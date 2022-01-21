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每日國際焦點

北約秘書長Jens Stoltenberg強調美國總統拜登的失言稱「小侵略」無傷大雅並非准許俄羅斯侵略烏克蘭

中、俄、伊朗21日起開始「2022海上安全帶」聯合軍事演習，於印度洋北方進行，為三國第三次聯合軍演

俄羅斯宣布將開始從太平洋到大西洋大規模海軍演習

東加遭火山灰覆蓋，5萬人無飲用水，6萬人受災，燃料短缺，各國救援物資陸續抵達

日本

與美國開始新一輪2對2對話討論經濟與外交

南韓

提出14兆韓圜（117.5億美元）疫情紓困預算

北韓

中俄於聯合國安理會延遲美國要求制裁北韓的提案

中國

法國國會通過動議要求法國政府譴責中國反人權與種族屠殺罪

印度

阿魯納恰爾邦17歲青年失蹤，國防部稱在邊界附近遭中國軍方拘捕

印尼

總統佐科威推動成立新的國際衛生組織

菲律賓

綠能公司藍圈、CleanTech簽下東民都洛1.2吉瓦離岸風能計畫，將由100架12百萬瓦風機組成

新加坡

首個特殊目的借殼上市公司上市

越南

柬埔寨接受越南疫苗護照。加上先前的澳、白俄、印度、日、馬爾地夫、巴勒斯坦、菲、英、美共10國接受

泰國

2月1日起開始無隔離觀光入境

緬甸

軍政府逮捕3獨立媒體Dawei Watch記者

巴基斯坦

拉合爾遭炸彈攻擊3死20傷

阿富汗

土耳其與卡達達成喀布爾機場安全的初步協議

俄羅斯

宣布將開始從太平洋到大西洋大規模海軍演習

東加

遭火山灰覆蓋，5萬人無飲用水，6萬人受災，燃料短缺，各國救援物資陸續抵達

歐盟

歐盟團結基金完成支付3.855億歐元給19國抗疫

英國

拒絕英法海底高壓電纜建設提案

法國

巴黎上訴法院判決Twitter敗訴，需揭露對防止仇恨言論到底進行何種措施

德國

2021年12月生產者物價指數大漲24.2%

西班牙

因應烏克蘭危機派遣掃雷艦、戰艦加入北約前往地中海、黑海，也考慮派遣戰機到保加利亞

國防部發標予本國廠商英德拉3970萬美元合約提供契努克CH-47F直升機隊新一代電戰系統

烏克蘭

北約秘書長Jens Stoltenberg強調美國總統拜登的失言稱「小侵略」無傷大雅並非准許俄羅斯侵略烏克蘭

波蘭

收到歐盟正式要求要為與歐盟之間的法治爭議賠款

美國

美國默克在聯合國協調下允許30家亞、非學名藥廠生產廉價版本抗病毒藥molnupiravir

加拿大

國家通訊安全局警告基礎設施應防禦俄國駭客攻擊

安大略省開始放寬防疫管制

墨西哥

墨西哥國營石油公司與殼牌簽下長期供應合約，殼牌將繼續供油15年給原為雙方合資，由墨西哥國營石油公司全權買下的美國德州鹿園煉油廠

巴西

傳奇足球明星比利進行大腸癌術後化療出院

阿根廷

受智利政府要求入境需經PCR篩檢影響，2000貨車司機卡在邊界大排長龍

智利

科學家設立數百感應器、監測裝置，設立首個氣候變遷觀測站

哥倫比亞

與委內瑞拉邊界省分發生汽車炸彈攻擊1死5傷

海地

美國起訴第2名謀殺海地前總統的嫌犯

巴貝多

首次大選執政黨大獲全勝

以色列

海軍與德國蒂森克虜伯簽下30億歐元建造3艘先進潛艇採購合約

土耳其

央行暫緩降息希望緩和通膨

伊朗因技術問題停止供天然氣10天，政府要求大用氣客戶減少60%用量。土國供氣仰賴俄國、亞塞拜然、伊朗，伊朗佔16%

埃及

與TransGlobe能源、Pharos能源簽署5.06億美元石油探勘生產協議

沙烏地阿拉伯

王儲Mohammed bin Salman於20日接見俄國特使討論敘利亞問題

成立精品集團，計畫將吉達Al Hamra王宮、利雅德Tuwaiq王宮、紅宮改建為奢侈旅館，提供244房間

能源部長Abdulaziz bin Salman親王表示與政府單位簽署8項合作備忘錄使用氫燃料電池車輛

阿拉伯聯合大公國

支付公司網路國際表示阿聯消費已超過疫情前水準

卡達

空中巴士因A350瑕疵求償糾紛，取消出售卡達航空50架A321neo合約

葉門

阿拉伯半島基地組織稱奧薩瑪賓拉登副手Salih bin Salim bin Ubayd ’Abolan於葉門遭美軍轟炸身亡

伊朗

中、俄、伊朗21日起開始「2022海上安全帶」聯合軍事演習，於印度洋北方進行，為三國第三次聯合軍演

中國無視美國禁運，12月購買26萬噸伊朗原油。伊朗佔中國進口原油6%

中國已下貨近400萬桶伊朗原油至湛江市國家戰略儲槽

黎巴嫩

黎巴嫩博物館歸還5件羅馬時代敘利亞帕邁拉古文物給敘利亞

敘利亞

伊斯蘭國民兵攻擊哈塞克監獄意圖救出獄中成員

暴風雪侵襲難民營1兒童凍死

土耳其控制的阿佛林遭砲擊與火箭攻擊4死

奈及利亞

2022年將優先自數位經濟課稅，主要目標為有經濟規模的海外公司

馬利

禁止載有75士兵前往尼日的德國軍機飛越領空

賴比瑞亞

新克魯鎮教會發生擁擠踩踏事件29死

迦納

卡車載運採礦炸藥與機車相撞發生大爆炸多人死亡

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