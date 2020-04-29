我駐美代表處政治組組長趙怡翔（口譯哥）今天早上在一場智庫活動中，與WHO高層官員隔空交戰，強調台灣申請參與會議有高達七成遭拒，駁斥WHO所稱台灣已有需多參與機會；並砲轟WHO罔顧台灣人民健康，疾病資訊延宕5個月來知會我方。圖/取自趙怡翔臉書

世界衛生組織（WHO）因中國施壓，長期將台灣拒於門外，近期又因忽視台灣對武漢肺炎的示警，遭到各界撻伐。我駐美代表處政治組組長趙怡翔（口譯哥）今天早上在一場智庫活動中，與WHO高層官員隔空交戰，他強調台灣申請參與會議有高達七成遭拒，駁斥WHO所稱台灣已有需多參與機會；還直嗆，2017年台灣人在海外接觸結核病案例，而WHO竟然晚了5個月才通知我方疾管署，罔顧台灣人民健康，呼籲WHO應避免被中國政治利用，邀請台灣以觀察員身分參與世衛大會。

趙怡翔在臉書PO文稱，今天早上與世界衛生組織WHO資深官員共同出席美國全球政策中心舉辦的研討會。會議當中，與世衛官員直接討論台灣參與議題，並強調無論從法律或衛生層面，台灣皆應受邀成為世界衛生大會觀察員，且能實際參與各項專家會議。

趙怡翔並藉機回應世衛官員近期提出有關台灣的論述，他對感謝世衛官員近期肯定台灣對新冠疫情的因應措施表示感謝，也強調台灣珍惜與世衛合作的機會，也認為我國有更多能貢獻之處。

趙怡翔提及，雖然台灣有參與少數技術會議，但從數據層面來分析，自2009年到2018年期間，台灣申請參加165場技術會議，其中高達七成遭拒；在2019年台灣僅受邀9場技術會議，其中兩場還是對外開放的，對照WHO每年舉辦數百場會議，兩者不成比例。

在資訊分享部分，自2009年台灣已納入世衛IHR機制，但世衛仍不願公開台灣聯絡對口資訊，以致2017年我國民在海外接觸結核病案例，台灣疾管署慢5個月才收到通知，再次證明世衛排除我國參與將影響台灣民眾健康安全。

趙怡翔強調，針對世衛所稱已邀請台灣參加關鍵性網絡及全球研究及新創論壇，在實際狀況下，台灣專家的參與仍遭受許多限制及不同待遇。

趙怡翔指出，中國是基於政治目的將台灣排除在世衛之外，世衛是具有高度專業的團體，應避免被中國政治利用，呼籲WHO邀請台灣以觀察員身分參與世衛大會，並使台灣專家有效參與各技術會議。