自2020年初開始的新冠疫情延燒至2021年，在疫情下的畢業季，學生、家長、老師該如何調整心境、面對劇烈變化？台大教授葉丙成與遠山呼喚共同創辦人林子鈞，於日前（6/22）晚上共同發起線上對談，吸引超過千位師生熱烈響應。透過深度訪談林子鈞「20 歲即創辦國際教育 NGO 的人生選擇」，兩位講者給予年輕世代多項具體建議。面對後疫情時代，葉丙成教授也鼓勵年輕人，「別怕浪費時間尋找熱情，因為社會正等待新世代創造影響力」！

台灣的6月正值畢業季，卻遇上嚴峻疫情影響，畢業生正面臨人生、求職的重大轉折點！台大教授葉丙成邀請新創公益組織「遠山呼喚」共同創辦人林子鈞，分享如何探索熱情，並在 20 歲找到人生志業，前往尼泊爾震央協助貧童受教育的成果與故事。短短一週便吸引超過千位師生熱烈響應。

在對談開場，葉丙成便分享未來的求職趨勢，「世界變化劇烈，英國牛津大學研究，有47％工作未來會消失。英國勞動部研究，孩子們長大後的工作，有65％的還未出現。」

接著，此場對談以與談講者林子鈞的創業故事為主軸，2015年尼泊爾發生強震，當時就讀台大經濟系二年級的林子鈞前往震央，協助兒童重返學校，卻從此走上了一條不一樣的人生道路。五年來，遠山呼喚團隊不只協助 5,500位孩子受教育，獲得天下雜誌評為「天下40未來領袖——變革者」。

20 歲即創辦教育NGO 林子鈞：失敗後仍會想要嘗試的事物，這就是你的熱情所在！

超過六成的報名者共同的問題就是「如何面對迷惘、找尋熱情」。林子鈞認為，「迷惘代表你還想要嘗試，不是一個壞的狀態；而若你找到『失敗後仍會想要嘗試的事物』，這就是你的熱情所在。」葉丙成教授也鼓勵參與者，不要怕浪費時間探索興趣，因為知道自己的人生不要什麼，也是一種很大的收穫。

許多學生也探詢，長時間維持熱情的秘訣是什麼。林子鈞解釋，「熱情會消失，是因為它被看成一種工作態度，然而熱情應該是一種生活方式。若是如此，不管成功、失敗，都是一種前進。」

葉丙成更呼籲家長與老師，一定要給予孩子、學生探索自己的空間，人生除了競爭與升學之外，學生更需要找到熱情，學習為自己做選擇。



林子鈞與遠山呼喚服務的尼泊爾學童。圖／遠山呼喚提供

世界變化快速，除了專業度，年輕世代還需累積的兩項能力

林子鈞以 17 歲的東南亞青年人才，主動要求成為遠山呼喚實習生為例，表示職涯發展、求職規則已經不同，求職沒有國界，成績只是參考，更重視實際經驗、創新能力。林子鈞分享，「『自學能力』、『獨立思考』，這兩項能力會非常重要，因為課本來不及告訴你世界的樣子，單一技能往往不足以應付當今的挑戰，世界變化太快了。」

在自學能力方面，以 Podcast、區塊鏈、虛擬大學的出現為例，說明近年來閱聽行為、交易模式、學習行為的改變。林子鈞說，「當世界不斷變化，擁有自學的習慣與能力，才能率先掌握趨勢，主動為人生做出選擇。」

在獨立思考方面，以國際扶貧計劃「窮人銀行」為例，林子鈞描述自己在該孟加拉一間社會企業總部實習期間，被邀請至平民家中吃飯，才知道被給予的資訊與真實情況有所出入。他表示，「在貧富之間、國家與國家之間、媒體與閱聽者之間，資訊往往是不對等的，要習慣抱持懷疑，追查真相，別讓選擇建立在錯誤的資訊上。」

後疫情時代的社會新鮮人，葉丙成：你可以讓世界變好

疫情之下，公司企業紛紛受到波及，造成即將進入職場的畢業生，面臨前所未有的挑戰，在對談中，許多人提問未來該如何面對。

葉丙成說，「年輕人才是最了解新知識的族群，既然如此，年輕人應該敢於為自己做選擇。」他也期許台灣年輕人勇敢打開國際視野，為世界創造影響力！林子鈞則鼓勵畢業生，「世界大門終將開啟，即將在後疫情時代出社會的年輕世代，反而能成為帶來改變的關鍵。千萬不要看輕自己的影響力。」

最後，葉丙成在對談中鼓勵迷惘的年輕人、家長閱讀林子鈞的新書《與其麻木前進，不如勇敢迷失》，當中描述了面對迷惘、創辦教育組織的心路歷程。兩位講者都相信，只要年輕世代勇敢尋找人生熱情，遠山呼喚的故事將不是唯一！

閱讀林子鈞的生命故事《 與其麻木前進，不如勇敢迷失 》



葉丙成教授期許年輕世代，一起讓世界共好！圖／葉丙成提供

關於 遠山呼喚