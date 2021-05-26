美國馬里蘭州一家由聯邦緊急事務管理署和國民警衛隊協助的大型新冠疫苗接種站，工作人員在等待接種民眾前來登記。（2021年5月25日）。 圖／擷自VOA

白宮表示， 50%的美國成年人口星期二（5月25日）將完全接種疫苗。

美國疾病控制與預防中心星期一說，49.8%的成年人、也就是1億2千870萬人，已經接種了新冠疫苗。

拜登政府指定的目標是在7月4日前讓1億6千萬成年人，也就是成年人口的大約70%接種疫苗。

美國正在力爭靠接種疫苗來實現「群體免疫」，也就是讓足夠多的美國人接種疫苗，使病毒不再傳播。美國國家過敏和傳染病研究所主任安東尼·弗契醫生估計，美國需要讓70%到85%的人口免疫，這才能實現大面積的保護。

12歲以上的美國人有大約49.4%接種了至少一劑疫苗，39.3%完全接種了疫苗。

隨着更多的防疫限制措施被取消，商家、運動隊和州政府都在推出特別推廣項目，說服年輕人和其他人接種疫苗。最大的鼓勵措施是在俄亥俄州，州長麥克·德瓦恩宣布，從5月26日開始，將向五名18歲及以上的接種疫苗居民發放每人1百萬美元的大獎。

隨着更多球迷返回球場觀賽，紐約洋基隊和紐約大都會隊這兩隻職業棒球隊向在球場接種疫苗的球迷發放免費球票。乘車共享公司優步和來福在7月4日前為前往接種站的人提供免費往返。

許多酒吧為21歲及以上的接種疫苗顧客提供免費啤酒，一些餐廳則向接種了疫苗的食客提供免費餐飯。