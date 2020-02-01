新加坡藝人Alvin Oon在臉書PO上改編自西洋經典歌曲「沉默之聲」(Sound of Silence) 並且仿照原唱者賽門與葛芬柯（Paul Simon & Art Garfunkel）的合聲，在網路廣獲迴響。

「嗨，來自武漢的病毒，這裡又出狀況了，….. 病毒在擴散，而深植人心的SARS的記憶依然存在……病毒滋生的說法不一，從蛇、蝙蝠變成流感，再來人傳人，現在疫情已失控，病毒已到處竄跑…..」

新加坡藝人Alvin Oon在臉書PO上改編自西洋經典歌曲「沉默之聲」(Sound of Silence) 並且仿照原唱者賽門與葛芬柯（Paul Simon & Art Garfunkel）的合聲，在網路廣獲迴響。

該歌主要是指當前武漢肺炎疫情正在全球擴散，我們要擊敗這個病毒，阻止病毒滋長，為我們的土地、朋友及家人的健康，做好個人衛生管理，我們同心協力必能擊敗病毒！

尤值一提的是歌詞提到「這裡又出狀況了」、「深植人心的SARS的記憶依然存在」很多網友很有感的諷「中國」又出狀況了，現在全世界都要戴口罩上街，真是世界麻煩製造者….

※FIGHT THE VIRUS(對抗病毒)的改編曲

新加坡藝人Alvin Oon改編西洋經典歌曲「沉默之聲」(Sound of Silence)改編自賽門和葛芬柯的「沉默之聲」(Sound of Silence)/王永順老師翻譯(影片來源：用行動帶來希望賴清德之友會LINE群組)

『歌詞』：

嗨來自武漢的病毒

這裡又出狀況了

因為你看到傳染病在爬行

病毒在擴散

而深植人心的SARS的記憶依然存在

我們挺身來對抗病毒吧

病毒滋生的說法不一

從蛇、蝙蝠變成流感

再來人傳人

現在疫情已失控

病毒已到處竄跑

冠狀病毒

我們必須對抗病毒

最近的消息

成千上萬的人也許更多

許多人病了嚴重咳嗽

許多人病了 不停打噴嚏

人們擔心

自己和親人的健康

得到肺炎

我們繼續來對抗病毒

要勤洗手 千萬記得

保持衛生會阻止病毒滋長

打噴嚏時用衛生紙摀嘴

甚至咳嗽也要喔 讓我來教你

如果你病了 要戴上口罩

這樣才不會感染別人

我們仰賴你

來協助對抗病毒

同心協力我們必能克服

一起擊敗病毒

為了健康和諧的人生

一且掌握在我們手中

一切就看你我了

為了我們土地的健康

為了朋友和家人的健康

人類啊

我們要擊敗這個病毒