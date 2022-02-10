2月初9支那黨立委鄭正鈐，勇敢排除蔡英文集團和赤藍權貴的阻力，偕彭文正教授、林環牆教授、賀德芬教授、張靜律師和江建祥律師，借立法院場所召開 國際記者會 ，針對倫敦大學最近第一擺對已經拖兩冬外的「論文門」爭議，在大學網站的明確表態，譴責倫敦大學袒護蔡英文的詐騙行為。

呣知頭呣知尾的總統府發言人張惇涵，照往例黑白扇自己喙䫌講：總統府和校方已經多次證明蔡英文經過嚴謹程序，取得博士學位。蔡英文從來提祙出會看得的論文，論文題目5、6種講祙清楚，是按怎博士證書三張無仝款呣敢公證，口試委員到底是幾個是啥人攏是「隱私」，倫敦大學和LSE攏明確表示無蔡英文的口試資料和報告，嘛呣知是按怎圖書館無收著蔡英文的論文，這種亂七八糟講祙清楚的過程，是「嚴謹程序」嗎？祙見祙笑！

事實上，我真懷疑蔡英文根本是無神經，呣知教授講伊會當有1.5個博士，意思著是伊無可能會提著博士，因為學術界無所謂1.5個博士！蔡英文集團最近企圖藉版權，強迫媒體祙使閣放，蔡英文公開向少年人歕雞胿，講提著1.5個博士的漏氣影片。

倫敦大學彼篇死馬準活馬的聲明，予蔡英文病毒氾濫時代背景下的新儒林外史，在台灣再度盛大演出，文醜結群老熱扮仙。失去靈性的台灣人，聽著倫敦大學肯定蔡英文有學位，著做伙起童恥笑彭文正是肖人。自由時報將馮光遠寫做舉香隨拜的角色。其實，電影《不可能的任務》上尾攏勝利成功！所以，馮光遠到底是在支持蔡英文的詐騙和犯罪，阿是在替彭文正等正直有是非的教授加油哩？

正直閣有是非的知識分子攏認定，倫敦大學講呣知蔡英文正規的博士論文咁有交圖書館，根本是為著袒護蔡英文的欺騙的欺騙。三間照規定程序攏著接著正規論文的圖書館，早著確認從來無收著蔡英文的博士論文的紀錄。LSE自1960年代到今，所有畢業生的博士論文是連續編號，完全無跳號，其中根本無蔡英文的論文。

倫敦大學既然講呣知蔡英文的博士論文有交無，為何呣敢驗證蔡英文三張已經暴露的所謂博士證書，看到底是真阿是假？若蔡英文的博士學位，是用非正規學術學位程序取得，倫敦大學應該誠實公布真相。

在進步社會佔重要公眾利益地位者，若嚴重違背或破壞現代社會價值，攏自己適時自動悔失禮落台，保持自己上尾一點點仔的個人尊嚴！蔡英文連這種上低的人格素質著無，是台灣社會的見笑！台灣民族若是要提升咱社會的進步和文明水準，必須有較濟勇敢閣有素質的台灣人繼續徛出來、譴責蔡英文的詐騙和濫權犯法的惡行。台灣民族運動祙當予反動的蔡英文集團倒退嚕！

台灣民族主義鼓舞提升台灣人的現代社會公民素質：要求台灣人強化「科學理性」的思考，並且提升個人「獨立自尊」的素養。

童文熏律師在2月初9的《童溫層》影視，標題《千人一面，奴性堅強的粉類》真啟發地點出，咱按怎在公共媒體培養自己，實踐「科學理性」的思考，和提升個人「獨立自尊」的素養。有志提升台灣民族素質的台灣人，值得點開起來看。 https://youtu.be/K23Mz-VDWTU