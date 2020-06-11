未來香港的轉口貿易及金融中心地位可能受到長期的衝擊，加上資金外流，港元聯繫匯率或會呈現不穏，香港的經濟前景難以樂觀。香港甚至有可能被視為發展中地區，像全球的股票權重也有可能被調降。香港人民5/24再度開始走上街頭反《國安法》。圖／田牧提供

中國官員經常指摘大家唱衰香港，但其實北京當局若沒有搞壞香港，香港是不可能被唱衰的。近日中國決意強勢介入香港事務，透過人大相關機構制定港版國安法，實際上把香港的「一國兩制」正式變成「一國一制」，北京自2014年「一國兩制」白皮書宣告「一國」高於「兩制」至今，搞衰、搞壞香港的毅力令人驚嘆。

這次為了合理化港版國安法，以林鄭為首的港府官員第一時間表示支持中共替香港立法，並在六四前夕到北京拜會負責港澳事務的中常委韓正聽取有關「港版國安法」的指示。除了媒體宣傳機器全面運作外，中共也策動商界人士如李嘉誠及藝人如成龍等高調支持國安立法，五名大學校長亦公開表態支持。港版國安法雖引起國際撻伐，英國更考慮開放香港300萬BNO護照人士長期居留英國以取得公民資格，但中共也找來了越南、俄羅斯等十個國家支持惡法。

中央沒有權力為香港立法

由於香港遲遲沒有就《基本法》二十三條，中國於是便替香港立法，港版國安法直接納入《基本法》附件三作為法律。香港大學法學院前院長陳弘毅表示，在特區成立二十三年後仍未履行就二十三條立法履行基本憲制責任的情況下，「由中央行使其權力去處理一些已在特別行政區存在的嚴重危害國家安全的情況，在法理上完全是可以成立的」。問題是香港官員不履行責任，那麼充其量就是他們失職，換一個「盡責」的政府便可。無論如何，中央沒有權力為香港立法。

陳弘毅卻認為中央並「沒有放棄或移轉其關於國家安全立法的權力」，因此，就國家安全問題進行立法的權力，是「中央和特區共有或共享（concurrent）的權力」。這是似是而非的說法，中央國安立法只適用於中國，不適用於香港。在香港的所謂國安問題要由香港人訂定，而一直沒有立法的原因是港人根本不相信獨裁的北京政府，更對港府越來越失望。

大家看到北京這次真的是由衷地在法律、政治及經濟上要搞壞香港，法律上，根據港版國安法，北京會在香港設立機關執行國安任務，也就是說中國機關有權在香港執法，被謔稱為公安的香港「黑警」眾多胡作非為的事件近年為人詬病，大家很難想像真正的中國公安要來香港執法。另外更有人提出設立「國安法庭」，亦即是說，在現存的司法機關以外另設法院，這些當然是違反「一國兩制」。

為打壓立法會反對派鋪路

政治上，中國一方面想要切斷香港人跟外國的政治聯繫，任何跟外國政治人物或組織的接觸都會被扣上勾結外國勢力；另方面則收緊香港的政治空間，未來如果喊「光復香港、時代革命」或「結束一黨專政」都有可能被視為分裂國家或顛覆國家。近日親共的前立法會議員，人大常委譚耀宗提出「無論是議員或參選人，如反對『港版國安法』，應該取消其參選資格」，這樣的施壓為9月的立法會選舉打壓反對派鋪路。

經濟上，美國以相當強烈的方式回應港版國安法，宣佈由於香港自治已經結束，故決定取消香港特別貿易待遇，也就是說，美國不會再將香港視為有別於中國的一個地方，美國的態度可能是自從1989年北京屠城後對中國制裁以來最強硬的一次。為了安撫香港人的擔憂，香港政府聲稱已經對美國的可能措施帶來的影響進行過評估，即使是最壞的狀況也不需要過度擔心。未來香港的轉口貿易及金融中心地位可能受到長期的衝擊，加上資金外流，港元聯繫匯率或會呈現不穏，香港的經濟前景難以樂觀。香港甚至有可能被視為發展中地區，像全球的股票權重也有可能被調降。

*本文為作者於新世紀文教基金會舉辦「中國港版《國安法》的制定、香港的未來及中國與民主世界的關係討論會」發言內容