，我的心當然是歡喜。感謝合歡山接納我，真正是一座合家通歡喜爬的山！

有人講「征服百岳」，這是驕傲的心態，我無同意這種講法。山，何時互你征服？何時順服你？只不過是山好意接納你，容允你來到伊的身邊而已；若是山受氣，風雲變色，雨雪相續，人可能就要喝救命！所以，人毋通過頭臭屁，將好意當作好欺負，軟土深掘！

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