美國制裁南海造島的中國企業，遭受打擊的卻是「一帶一路」，美國把中共的「一帶一路」項目稱為貪腐輸出。橘色路線代表「一帶一路」經濟帶；紅色路線代表海上絲路。圖片取自/部落格平台WordPress共享圖片

美國大選的主軸定調為：「美國製造」槓上「中國製造」。所謂中國製造，有雙重意義，第一，拜登無疑是中共支持的人，第二，拜登如果上台，必將延續歐巴馬時代的討好中國政策，雖然民主黨從黨綱上廢除「一中原則」，希望藉此擺開親共形象，但是，現在看來，效果並不顯著，因為歐巴馬時代對中國綏靖策略，所走過必留痕跡，作為副手的拜登，無法自圓其說。美國國力下降，大部分是來自中共的吸血，所以才造成現在川普努力收拾殘局，這種情況和台灣類似，老馬綏靖政策搞了八年，台灣門戶洞開，紅色特務到處遊走，小英上台開始補破網，強力反共。

美國作家史懷哲的大作《祕密帝國》一書，書中有關拜登出賣美國資料，被翻拍成紀錄片《拜登兒子的中國祕密》，變成大選前熱門節目，也重創拜登的民調。

如今，華府搞到不與中國脫鉤，不足以拯救美國，而且還不一定可以拯救，更不用說要再次偉大了，可見美國社會被滲透問題嚴重，川普指責拜登從政47年，努力出賣美國，有很大部分真實，川普以伊朗協議和美韓自貿協定為例，內容全部對美國不利，坐視中共在南海的軍事擴張，就是一個顯明例子，弄成今天紅色擴張尾大不掉，歐巴馬當然要負很大責任。現在，川普根據魯比歐議員在2017年所提的「南海和東海制裁法案」，對興建南海軍事化的中國企業，發出制裁命令，卻已經晚了7年。

中交建設是另一種華為

中共在南海島礁軍事擴張，始於2013年，當時，中菲兩國在黃岩島已經衝突，杜特帝求助歐巴馬沒有下文，憤而與中共妥協。現在，制裁命令下，被制裁的26家中國企業，以中國交通建設為主，中國船舶、中國重工、中鐵建設，這些企業也和中國「一帶一路」的承包公司高度重疊，這些公司如果美元被凍結，勢必造成很大影響，而武漢瘟疫以來，很多項目已經停擺，因此制裁令下，也等於打擊中國「一帶一路」的紅色擴張，川普把中國交通建設稱為：「基礎建設的華為」，有幾分道理。

被制裁的中國交通建設，包括旗下六家子公司，被川普稱為南海軍事化的最大兇手，破壞自然生態，危及自由航行安全，這兩項罪名，就足以把這幾家大企業送進國際法庭，5家子公司名稱如下：中交疏濬、中交上海航務、中交廣東航務、中交天津航務、中交第二航運局。

下一招是要中共拆違建

根據統計，目前中共在南海填海造島，單單是永暑礁的三公里戰鬥機跑道，以及周邊陸基導彈掩體，總共花費100億美元，全部七個已經被公開的島礁建設，總費用已經超過1000億美元，根據香港股市消息：中交建設為了吸納資金，把造島項目包裝在香港上市，但是，被發現此舉可能觸法，沒有上市成功。

但是，美國制裁南海造島的中國企業，遭受打擊的卻是「一帶一路」，美國把中共的「一帶一路」項目稱為貪腐輸出，目前顯示的情形也是如此，根據世銀報告：2009年，中交建設以賄絡方法拿下菲律賓高速公路標案；2015年，中交建設賄絡親共總理，拿下漢班托塔港特區標案，結果造成斯里蘭卡債務纏身，漢班托塔港被中共接管。同樣手段也在孟加拉國，中交建設賄絡前總理齊亞夫人的兒子，拿下標案，中共的做事方法，從來沒有光明正大可言，但是貪腐的文化卻汙染所有「一帶一路」國家。



永暑礁，原來是南沙群島中部的一個岩礁，因中國填海造陸計畫施行後成為南沙群島中僅次於美濟礁和渚碧礁的第三大島。圖／擷自維基百科，公有領域

中共的國家企業在一帶一路國家，總共有300個項目，如今大多數已經被擱置，因為「一帶一路」工程，而變成負債的國家，已經慢慢覺醒，尤其是武漢瘟疫之後，很多工程停擺，很多被工程影響的住民也開始抗議，如今國際局勢混亂，工程項目是否持續，還無法定論。

這些債務國現在最大的目標，就是向中共索取賠償，要求減輕利息，甚至希望把債務視為武漢瘟疫傳染的賠償，兩相抵銷，目前中共為了息事寧人，只同意對非洲國家採取免除債務，其他國家還在觀望。

川普的下一招，將會要求中共拆除南海島礁違建，美中是否因此爆發衝突，更值得觀察。