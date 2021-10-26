作者指出，台灣國門加高科技產業雙引擎，桃竹竹合併將可成世界一流城市！示意 圖／擷自維基百科，桃園機場，民報合成

台灣國門加高科技產業雙引擎，桃竹竹合併將可成世界一流城市！

為什麼桃園需要和新竹縣市合併？對桃園有什麼好處呢？

第一：桃園將不止擁有台灣國門桃園國際機場而已，如果加上堅實且無可取代的高科技產業群聚，桃竹竹將如虎添翼，其世界級地位可能一舉超越台北市。

新竹科學園區的土地早已不敷使用，往南發展到苗栗了；未來高科技產業可以往桃園發展，桃園屬台地地形，高科技產業將有更廣闊的發展空間，也享有更便捷的交通。

第二：桃園也將擁有國立陽明交通大學、國立清華大學和新竹台大生醫園區等加持，加上原有的長庚大學和長庚醫院；高科技產業和生醫產業開花結果指日可待！

打造高科技產業廊帶

未來台灣的高科技產業可以從新竹科學園區往北延伸到桃園國際機場，形成全世界數一數二的高科技產業廊帶，其重要性將堪比美國加州矽谷聖荷西；如果高科技產業往桃園發展，更接近台灣國門，企業也將更具競爭力。

為什麼新竹縣市需要和桃園市合併？對新竹縣市有什麼好處呢？

可以不需經過立法院修法，就可馬上升格為直轄市！未來桃園將可提供高科技產業更多資源和發展空間，產業帶北移往桃園國際機場方向發展。

現在不分藍綠的新竹縣市民眾都不太希望直接和苗栗縣合併，民主國家任何施政總是需要民意支持；那麼新竹和桃園先合併也算是天作之合；桃園市、新竹市和新竹縣早就都具備都市格局，桃園和新竹強強聯手，門當戶對，2022桃園新竹市，誰與爭鋒！

桃竹竹合併成擁有大約330萬人口、台灣國門方便交通和世界頂尖科技產業之都，地位絕對不下於台北市！

朝野政黨和政治人物不要有太多政治算計，國土規劃和制度建立最重要，計利當計萬世利，政治人物在做天在看，只要認真為民服務，一定能夠獲得民眾的支持。