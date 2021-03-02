詹雅雯太平村MV首播發表會，透過金曲獎台語最佳女歌手詹雅雯和許常德老師在太平村合作拍攝的4部MV首播發表會，忠實呈現山區村民「活出人生一個態度」的生活樣貌。

嘉義縣梅山鄉太平村，海拔1000公尺天梯享有盛名外，也是一個社區營造充滿生命力的山城。

知名作詞作曲家許常德在走踏嘉義縣梅山鄉太平村時，發現這座人口不到500人的小城，居然有四分之一都是80歲至100歲、且到現在還會騎著50cc摩托車在山野間載著工具做工的老人家，而且這些長輩有百分之八十都是女性。

3月1日晚上透過金曲獎台語最佳女歌手詹雅雯和許常德老師在太平村合作拍攝的4部MV首播發表會，忠實呈現山區村民「活出人生一個態度」的生活樣貌。

發表會前「超級紅人榜」還舉辦史無前例的「80歲-100歲的長壽海選」歌唱比賽，為太平村4月起即將推出、號稱「不一樣的燈會」暖身，讓這座海拔1000公尺的小城瞬間亮了起來。

太平村長嚴清雅說，太平有最美麗、最多元的人文場景，透過長期社區營造，從民國100年在太平辦燈會，今年因應疫情，希望來辦一個療癒安撫人心的燈會，因此取為心靈療癒的燈會。

許常德指出，太平村「是一個很值得你知道的故事」，擁有台灣最美也最好的空氣，可以一覽無遺13座台灣最美的山，夏日天氣好的時候，還能看到澎湖花火節綻放的煙火。

許常德也提及太平村的年輕人外移問題很嚴重，去年的疫情一直到今年未消失的狀況，造成今天全台燈會都取消了，這一群仍不放棄的長者突發奇想，想出一個很不一樣的點子，就是想辦一個「全台灣燈最少，但會最亮的燈會」，不管時間、地點、方式和宣傳都是超級不一樣，希望全台灣的人和政府都能注意到這個史上最特別的「女力發光」。

這個不一樣的燈會將從4月開始，每個月推出大師的奇幻創意燈展，連續舉辦1年，因為沒有經費，村民決定用自己豁出去的突破性方式來宣傳，這個魄力果然感動很多企業和生活大師的力挺與支持，第一場宣傳活動就是1日舉行的「80歲-100歲的長壽海選」。

許常德指出，長照大多只關注長輩的健康，卻很少關心他們的心情，老人家的心情很重要，太平村要在元宵節過後辦一個不一樣的燈會，不是一般人擠人、花大錢的老套燈會， 在太平村長嚴清雅號召下，他提議透過長輩的生命力，翻轉台灣人對長輩的印象，用長壽女力海選歌唱方式開場，心情開啟了正能量，就會願意為別人著想，長壽也才有意義，也希望藉由活動喚起大家關注長輩的心情議題，都能來太平點一盞心燈。