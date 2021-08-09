John（Hsieh），謝謝你的介紹。我上次來這裡是在 2019 年，與你一起慶祝《台灣關係法》頒布 40 週年。在許多方面，從那以後的日子一直很艱難。今天在座的許多人可能覺得，隨著世界應對 COVID-19 大流行，我們在過去一年左右的時間裡都處於冬眠狀態。也就是說，在此期間，台美之間人與人交流來往關係，進入冬眠一籌莫展！

今年，我決定將我的演講命題為「台灣和美國，展望未來」，旨在向你們發出不同的信號。經歷一段很長時間，之前的演講很容易被塵土抹除，因為平常沒有太多關於我們關係的新信息可以分享……但今年我可就不這麼認為。為了展望未來，我將從最近的過去開始。我想為你回顧一下美台關係中哪些地方保持不變，哪些地方發生了變化，以及我們現在所處的位置。

什麼保持不變？我知道台灣很多人對我們，在前任政府領導下的關係進展感到高興，也許擔心美國政府更替，可能對這種關係產生影響。在他的確認聽證會上，現任的國務卿布林肯消除了這些擔憂，他說：「我們將與朋友和盟友站在一起，促進我們在亞太地區的共同繁榮、安全和價值觀——其中包括深化我們與台灣的關係……台灣是一個領先的民主國家，也是重要的經濟和安全夥伴——出於所有這些原因，台灣的未來對美國很重要。美國對台灣的承諾將堅如磐石。」堅如磐石，這是清晰透明的。從那以後，拜登政府一直在重申，並證明這一承諾。

例如，美國前參議員克里斯·陶德、前副國務卿理查德·阿米塔吉和詹姆斯·史坦伯格今年早些時候應喬·拜登總統的要求前往台灣，白宮官員稱這是總統承諾的「個人信息」。

儘管美國與台灣的關係發生了很多變化，但美國的「一個中國政策」仍然不變：美國仍然致力於和平解決兩岸分歧，只要該決議沒有脅迫，並且符合雙方的意願和在台人民的最大利益。我們將繼續履行對台灣的承諾，幫助台灣保持足夠的自衛能力，以應對台灣面臨的威脅。這樣做會增加台灣海峽兩岸和區域內的穩定。

40多年來，美國歷屆政府都指出，美國的對台政策以《台灣關係法》和三個聯合公報為基礎。 2020年開始，美方在與中華人民共和國發表中美第三次公報時，也公開強調對台六項保證的重要性。最近對當時的兩份文件進行解密，清楚地表明美國、我們對台灣安全承諾的理解。正如雷根總統所說，「……提供給台灣的武器的質量和數量，必須完全以中華人民共和國構成的威脅為條件。無論是在數量上還是質量上，台灣相對於中華人民共和國的防禦能力，都將維持不變。」因此，我們與台灣關係的基礎保持不變。

然而，發生在近年來的變化，是北京對台灣的敵意日益增加。北京現任領導層堅持台灣在「一國兩制」模式下，與中華人民共和國統一，這一模式幾乎被在台所有人拒絕。拒絕的原因是什麼？香港。中華人民共和國在香港實施該方案所採取的行動清楚地表明，按照這些條件統一將導致台灣民主的瓦解。因此，北京幾乎完全依靠強製手段：諸如虛假信息、惡意網絡霸凌行動、擠壓台灣的國際空間，和徹底的軍事恐嚇、試圖推動台灣最討厭的武力統一。

正如四十多年前的《台灣關係法》所指出的，任何以和平方式以外的方式，包括通過抵製或禁運等方式來決定台灣未來的算計，都將威脅到西太平洋地區的和平與安全，並嚴重關切美國對西太平洋地區的和平與安全。

助理國務卿庫爾特康貝爾—白宮印太地區協調員—在7月指出：北京單方面改變台灣地位將是災難性的。美國堅信印太地區的和平，符合所有人的利益。但為了維護這種和平，我們願意譴責不良行為，與在台人民站在一起，承認在我們共同繁榮中台灣的角色任務。

當下與未來：在這個緊張復雜的時期，美台關係越來越堅強。如果你五年前問我，我認為美國與台灣的關係現在會是什麼樣子，我懷疑我會預料到我們在許多領域的合作強度和深度。再過五年，我們牢固的伙伴關係將繼續建立在我們共同的價值觀和利益之上，包括在經貿關係、促進台灣國際空間、加強台灣自衛和民間關係等領域。



莫健大使（左6）與舊金山灣區台灣商會會員合影。圖／擷自John Hsieh youtube頻道影片

經貿

台灣雖然只有2300萬人口，卻是美國第十大貿易夥伴。也就是說，還有更多的增長空間。美國駐台協會及其對應機構駐美台北經濟文化代表處（TECRO），致力於通過貿易和投資架構協定（TIFA）來解決貿易問題。如果我們能夠成功地利用TIFA這樣的機制，來解決我們兩個經濟體之間的貿易摩擦，我們將促進更強大、更密切的貿易關係。

上個月，AIT 和 TECRO 舉行了，五年來的第一次 TIFA 聯合委員會會議。在那次會議上，美國官員強調了美台貿易和投資關係的重要性，並表達了他們希望進一步加強和持續接觸的願望。我們討論了農業，就美國長期以來對醫療器械的擔憂取得了進展，並同意了新的合作領域，包括成立一個勞工工作組，以支持拜登總統優先考慮的，以工人為中心的貿易政策。我們期待在未來幾個月內，啟動該工作組，並重振 TIFA 下的其他現有工作組。

去年年底，AIT 和 TECRO 發起了經濟繁榮夥伴關係對話，由當時的經濟增長、能源和環境部副部長 基思柯拉克，為美國方面領導。事實上，柯拉克副部長剛從台灣回來，在那裡他代表美國人民，參加了台灣第一位民選總統李登輝的葬禮。我應該補充一下，這是自1979年以來，國務院官員的最高級別訪問。在經濟繁榮夥伴關係對話下，美國和台灣討論了全球衛生安全、科技、5G 和電信安全等合作領域、供應鏈、婦女經濟賦權、基礎設施合作和投資篩選。

台灣在一些最複雜的全球供應鏈中發揮著關鍵作用，特別是作為最先進半導體的設計者和製造商。隨著我們進入物聯網時代，台灣在供應鏈中的地位只會越來越高，跨越汽車業、電信業，甚至家用電器等多個行業。

柯拉克副部長在 2020 年 8 月訪問台灣之後，時任衛生與公共服務部部長亞歷克斯·阿札爾（Alex Azar）於2020年8月訪問台灣。阿札爾部長是自2014年美國環保署署長吉娜·麥卡錫（Gina McCarthy）以來，首位訪問台灣的美國內閣成員，見證了新的AIT-TECRO衛生合作諒解備忘錄的簽署。這份諒解備忘錄建立在，美國和台灣於公共衛生領域，數十年的密切合作基礎上。諒解備忘錄將有助於，加強在全球衛生安全、傳染病調查和控制、慢性病研究、預防和治療以及藥物和疫苗開發方面的合作。

此外，去年年底，AIT和TECRO簽署了一項科技合作協議，將促進合作研究，並促進對廣泛科學技術主題的共同理解。該協議重申了美國和台灣之間的密切夥伴關係，並提升了我們社會之間的科技合作。已經有幾個美國機構與AIT聯繫，根據協議開展新的聯合研究項目，我們預計這只是冰山一角。



2020.12.18美國在台協會處長酈英傑（左1）代表與台灣簽訂「美台科學及技術合作協定」。圖／擷自AIT網站

國際空間與衛生合作

美國已將我們的口頭禪從「讓我們幫助台灣」，轉變為「台灣可以提供幫助」。尋找場所和平台，來突出和擴大台灣對國際社會，尤其是世界衛生的貢獻，是一個關鍵的優先事項。

我們很高興在今年早些時候，啟動了全球合作與培訓框架（GCTF）的重大擴展。 GCTF是一個平台，通過專注於當代關注主題的研討會，將台灣的專業知識帶給世界，例如對抗COVID-19 或建立媒體素養，以對抗虛假信息。我們已經實施了一個分散的結構，來規劃和實施 GCTF 活動，這不僅使我們能夠增加我們舉辦的研討會的數量，而且還擴大了該計劃的地理範圍。新模式還使我們能夠，來裁縫定制GCTF活動，以引起特定區域觀眾的共鳴。

我們還將太平洋島嶼對話，正式化為由AIT和TECRO主辦的年度討論會，以加強協調並支持台灣，在西太平洋的外交夥伴的共同努力。我們希望在今年的對話中，宣布一些令人興奮的新合作，敬請期待。

我必須談一談中華人民共和國，日益挑釁孤立台灣的企圖。中華人民共和國繼續阻止，台灣參與世界衛生組織等國際組織；在此之際，台灣在遏制大流行方面取得了初步成功，並渴望分享其知識，並利用其能力造福人類，這凸顯了台灣必須為國際社會提供多少承擔。當台灣自己經歷COVID-19引爆時，中華人民共和國利用這個機會擠壓台灣的外交夥伴，同時干擾島上的有效反應。我很自豪美國能夠提供，250萬支疫苗來幫助台灣，對抗COVID-19的第一次襲擊。

我們看到越來越多且日益多樣化的國家集團，對台灣的支持日益高漲。歐洲議會正在通過支持台灣的決議，反映出越來越多的公眾支持台灣參與全球舞台。立陶宛已宣布計劃在台北開設代表處。台灣的外交夥伴一直堅持台灣，即使面對中國試圖，使用疫苗誘導他們改變認可的嘗試。



2021.6.20美國贈送台灣250萬劑莫德納疫苗抵台。圖／擷自AIT臉書

自衛和安全

在安全環境中，越來越多的要求台灣加入的呼聲所產生的勢頭同樣明顯。最近的幾個“第一次”是繼新政府與該地區乃至更廣泛的盟友外展之後。與韓國等美國親密盟友的聯合聲明，首次明確提及兩岸安全，最近的G7和北約公報也是如此。

此外，今年日美領導人的聲明中提到了台海和平與穩定的重要性。日本今年夏天的年度國防白皮書也明確回應了這種情緒，強調「台灣周邊局勢的穩定很重要，不僅對我們國家的安全，而且對國際社會的穩定也很重要。」

隨著該地區和全球的盟友和夥伴，越來越多地反擊中國的侵略行動，台灣必須繼續致力於只有它自己才能做出的改變。台灣必須盡快建立強大的威懾力量。從這個意義上說，美國與台灣的安全關係不僅僅是軍售。台灣的主要國防和軍事領導人，需要通過採用現代、靈活和具有成本效益的方法，以及利用現有能力的創新方法，徹底改變台灣的安全概念。我們正擔心這發生得不夠快。

台灣需要深杜加強防禦。台灣需要真正不對稱的能力，和強大的後備力量。但隨著軍售變得正規化，範圍和金額也越來越大，台灣的重點和方向，似乎正在轉向傳統的大型平台。

說實話，台灣的2021年四年防務評估，似乎放棄了之前廣受歡迎的整體防禦概念。相反，四年防務評估，提倡遠程打擊、局部空中優勢和控制海上交通通道等等，所有概念似乎都集中在傳統的常規戰鬥上，而不是台灣不能輸的鬥爭中不對稱防禦。回到那些具有機動性、可生存性和致命性的系統等等，或者正如前負責印度-太平洋安全事務的首席副助理國防部長、大衛赫爾維所說的那樣，「大量的小東西」、是一個真正而緊迫的方向修正。

建立在我們共同的價值觀和人與人之間的聯繫

自《台灣關係法》執行以來，安全一直是我們關係的重要組成部分，因此基於我們共同的利益和價值觀，進行了人與人之間的互動。在這方面，也取得了顯著進展。今年，政府推出了新的聯繫指南，以鼓勵與台灣代表的接觸。國務院定期與台灣各級代表舉行會議，行政部門的其他機構也是如此。此外，敦促美國駐海外大使館與台灣在這些國家的代表接觸。我們有一個強有力的議程要討論，現在有很多方法可以這樣做。

2020年12月，AIT與TECRO簽署了促進國際教育合作的協議。我們一直有大型交流項目，雙方同意擴大國務院交流項目，支持台灣2030年雙語教育計劃，並在台灣的資金支持下，促進華語項目。在過去的一年裡，學生往返旅行很艱難，但是當再次允許旅行時，計劃將比以往任何時候都大。

在AIT和TECRO的主持下，召開的美台印太地區民主治理磋商，仍然是美台在人權、反腐敗和民主治理問題上，合作的重要場所。時任民主、人權和勞工局助理局長羅伯特·德斯特羅，去年9月在台灣出席了前總統李登輝的追悼會時，主持了最近一輪會談。此次討論的重要成果之一是，全國民主研究所和國際共和研究所，在台北設立了地區辦事處。正如 全國民主研究所的 Manpreet Singh Anand 所說，「台灣的民主是亞太地區和世界的典範。」我想不出比在未來幾年，繼續加強這一重要合作，更合適來表達對李總統的致敬。

結論

所以，你可以看到，自從我上次和你在一起以來，美國和台灣人之間的活動非常多，我們有動力繼續往前邁進。

正如國務院副國務卿溫迪·謝爾曼所指出的那樣，現在是「重申美國致力於與盟國和夥伴合作促進印太地區的和平、安全與繁榮以及維護基於規則的國際秩序的重要時刻。」

這種能量將為我們駐台灣的新上任美國在台協會孫曉雅處長，提供一個繼續發展的絕佳平台。

過去的一年對美國和台灣來說都是艱難的。一場全球大流行，來自中國的好戰、經濟挑戰越來越多。但我相信，我們共同的民主價值觀，和對基於規則的國際秩序的承諾將繼續，把美台關係推向更高遠的境界。（2021 年 7 月 31 日）

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