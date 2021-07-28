《福爾摩沙圍城悲劇》是一個發生在我們所在的土地上，最可歌可泣的故事！示意圖／擷自政府出版品網站

面對外來的侵略者，站在守方，會用什麼心情面對呢？是奮力地保衛家園，還是棄城投降呢？在攻城之戰中，突如其來的低空戰鬥機群，嗚、嗚、嗚、嗚的雷鳴聲，隨後炸彈巨響下震碎的屋宇殘骸，接二連三的爆破哀嚎與尖叫，最後餘下哭泣和死亡。

今年7月，在看《布列斯特要塞》這部電影時，腦中有很多悸動佔滿胸膛。德軍在1941年6月22日，潛入現今的白俄羅斯後，一路勢如破竹，攻陷了眾多土地。對措手不及的蘇聯民眾來說，這是一場「毀滅」！諸多的美好與回憶，都在戰爭來臨後，消失地無影無蹤……

從《布列斯特要塞》，我回憶起了《福爾摩沙圍城悲劇》。這是一個發生在我們所在的土地上，最可歌可泣的故事！也容易在喧囂與時間下，逐漸淡忘的身影中，偶然喚醒自身位置的一個吉光片羽。其所圍住的城，是今日在台南安平的熱蘭遮城（安平古堡），由鄭成功所率領的海盜陣營，欲攻取荷蘭東印度公司的城鎮與城垛，且逼迫守城的總督揆一投降。

韓步魯牧師，是這齣悲劇裡頭的經典人物。在被國姓爺俘虜之後，作為勸降的最後利用。事實上，韓步魯牧師知道，不管任務成功與否，最終都將死去！所以，他在不卑不亢的儀態中，用了最讓人敬佩的方式，去控訴侵略者的殘忍與邪惡，也間接鼓勵了位在熱蘭遮城裡頭的揆一與守軍。雖然，韓步魯牧師看似在親情與自身生命中抉擇，但向前也一刀，後退也一刀下，他選擇了勇敢向前！

或許，這就跟《布列斯特要塞》中，英勇的上校聚集了到處逃竄的蘇聯士兵們，為了保護自己的家園，努力跟武器精良的德軍們纏鬥到底。對於被侵略者來說，反擊不需要理由，因為自己想要活下去，要為身邊的人堅持下去。這讓都已被圍困在城中的士兵們，拚搏到彈盡糧絕，連一口水都沒有的時刻，只能硬著頭皮，為生存而戰！

在圍城之戰中，最讓人動容的，是明知敵我懸殊，密密麻麻的侵略者佔領了家園，卻依舊要抵抗到最後的一股堅韌之心！再退一步，退無死所。《布列斯特要塞》如是，縱使被槍決下的壯烈犧牲，仍然感到光榮；《福爾摩沙圍城悲劇》亦如是，因為想要對得起自己，所以絕不投降。也許，有人會說矯情，但現實就是，這是唯一一次，城裡的人們可以替自己所做的最好選擇……

從福爾摩沙圍城悲劇到布列斯特要塞看抵禦外侮的堅韌之心，可以發現：「和平從來不是乞求來的。對於外來的侵略和壓迫，只有自己能夠救自己！《布列斯特要塞》經歷了生死煉獄，但人們未曾放棄，即使壯烈犧牲了生命，也要守護最愛的家人，這一幕不禁使人熱淚盈眶；《福爾摩沙圍城悲劇》裡頭的韓步魯牧師，深知自己會被殘忍對待，卻從未想要苟活，堅挺著腰桿，鼓勵荷蘭守軍繼續戰鬥，這骨氣與風範，足以流傳後世……」



《布列斯特要塞》電影中，英勇的上校聚集了到處逃竄的蘇聯士兵們，為了保護自己的家園，努力跟武器精良的德軍們纏鬥到底。圖／布列斯特要塞電影一場景，擷自網路