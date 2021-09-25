●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

日本爭取自民黨魁以及首相之位的所有競爭者，都支持台灣加入CPTPP。

英國卡車司機奇缺，通路業警告政府未來10天內若無法解決問題，聖誕購物季將物流大亂。

德國大選左派可能獲勝的陰影，使得德國資本家大舉轉移資產到瑞士。

俄羅斯潛艦設計公司天青石設計局，與金剛石安泰科研合作，開發無人潛艦，可於冰下作戰3個月。

日本

爭取自民黨魁以及首相之位的所有競爭者，都支持台灣加入CPTPP。

南韓

央行警告家庭債務危機加劇。

北韓

金與正針對南韓總統文在寅於聯合國大會呼籲結束韓戰，表示北韓願意與南韓討論停戰，但是南韓需先停止「敵對政策」。

中國

中國於25日禁止所有加密貨幣交易與挖礦，造成比特幣下跌，使得Cathie Wood的方舟投資受創，方舟投資比特幣概念股Coinbase Global近10億美元。

印度

印度Shilpa製藥同意生產印度Cadila保健公司的3劑型COVID-19疫苗。

正式購買56架空中巴士C-295雙引擎戰術運輸機，取代印度空軍老舊的AVRO運輸機。

德里黑幫首領出庭時遭敵對幫派殺手開槍射擊，警方還擊擊斃2名殺手，共3死。

澳洲

總理莫里森強調印太地區應免於脅迫。

印尼

圓犁頭鰩因魚翅需求遭濫捕而瀕絕。

馬來西亞

央行宣布於原本的吉隆坡銀行同業拆款利率以外，再額外同時發布馬來西亞隔夜拆款利率，以增加金融市場彈性。

新加坡

馬來西亞過渡總理慕尤丁表示星馬將交互承認疫苗護照以做為開啟邊界的基礎。

越南

因低疫苗施打率延後開放富國島。

泰國

為施打中國科興疫苗者提供追加第三劑阿斯特捷利康疫苗。

阿富汗

美國國務院發言人普萊斯譴責塔利班表示將恢復處決與斷手腳刑罰。

斯里蘭卡

將停止興建燃煤電廠，計畫2030年70%能源來自可再生能源，2050年達到淨零碳排。

歐盟

第二季首次尋求政治庇護者高達10.39萬人，年增115%。敘利亞佔1/5，阿富汗13%，巴基斯坦4%。

英國

卡車司機奇缺，通路業警告政府未來10天內若無法解決問題，聖誕購物季將物流大亂。

法國

法國與德國提名譚德賽續任WHO秘書長。

德國

大選左派可能獲勝的陰影，使得德國資本家大舉轉移資產到瑞士。

俄羅斯

潛艦設計公司天青石設計局，與金剛石安泰科研合作，開發無人潛艦，可於冰下作戰3個月。

新推出3項軟體工具打擊網路異議內容。

義大利

承認印度血清研究所的Covishield為有效疫苗，加入疫苗護照名單。

西班牙

加泰隆尼亞獨立運動領袖Carles Puigdemont在義大利薩丁尼亞機場遭義大利警方依西班牙伐初的逮捕令逮捕，但薩丁尼亞法院當庭釋放。西班牙要求遣返。

拉帕爾馬島火山爆發加劇，消防隊撤退，增加撤離3村鎮。

波蘭

伊拉克偷渡客自白俄闖入波蘭邊界時死亡，近來第5起偷渡客死亡案例。

挪威

25日結束防疫管制措施。

美國

亞利桑那州重新計票結果不變。

加拿大

華為財務長孟晚舟於加國居家監禁3年後，與加國達成協議將返中國。

墨西哥

要求美墨邊界海地偷渡客放棄偷渡，回墨西哥與瓜地馬拉邊界申請庇護。

阿根廷

延長牛肉出口禁令。

哥倫比亞

波哥大機場破獲3500張預定走私到香港的鯊魚鰭。

以色列

斥資3000萬謝克爾(940萬美元)購買再生元製藥的抗疫藥物REGN-COV2。

土耳其

俄羅斯稱土耳其番茄發現煙葉病毒。

伊拉克

法國外長Jean-Yves Le Drian與伊拉克總統Barham Salih會談。

埃及

殼牌出售埃及陸上資產總額9.26億美元。

敘利亞

聯合國統計敘利亞10年內戰死亡35萬人，並表示此數字為低估。

突尼西亞

工會反對總統Kais Saied擴權。

阿爾及利亞

警告將會對摩洛哥採取更嚴厲行動。

馬利

法軍與民兵交火1死。

查德

計畫倍增部隊因應民兵與叛軍威脅。

莫三比克

盧安達部隊將協助平定受伊斯蘭民兵攻擊的北部地區。

福和會官方網頁：www.fratwn.org

福和會之友Facebook粉絲頁