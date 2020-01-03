黑鷹直升機昨天墜毀烏來山區，造成8位將校殉職，5人受傷。國防部上午表示，專案小組已尋獲失事機黑盒子，將送運安會判讀。三軍總醫院院長蔡建松今天上午也出面說明5人傷勢，說明狀況已逐漸好轉。圖／翻攝自電視新聞畫面

黑鷹直升機昨天墜毀烏來山區，造成8位將校殉職，5人受傷。國防部上午表示，專案小組已尋獲失事機黑盒子，將送運安會判讀。

國防部表示，為執行UH-60直升機飛行意外事件現場調查作業，今天上午由總督察長黃國明中將率空軍、陸軍特戰官兵、軍備局等共49員，前往失事區域進行蒐證，於上午10時40分尋獲「失事殘存飛行資料紀錄器FDR」（黑盒子），國防部將送往國家運輸安全調查委員會等相關單位協助進行資料判讀，以釐清肇事原因。

三軍總醫院院長蔡建松今天上午出面說明5人傷勢指出，目前5人病情穩定、意識清楚，雖然經重大創傷，但狀況已逐漸好轉。其中2人仍在加護病房，包含中將次長黃佑民，傷勢較重，胸椎、腰椎第4及第5節骨折，但沒傷及神經與脊髓，肺部也有輕微挫傷，目前生命跡象穩定。

中將次長曹進平，臉部擦挫傷，生命跡象及活動力相當良好。少將處長劉孝堂，雖然腰椎2、3、4節骨折，右耳也有撕裂傷、身體多處挫傷，活動力較慢，但可自行行走。中校參謀周欣頤則有胸部挫擦傷，狀況也穩定，並無大礙。

軍聞社記者陳映竹，臉部有撕裂傷，腰椎及左小腿輕微骨折，但只需要打石膏，用束腹、束腰保護即可，不需要動手術；但因受困時間久，腳傷還需要觀察，過兩天穩定即可轉至普通病房。

蔡建松表示，目前傷者都意識清楚，也相當堅毅，但仍會請精神科醫師、心理師訪視。