賴其萬醫師是國內知名神經科醫師，更是醫學教育改革的推動者，也是醫學人文大師，對國內醫病關係和醫療倫理非常重視。他在台大神經精神科受過完整訓練，出國後又重新接受美國的神經醫學訓練，從住院醫師到主治醫師到主任、教授，充分體會了解台灣和美國的醫學教育訓練的不同。他也對受社會歧視或排斥的癲癇病人付出最大的關懷和努力，為他們組織病友團體和家屬協會，協助癲癇病童可以得到和正常學童相同的學習待遇。

為了照顧年邁的父親，賴其萬醫師放棄在美國已有成就的工作，回台接任花蓮慈濟醫學院院長，並開始和成大醫學院院長黃崑巖、和信醫院院長黃達夫，組成了台灣醫學教育改革的鐵三角，他們對醫學教育評鑑作出了深入的貢獻。後來又應邀到和信醫院擔任醫學教育講座，不僅和黃達夫院長聯手推薦許多國外優良的醫學人文書籍，介紹給天下文化出版社，出版一系列醫學人文教育的叢書，他更在《當代醫學》雜誌撰寫「每月一書」評介好書，在《經典》雜誌撰寫專欄，他出版的《杏林筆記》更在2006年獲得新聞局最佳專欄寫作金鼎獎，他出了許多書對台灣的醫學生和年輕醫師帶來深遠的影響。

在陳永興醫師創辦的民報上，賴其萬醫師開啟了【醫病平台】專欄，邀請醫師、病人、家屬、醫學生、社會各界人士發表各種不同角度探討醫病關係的文章。當陳永興醫師問賴其萬醫師為什麼他有一本書叫《當醫生遇見Siki》?賴其萬醫師的回答令人動容而不禁熱淚盈眶，請大家來分享10月31日上集的內容，明日（11月7日）上午11點將於 微微笑廣播電台 播出下集訪問，歡迎準時收聽。

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