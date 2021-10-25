關注太極門案的聯合國NGO世界公民總會等25個民團聯合舉辦「聯合國日」線上論壇。開幕影片中秀出聯合國秘書長安東尼奧．古特瑞斯致詞。

10月24日為「聯合國日」。關注太極門案的聯合國NGO世界公民總會等25個民團聯合舉辦「聯合國日」線上論壇。開幕影片中秀出聯合國秘書長安東尼奧．古特瑞斯的致詞。他說：「《聯合國憲章》所秉持的人人享有和平、發展、人權、機會這一價值觀76年來從未改變，也永不過期的…；值此紀念「聯合國日」之際，安東尼奧．古特瑞斯說：讓我們在這個理想的旗幟下團結起來，為實現聯合國的全部承諾、潛力、希望而努力。」

台灣雖因對岸中國政治因素，當前無法進入或重返聯合國，惟台灣民主自由與中國共產極權社會是完全不同的國家體制，為世界眾所共知。聯合國現任秘書長是誰？聯合國總部位在哪裡?台灣人世界好公民「小國大國民」要知天下事。

「聯合國日」於1948年由聯合國大會宣布設立，以紀念於聯合國憲章生效三周年。該日定為每年10月24日。是10月20日至10月26日的「聯合國周」的一部分。1971年聯合國大會建議各成員國將該日定為公共節日，紀念活動通常以集會、論壇和展覽進行。

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聯合國總部大樓（亦稱聯合國大廈）是聯合國總部的所在地，位於美國紐約市曼哈頓東側，屬於國際領土，

該建築群包括秘書處大樓是總部的中心，其他建築包括聯合國大會大廈、道格·哈馬紹圖書館以及會議大樓。

聯合國秘書處大樓（英語：United Nations Secretariat Building）位於美國紐約市曼哈頓中城海龜灣，高154公尺，是聯合國總部大樓的中心，也是紐約市第一座使用玻璃帷幕的摩天大樓

聯合國秘書長是聯合國秘書處的長官，由於聯合國秘書處是聯合國的行政機構，故該職被視為聯合國的行政首長。依照《聯合國憲章》，秘書長是由安理會推薦執行安理會、聯合國大會和其他主要機構託付的「其它職務」。

聯合國秘書長一職最早來源於美國總統羅斯福的「國際事務調停者」的構想，但在《聯合國憲章》中，聯合國秘書長被定義為該組織的「行政首長」（《聯合國憲章》第十五章，第九十七條）。

聯合國秘書長的辦公地點位於美國紐約曼哈頓東河邊上的聯合國總部大樓。該大樓1921年由摩根財團興建，隨後於1972年捐贈給聯合國。聯合國秘書長的任期為五年，一般可以連任一次。

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安東尼歐·曼努埃爾·德奧利維拉·古特瑞斯 GCL GCC（葡萄牙語：António Manuel de Oliveira Guterres，1949年4月30日〜）是葡萄牙政治家，曾任葡萄牙總理（1995-2002）於2012與2014年被葡萄牙民調選為過去三十年中最佳總理。

2016年10月當選聯合國秘書長，2017年1月1日就任，也是首位政府領導人出身的聯合國秘書長。

太極門弟子與志工遍布海內外且非常團結，掌門人洪道子擔任聯合國NGO世界公民總會副主席在國際間深具知名度並與眾多國際團體交好，當前因應疫情以線上論壇方式持續配合聯合國各紀念日舉辦活動，備受國際關注。

「太極門冤稅案」發生於1996年，2007年最高法院判決太極門無罪、無欠稅。期間監院調查指出偵辦太極門案件有八大缺失，2010年立法院也曾召開公聽會，財政部次長張盛和會中承諾，撤回強制執行，並於2個月內終結太極門稅案，惟最後卻違背諾言。2020年8月太極門修行聖地遭拍賣，引發太極門海內外弟子與支持團體的憤慨！因此在國際奔走，包含洛杉磯、舊金山灣區、夏威夷檀香山、芝加哥等台灣經濟文化辦事處、華僑文教中心都接到陳情甚至僑務委員長童振源訪美期間，太極門弟子也前往陳情。

今年7月國際宗教自由高峰會在華盛頓特區舉行，太極門向國際尋求援助並向與會的台灣駐美代表蕭美琴陳情，此外，太極門弟子也到美國白宮、國會山莊與聯合國總部等表達訴求並與參眾議會的國會議員舉辦論壇，引發國際關注。

※上網影音1024聯合國紀念日：古特瑞斯、洪道子博士、臺灣財經刑法研究學會理事長/法稅改革聯盟發起人陳志龍教授、前臺大社會科學院副院長邱榮舉、前台南縣縣長蘇煥智律師、前立委羅淑蕾會計師、國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授曾建元、美國僑民Jennifer Hung博士.....的與談。