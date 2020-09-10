50年代，有台灣「美空雲雀」之稱的陳芬蘭，曾以一首台語歌《孤女的願望》唱遍大街小巷，稱霸整個台灣歌壇。她也是經典民歌《月亮代表我的心》的原唱者，只是那之後，她便突然淡出演藝圈，離開台灣到美國進修，讓粉絲們不捨。如今時光飛逝，她已72歲了！

陳芬蘭（1948年－）是台南人，8歲灌第一張唱片《孤女的願望》，一曲成名。14歲到日本發展，是台灣首位進入日本歌壇的歌手。其台語歌曲《快樂的出帆》是一首膾炙人口、充滿快樂與希望的歌詞，唱出了台灣人富有朝氣的海洋性格，後來許多女歌手皆有翻唱，去年韓某造勢會場也有歌手曹雅雯唱過。

一曲《孤女的願望》爆紅歌壇

陳芬蘭坦言，當年自己因為《孤女的願望》嚐到了爆紅的滋味，但也無奈從此歌路被定了型，再也無法突破自己。加上60年代時，台語歌曲備受限制，幾次尋求出路卻處處碰壁的遭遇，讓她變得有些心灰意冷，到了1972年，雖然作曲家翁清溪為她寫了兩首歌曲，分別是《月亮代表我的心》及《夢鄉》，但陳芬蘭卻已經失去了繼續奮鬥的動力，當年歌才一灌好，她就迫不急待地離開台灣到美國讀書，也才有了後來歌手劉冠霖重唱，並等到鄧麗君將這首歌發揚光大了。

陳芬蘭說，到美國唸書的那段期間，她找到了人生幸福，與日籍男友步入婚姻，並跟著他到日本定居，婚後全心全意在家相夫教子。多年前回台灣時，看著物是人非的演藝圈，陳芬蘭也不禁有一番深刻的感觸，作為曾經的知名人物，她意識到自己漸漸地被淡忘了，而昔日的那首《孤女的願望》或許在不久的將來也會遭到時代淘汰，其心酸的模樣讓人心疼。

《 孤女的願望 》

日本歌主唱：美空雲雀（日本歌名《花笠道中》）

作詞：葉俊麟 作曲：米山正夫 台語歌主唱：陳芬蘭

請借問播田的 田莊阿伯啊

人塊講繁華都市 台北對叼去

阮就是無依偎可憐的女兒

自細漢著來離開 父母的身邊

雖然無人替阮安排 將來代志

阮想要來去都市 做著女工渡日子

也通來安慰自己 心內的稀微



請借問路邊的 賣煙阿姐啊

人塊講對面彼間 工廠是不是

貼告是要用人 阮想要來去



我看你猶原不是 幸福的女兒

雖然無人替咱安排 將來代志

在世間總是著要 自己打算才合理

青春是不通耽誤 人生的真義



請借問門頭的 辦公阿伯啊

人塊講這間工廠 有要採用人

阮雖然也少年 攏不知半項

同情我地頭生疏 以外無希望

假使少錢也著忍耐 三冬五冬

為將來為著幸福 甘願受苦來活動

有一天總會得著 心情的輕鬆

此首歌不僅歌曲好聽，歌詞也很棒，也可說是一首極佳的台語詩，鮮明地描繪當年台灣的時空背景，將會流傳很久，不會讓台灣人忘記。這首歌曾經陪我度過那段有《四郎與真平》漫畫書與玩彈珠的童年時光，這才是台灣優美的文化之一，可惜當年如同文夏的歌曲一樣，都曾遭受國府文化局的打壓。

五O到七O年代，台灣由農業開始轉入工業，中小企業與工廠勞力密集事業需要大量人力，產值相對較低的農村人口開始外流，幾百年一成不變的大家庭生活方式開始解構。

如果家中有人父親去世後，幾個孩子的重擔就壓在母親與阿公阿媽肩上，於是有人因為養不起，就將女兒過繼給鄰居或親友當同養媳，著名的台語歌后紀露霞也是其中之一。

當年許多小學或國中畢業，無法繼續升學的小女孩，就被父母送到紡織或電子公司當女工，每天穿梭於廠房與宿舍，日夜兩班，每班12小時，日復一日，銷磨青春，因為那時不重視勞基法，以致那時她們每聽到陳芬蘭的《孤女的願望》，或文夏的《媽媽請你也保重》與《黃昏的故鄉》時，大家內心總是興起一股思念的哀愁，甚至令人流淚。

陳芬蘭的《孤女的願望》也讓我想起當年6月初剛退伍後不久，曾經看到兩位十五、六歲國中剛畢業不久的姐妹花，每天經過我家前面的街道道附近電子工廠上班。她們每天都穿上鮮豔的衣服，臉上洋溢著青春的氣息，好像蝴蝶飛過，她們是快樂的女工，台灣經濟的推手。

拜政治解嚴與網路之賜，現在大家已經都可以聽到這些台灣早期的優美台語歌曲，不擔心再被查禁，也知道有許多偉大的台語歌男女老前輩，曾經默默為台灣的文化付出，做出卓越的貢獻，值得我們尊敬並發揚光大，並以身為台灣人為榮。



陳芬蘭在60年代時，因台語歌曲備受限制，幾次尋求出路卻處處碰壁的遭遇，讓她心灰意冷，決定離開台灣到美國讀書。圖／擷自網路