美國CIA 10月7日表示已成立「中國任務中心」，專門關注中國和中國帶來的國安挑戰。圖／擷自CIA臉書facebook.com/Central.Intelligence.Agency

美國中央情報局（CIA）正在做出改變，應對「一個日趨對抗性」的中國政府。

中央情報局局長威廉·伯恩斯（William Burns）星期四（10月7日）宣布成立一個新的「中國任務中心」（China Mission Center），確保中情局的資源和現有努力能夠集中起來對付這個日益增長的威脅。

伯恩斯在聲明中說，中國政府是「我們在21世紀面對的最重要的地緣政治威脅。」

「在我們的歷史中，面對我們面臨的任何挑戰，中情局一向挺身應對，」聲明說。「如今，我們正面臨大國競爭新時代的最嚴峻的地緣政治考驗，中情局將處在這項努力的前沿。」

中情局還宣布成立一個「跨國與技術任務中心」（Transnational and Technology Mission Center），設置首席技術官這個新職位，更好地處理包括新興科技、經濟安全、全球衛生和氣候變化在內的全球競爭力議題。

中情局還宣布啟動「技術研究員項目」（Technology Fellows Program），聘請專家與中情局進行一年到兩年的合作。

對中國政府活動的日趨擔憂過去就存在，伯恩斯今年早些時候在參議院審議他的任命的聽證中表示，將會做出改變來更好地應對這些危險。

「習近平的中國過去六七年來的演變已經成為一個非常尖銳的令人驚醒的警告，」他當時還補充說。「我認為，那種咄咄逼人、不加掩飾的雄心和強勢已經非常清楚地表明了我們所面臨的對抗和競爭本質。」



中央情報局局長威廉·伯恩斯（William Burns）。圖／擷自維基百科，公有領域

伯恩斯今年4月在國會出席全球威脅聽證時進一步警告說，美中的競爭越來越集中在科技領域，中情局幾乎三分之一的人力已經在從事科技和網絡工作。

中情局的聲明同時保證，儘管更加專注中國，對抗其它重要威脅的工作並沒有放鬆，包括恐怖主義和「侵略性的俄羅斯、挑釁性的朝鮮和敵對的伊朗」。

但中情局處理這些威脅的方式正在改變。

作為這些改變的一部分，中情局將不再保留2017年成立的朝鮮任務中心和伊朗任務中心。

一位要求匿名的美國官員對美國之音說，朝鮮任務中心將被「併回」中情局的「東亞-太平洋任務中心」，伊朗任務中心將被重新納入「近東任務中心」。

這位官員說，這些是組織結構上的改變，朝鮮任務中心和伊郎任務中心的資源配置並沒有改變。