台灣進入蔡英文總統連任的新時代，除了要關照中共接收香港的政情，同時也必得因應台灣在武漢肺炎打出亮眼政績的再發展，因此筆者以從事學校和社會美育40多年的經驗，提出「後蔡英文時代藝文政策的期許」。

後疫病時代的居家美育

美育是關係到國民生活的美感教育，不管是太平盛世或國難當前，都有不同形式的創造性美育可開發。以下引用2020年初新冠病毒COVID-19（武漢肺炎）流行期間，風行全球的「在藝術與隔離之間」模仿名畫挑戰得經典概念給讀者參考。

在越艱困的時間越能激發創意力，新冠病毒COVID-19（武漢肺炎）疫情持續猛烈衝擊，為了讓喜愛藝術的朋友在防疫期間不顯寂寞，而荷蘭阿姆斯特丹的藝術迷Anneloes Officier日前與室友一起在家模仿，後來創建「Tussen Kunst & Quarantaine」（Between Art and Quarantaine）Instagram帳號，上演一場「在藝術與隔離之間」模仿名畫挑戰！只要簡單三步驟：一、選一件你喜愛的藝術作品。二、使用家裡三樣物品。三、運用這些物品模仿畫作，就能創造許多有趣的對比圖，挑戰一出，連荷蘭國家博物館（Rijksmuseum）都分享到臉書粉絲頁，並歡迎民眾到博物館官網找靈感，引起更多人響應。



發起人模仿荷蘭畫家維梅爾（Jan Vermeer）〈戴珍珠耳環的少女〉（Meisje met de parel）簡直神還原。（圖／翻攝自IG @tussenkunstenquarantaine）作者提供

因為疫情而閉館的美國洛杉磯蓋帝博物館（The J. Paul Getty Museum）也深受啟發加入防疫陣容，發起博物館挑戰，邀請藝術迷使用家中既有物品，重現最喜歡的藝術作品。博物館公關Sarah Waldorf表示主要是希冀藉由社群力量，敦促人們在家隔離時也能發揮創造力，「我們想提出一個創造性的挑戰，於社群上創建一處能暫時躲避世界動蕩的藝術避難所，並激發大家在現有物品中點燃創造力熱情。」，而博物館也開放線上資源，讓欲挑戰的藝術迷能免費使用。



防疫期間最佳示範，以義大利的米開朗基羅（Michelangelo）〈創造亞當〉（Creazione di Adamo）為原概念。（圖／翻攝自IG @tussenkunstenquarantaine）作者提供

「在藝術與隔離之間」的名畫改創網站，深入到每個家庭的電腦搜尋者，可說是疫情美育的經典，由於本活動的發想和全球化電腦使用者的參與，本活動可視為後疫病時代的居家美育的成功典範。

藝文與政權的相映

我們可以理解也可以接受，不同的政權時代有不一樣的政策。台灣雖是一個島國，在武漢肺炎盛行期間防疫工作贏得佳評，但卻關閉了國家劇院和街頭藝文商店，從以上事件的迴響與評估，筆者認為今後的國家藝文政策必須兼具必然性和創造性，才能展現防疫島國的文化亮點。

520台灣進入後蔡英文政權時代，可賀的是台灣榮獲防疫島國的佳評，值得探討的是台灣在蔡英文第二任總統的藝文如何創造佳績。如果說，前文化部長鄭麗君在任內創造了人權藝術與古蹟維護的佳績，接者我們會關心，現任文化部長李永得，從客委會主委轉任後，將為台灣的藝文發展帶來哪些光景，將是全國藝文人士觀切的重點。



行政院政委林萬億（中）擔任監交人，新任文化部長李永得（右）與卸任文化部長鄭麗君（左）交接印信。圖／擷自文化部網站

從人權美育到全民美育

現任文化部長李永得先生，他曾是自立晚報的資深記者，也是兩任的客委會主委，由他來接任後蔡英文時代的文化部長，應有可突破和新表現的空間。

文化部長李永得說:「文化大道已經建設，文化治理架構也已構築，未來在此豐沛環境及土壤之下，只要在大道上用力奔馳即可達到終點，相信在眾人共同努力下，台灣的多元文化終將盛開出美麗的花朵」。文化部長並強調: 「將以守護藝文創作自由與完善支持體系、結合創新與創生傳承文化，以及打造台灣文化國家隊品牌並促進國際交流合作核心主軸，進行以人為本的文化施政」。

從上段文化部長的致詞可知，記者出身的新任文化部長致詞漂亮，但其致詞並未能給納稅常民可理解的具體作為。筆者以40年從事學校美育和個人繪畫創作的經驗，提出下列後蔡英文時代的文化發展建議:

（一）台灣民主化藝文的發展

從統計數字來看，台灣社會已進入10%菁英+30%中產+60%常民的民主結構，文化政策如何反映社會各階層人民需求，當然是全民文化部長的必要思維。

過往的台灣文化政策，較偏重菁英文化，新任文化部長需回應台灣社會族群需求，關照全民文化發展的相關機制。

（二）美育與族群的關照

從族群與社會結構來看，閩南+客家+原民+新住民四大族群的文化需求，是新任文化部長的首要功課。

前文化部長鄭麗君，留下了民主與人權文化政策推動的佳績。新任文化部長李永得，具有記者敏感的社會思維，他從兩任客委會主委，轉任為全國文化政策與發展的新舵手，值得可賀的是「浪漫台三線」是他過去亮眼的客家文化政績，若能以美育包裝文化，文化含括四大族群需求，將客家文化經驗轉型為全民美育的新作為，將會是後蔡英文時代和新任文化部長的重要課題。

（三）文化視為精神國防的思考

文化政策被稱為精神國防，後蔡英文時代的台灣不僅需要因應後武漢肺炎，更需要因應中共可能接收香港的新挑戰。

過去的文化較偏重政策實務，明日的台灣文化發展，必然要因應國際與本土，菁英與常民，當前與未來的相對性思維，將上述三大面向作為台灣文化發展的基本架構。除了人權文化之外，文化如何落實於族群與家庭、學校與課程、展演與機構等層面，當可引為新台灣精神國防的文化發展要項。

2020年5月，蔡英文連任總統的當下，中共政權以港版國安法取代一國兩制的承諾，台灣等同與中共門對門兩眼相瞪，一方面中共派軍機繞台武力威嚇，另方面中共派人臥底台灣顛覆民主選舉，而此時的台灣藝文發展，當然要扮演守護土地、鞏固民心的民主文化黏著劑的角色。

新就任的文化部長，具有媒體記者和客委身分的背景，掌管台灣面對中國政權壓迫的文化舵手，其角色和施政重點，更是別具意義，筆者期待新文化部長的政策與作為，能展現全民美育、光照台灣的新能量。