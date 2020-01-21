每年1月的第3個星期一是美國聯邦法定假日「馬丁．路德．金紀念日」。這一天，許多人來到華盛頓特區國家大草坪附近的馬丁．路德．金紀念園向這位民權領袖致以敬意。馬丁．路德．金是美國民權運動中主張非暴力抗議種族歧視的主要領袖，曾發表著名演講「我有一個夢」。他在1968年遇刺身亡。圖／取自維基百科

馬丁．路德．金紀念日是美國聯邦法定假日，為紀念民權運動領袖馬丁．路德．金的生日而設立。馬丁．路德．金是美國民權運動中主張非暴力抗議種族歧視的主要領袖，曾發表著名的演講「我有一個夢」。他在1968年遇刺身亡。美國民眾稱，50多年後的今天，馬丁．路德．金的言論和思想依然有重要意義。

每年1月的第3個星期一是馬丁．路德．金紀念日。這一天，許多人來到華盛頓特區國家大草坪附近的馬丁．路德．金紀念園向這位民權領袖致以敬意。

一些參觀者說，半個多世紀過去了，馬丁．路德．金的精神仍然與當今的政治和社會環境息息相關。

北維州居民辛迪．羅伊說： 「不幸的是，它們非常相關。我認為它如此重要的原因，是因為我們作為一個國家還沒有真正進步。這樣的情況已經持續了太久了。因此，我們在這裡，即使在40年後，我們仍然沒有意識到馬丁路德金試圖灌輸給我們國家的所有理想。所以很令人傷心。我希望終於有一個時代，我們實際上可以擁抱所有馬丁．路德．金對每個人的理想和賦予的希望，不僅僅是黑人。我希望有一天我們能真正實現他所希望的。」

馬里蘭州居民傑森．歐恩道夫說：「我認為馬丁．路德．金的特點之一是平衡和平與對抗。有時，通往和平的道路會有一些摩擦和一些對抗。因此，我嘗試讓自己接受他的衣缽的兩面。」

馬里蘭州居民瑪麗亞．海斯特說：「我是一個基督徒，愛就是一切。愛每一個人，不管這個人長什麼樣，以什麼為生。寬恕和愛是至高無上的。我只是希望人們能以基督和馬丁路德金為榜樣。這是關於愛，是關於寬恕的。而不是貶低別人。」

瑪麗亞10歲的女兒艾瑞爾．海斯特說：「當馬丁．路德．金說：我有一個夢想。這改變了我們的一切。它改變了我們的生活。它改變了我們的行為方式。我可以說，他是真實的。他是對的。他是個真正的非裔美國人英雄。我想為此感謝他。」